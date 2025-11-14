Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αθλητισμός για όλους με τη Stoiximan Wheels of Change για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Τα Νέα της Αγοράς 14 Νοεμβρίου 2025 | 11:29

Αθλητισμός για όλους με τη Stoiximan Wheels of Change για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, το χορηγικό περίπτερο της Stoiximan Wheels of Change αποτέλεσε σημείο έμπνευσης και ενέργειας, όπου οι επισκέπτες έγιναν ενεργό μέρος της δράσης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Spotlight

Η Stoiximan, πιστή στη δέσμευσή της για έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς, συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με την ομάδα Stoiximan Wheels of Change. Με όχημα την αλληλεγγύη και τη δύναμη του αθλητισμού, η Stoiximan Wheels of Change έδωσε δυναμικό παρών στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στέλνοντας και φέτος ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης, ισότητας και ομαδικότητας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.100 δρομέων και εθελοντών όλων των ηλικιών στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Stoiximan Wheels of Change δημιουργήθηκε με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Stoiximan συνεργάστηκε με τον Ελληνικό Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS), τον Σύλλογο Θεραπευτικής Κολύμβησης “Ιππόκαμπος”,  την Εταιρεία Προστασίας  Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και τον  Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι», δίνοντας τη δυνατότητα σε Άτομα με Αναπηρία και εθελοντές να αγωνιστούν ως μία ομάδα. Παράλληλα, το πρόγραμμα προσέφερε πλήρη προπονητική υποστήριξη και κάλυψη του κόστους συμμετοχής, διασφαλίζοντας την κατάλληλη προετοιμασία των δρομέων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή του Γρηγόρη Σκουλαρίκη, διακεκριμένου Έλληνα αθλητή και ιδρυτή του οργανισμού RUNWAY, ο οποίος ως συντονιστής της ομάδας συνέβαλε ενεργά στην καθοδήγηση των συμμετεχόντων, ενισχύοντας την προσπάθεια για ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό.

Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, 791 άτομα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης, ανάμεσά τους 18 άτομα σε αμαξίδιο και 2 με πρόβλημα όρασης. Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, είχαμε 201 συμμετέχοντες, ενώ συμμετείχαν και 7 άτομα σε αμαξίδιο. Τέλος, στον κλασικό Μαραθώνιο των 42 χιλιομέτρων, 133 δρομείς πήραν μέρος μεταξύ των οποίων βρισκόταν και 2 αθλητές με πρόβλημα όρασης. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τη διαρκή ενίσχυση και δυναμική της ομάδας, αλλά κυρίως αναδεικνύουν τη σημαντική παρουσία των ΑμεΑ και το πνεύμα ενότητας που χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία.

Σημαντική ήταν και η παρουσία κορυφαίων Ελλήνων αθλητών που έτρεξαν στο πλευρό της ομάδας Stoiximan Wheels of Change, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας και της συμπερίληψης. Στην ομάδα συμμετείχαν οι Στέφανος Ντούσκος, Απόστολος Σίσκος, Θοδωρής Τσελίδης, Σπύρος Γιαννιώτης, Λευτέρης Πετρούνιας, Βασιλική Μιλλούση, Μίλτος Τεντόγλου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Άλκης Κυνηγάκης, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Φώτης Ζησιμόπουλος, Άγγελος Μπασινάς, Γιάννης Γκούμας και Άγγελος Χαριστέας, οι οποίοι ενίσχυσαν το μήνυμα της δράσης και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για όλους τους συμμετέχοντες.

Η Νεφέλη Χριστοπούλου, Corporate Responsibility Manager της Stoiximan, δήλωσε:

«Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά της ομάδας Stoiximan Wheels of Change στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για έναν αθλητισμό που προάγει την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ομαδικότητα. Η ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει, να δυναμώνει και να εμπνέει. Φέτος, νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη μαζική συμμετοχή, την ενέργεια και τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων, αποδεικνύοντας ότι όταν τρέχουμε μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε περιορισμό και να κάνουμε τον αθλητισμό προσιτό σε όλους».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, το χορηγικό περίπτερο της Stoiximan Wheels of Change αποτέλεσε σημείο έμπνευσης και ενέργειας, όπου οι επισκέπτες έγιναν ενεργό μέρος της δράσης. Μέσα από το digital photobooth activation, φωτογραφίζονταν και μοιράζονταν το προσωπικό τους μήνυμα για το τι σημαίνει ο αθλητισμός για τον καθένα, ενισχύοντας ζωντανά το μήνυμα της συμπερίληψης, της ισότητας και της δύναμης που κρύβει ο αθλητισμός για όλους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Πιερρακάκης: Κάτω από 120% το δημόσιο χρέος μέσα στη δεκαετία

Πιερρακάκης: Κάτω από 120% το δημόσιο χρέος μέσα στη δεκαετία

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone
Τα Νέα της Αγοράς 13.11.25

Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κάθε τεχνολογική πρωτοβουλία που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας έχει ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Σύνταξη
Το θέατρο πιο κοντά
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Το θέατρο πιο κοντά

Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»
Τα Νέα της Αγοράς 11.11.25

«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»

Ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, μιλά στο in.gr για το πως η ιδιωτική ασφάλιση θωρακίζει υγεία, περιουσία και επιχειρήσεις, καθώς και για τον ρόλο του κλάδου ως αναπτυξιακού μοχλού της ελληνικής οικονομίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» απάντησε μεταξύ άλλων ότι προτιμά να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του «Φραπέ»

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, η οποία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βράβευσε τον κ. Μώραλη για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα
Ελλάδα 14.11.25

Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

Ελεύθερη με περιοριστικό όρο αφέθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων που ήταν σε υπηρεσία όταν δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης

Στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος για την πάταξη της ακρίβειας προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή. «Η περίφημη ελάφρυνση της μεσαίας τάξης είναι ένα κυβερνητικό τρικ» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ
Euroleague 14.11.25

Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη την ομάδα στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αποθέωσε και τον Κένεθ Φαρίντ - Η ατάκα του Σλούκα

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο