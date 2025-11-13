Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Μετά από αρκετές ημέρες εκκωφαντικής σιωπής, το υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, λεπτομέρειες για τα αγάλματα που εκλάπησαν πρόσφατα από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού, ωστόσο σύμφωνα με την The Art Newspaper, λίγο αργότερα διέγραψε την σχετική αναφορά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως η είδηση ότι είχαν κλαπεί έξι αγάλματα. Τόσο η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων όσο και το υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας, εξέδωσαν ανακοινώσεις στις οποίες υποστήριζαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό, χωρίς να δίνουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

«Υλοποίηση βασικών αναβαθμίσεων στην ασφάλεια»

Την Τετάρτη το βράδυ, γύρω στις 8.30 μ.μ. ώρα Δαμασκού, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Syria Now δημοσίευσε στο Facebook εικόνες που έδειχναν έξι αγάλματα που, όπως ισχυριζόταν, ήταν τα κλεμμένα αντικείμενα.

Μισή ώρα αργότερα, το υπουργείο Πολιτισμού δημοσίευσε μια ανακοίνωση με τα ίδια αγάλματα, που απεικόνιζαν τη γυμνή θεά Αφροδίτη, μαζί με τις διαστάσεις τους, ζητώντας πληροφορίες. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση του υπουργείου διαγράφηκε.

Ένας εκπρόσωπος της Unesco ανέφερε ότι η ασφάλεια αποτελεί πρόβλημα όσον αφορά το μουσείο, σύμφωνα με την The Art Newspaper.

«Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης του μουσείου που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι, η Unesco διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Ως απάντηση, η [Unesco] υποστηρίζει επί του παρόντος το Μουσείο της Δαμασκού στην αγορά συστημάτων παρακολούθησης, κλειδώματος θυρών και συναγερμού πυρκαγιάς, με σκοπό την υλοποίηση βασικών αναβαθμίσεων στην ασφάλεια, που στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας ενός μόνο αποθηκευτικού χώρου, λόγω των περιορισμένων πόρων».

Οικονομικό κέρδος;

Η κλοπή γέννησε επίσης ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα από την ληστεία.

«Η επιλογή αυτών των διάσημων αγαλμάτων, τα οποία δεν μπορούν να πωληθούν στη μαύρη αγορά, υποδηλώνει ότι η κλοπή αποτελεί ένα μήνυμα και όχι ένα έγκλημα που υποκινείται αποκλειστικά από οικονομικό κέρδος», δήλωσε στην εφημερίδα ο Άντναν Αλμοχάμαντ επίτιμος ερευνητής στο τμήμα ιστορίας, κλασικών σπουδών και αρχαιολογίας του Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Ο Αλμοχάμαντ, ο οποίος κάποτε εργαζόταν στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων, υποστήριξε ότι στην επιχείρηση πιθανότατα συμμετείχαν άτομα τα οποία γνώριζαν για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας του μουσείου, ενώ πρόσθεσε ότι η ληστεία ενδέχεται να αποτελεί μια συμβολική επίθεση από εξτρεμιστές που αντιτίθενται στην έκθεση τέτοιων γυμνών γλυπτών.

Το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού, που ιδρύθηκε το 1919, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο μουσείο της Συρίας και φιλοξενεί θησαυρούς που χρονολογούνται από την προϊστορία έως την ισλαμική εποχή.

Βρίσκεται κοντά στην ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας και άνοιξε ξανά τις πόρτες του τον Ιανουάριο έπειτα από χρόνια «σιωπής».

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία κατέστρεψε αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας πόλης της Παλμύρας, που κάποτε βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους.

Η κλοπή είναι το τελευταίο πλήγμα για τον πολιτιστικό τομέα της χώρας, ο οποίος εδώ και καιρό απειλείται από τις λεηλασίες και το παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων (αρχαιοκάποιλοι πουλούν τα κλοπιμαία ακόμα και στο Marketplace του Facebook) που τροφοδοτείται από συγκρούσεις ετών και μια οικονομική κρίση που συνθλίβει τους πολίτες.

*Με πληροφορίες από: New York Times | The Art Newspaper