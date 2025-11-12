sports betsson
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πρώην παίκτη του «βλέπει» ο Νίκολιτς για την ενίσχυση της ΑΕΚ τον Ιανουάριο
Ποδόσφαιρο 12 Νοεμβρίου 2025 | 12:50

Πρώην παίκτη του «βλέπει» ο Νίκολιτς για την ενίσχυση της ΑΕΚ τον Ιανουάριο

Στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο Αρμένιος μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τικνιζιάν, σύμφωνα με τον ρωσικό Τύπο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Spotlight

Η ΑΕΚ θέλει να ενισχυθεί στα άκρα της άμυνας τον Ιανουάριο και σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ξεχωρίσει έναν παίκτη που γνωρίζει. Ο λόγος για τον Ναΐρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, με τον οποίο συνεργάστηκαν στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν ξεκίνησε την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το 2021 αποκτήθηκε από τη Λοκομοτίβ, ενώ αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού σε 6 παιχνίδια πρωταθλήματος και 1 στο Europa League τη σεζόν 2021/22. Στην ομάδα της Μόσχας παρέμεινε έως τον Ιανουάριο του 2025, πριν φύγει για πρώτη φορά από τη Ρωσία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα.

Έχει συμβόλαιο ως το 2028

Η περίπτωση του Τικνιζιάν δεν θα είναι εύκολη για την ΑΕΚ, καθώς ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2028, ενώ δεν είναι μόνο η ελληνική ομάδα στο παιχνίδι για την απόκτησή του, με την Πόρτο να έχει εκφράσει επίσης ενδιαφέρον. Για να κάνει δικό του τον 26χρονο, ο Ερυθρός Αστέρας αφαίρεσε από τα ταμεία του 1.7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται το ποσό που θα ζητήσει μεγαλύτερο ποσό για να τον παραχωρήσει.

Τη φετινή σεζόν, ο Τικνιζιάν έχει αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια, εκ των οποίων ξεκίνησε στα 17 ως βασικός, και έχει καταγράψει μία ασίστ. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική Αρμενίας, με τη φανέλα της οποίας έχει καταγράψει 26 συμμετοχές, στις οποίες μετράει 1 γκολ και 6 ασίστ.

Headlines:
Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι

Το πλήρες ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε ο Παναθηναϊκός στις ομοσπονδίες των χωρών τους, ώστε να γίνει στους δύο προσφάτως τραυματίες παίκτες του, η καλύτερη δυνατή διαχείριση στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι

Το πλήρες ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε ο Παναθηναϊκός στις ομοσπονδίες των χωρών τους, ώστε να γίνει στους δύο προσφάτως τραυματίες παίκτες του, η καλύτερη δυνατή διαχείριση στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Σύνταξη
Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)

Ο Νικ Καλάθης έφυγε από τη Μονακό χωρίς να έχει παίξει όσο θα ήθελε και στη νίκη της νέας του ομάδας, Παρτιζάν, επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μίλησε με τα... μάτια στον πρώην προπονητή του!

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους

Κάτι η συνεχώς προκλητική συμπεριφορά του, κάτι οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του Βινίσιους, αναγκάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της, Φλορεντίνο Πέρεθ, να κάνει δεύτερες σκέψεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα

Ο Όσκαρ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ασκήσεων στο γυμναστήριο και οι εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα στην καρδιά του Βραζιλιάνου άσου της Σάο Πάολο, το οποίο «απειλεί» να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Σύνταξη
Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»
Πόλο 12.11.25

Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»

Την τρίτη του νίκη στο Champions League πόλο των ανδρών σε ισάριθμα ματς, θα ψάξει ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται το βράδυ της Τετάρτης από τη Ραντνίτσκι (12/11, 21:30) για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Αθλητισμός & Σπορ 12.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (12/11), από το οποίο ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες

Η Λίβερπουλ έκανε καταγγελία εναντίον του διαιτητή Μάικλ Ολιβερ στον επίσημο φορέα της διαιτησίας, με αφορμή ότι ως VAR δεν μέτρησε το γκολ του Φαν Ντάικ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Βάιος Μπαλάφας
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος
Ο άλλος Τζον-Τζον 12.11.25

Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος

Ο θρύλος του Κάμελοτ των Κένεντι συνεχίζει να είναι κομμάτι της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ με τον Τζακ Σλόσμπεργκ, τον μόνο άνδρα εγγονό του Τζον Φ. Κένεντι να διεκδικεί θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι

Το πλήρες ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε ο Παναθηναϊκός στις ομοσπονδίες των χωρών τους, ώστε να γίνει στους δύο προσφάτως τραυματίες παίκτες του, η καλύτερη δυνατή διαχείριση στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Σύνταξη
Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr
Πολιτική 12.11.25

Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr

Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βοηθούντος του συστήματος που είχε κενά, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί το τεράστιο μπάχαλο με τις επιδοτήσεις. Τα καρφιά στη Neuropublic.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γεωργία: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη
Σε εξέλιξη οι έρευνες 12.11.25

Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στις επιχειρήσεις έρευνας στη Γεωργία συμμετέχει και ομάδα 46 δισωστών που έχουν σταλεί από την Τουρκία

Σύνταξη
Το θέατρο πιο κοντά
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Το θέατρο πιο κοντά

Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου – Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»
Κόσμος 12.11.25

Η τουρκική αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου - Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»

Η αντιπολίτευση στην Τουρκία απέρριψε ως «πολιτική προπαγάνδα» το αίτημα της εισαγγελίας για ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου

Σύνταξη
Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Έρευνα: Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI – Απαισιόδοξοι οι ακροατές
Έρευνα Ipsos/Deezer 12.11.25

Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI - Απαισιόδοξοι οι ακροατές

Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα της Ipsos έκριναν ότι η AI θα οδηγήσει σε κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπα τραγούδια - Δύο στους τρεις ανησυχούν για τη δημιουργικότητα στη μουσική παραγωγή

Σύνταξη
Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία
Σώμα, άνδρας, Ευρώπη 12.11.25

Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία

Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ, ο συγγραφέας που είχε ξεχωρίσει με το All That Man Is, κερδίζει το Booker 2025 για το Flesh, ένα μυθιστόρημα που ξεκίνησε από ένα ακυρωμένο έργο και εξελίχθηκε σε «σύγχρονη ελληνική τραγωδία»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
Αντιδράσεις 12.11.25

Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χίου - «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»

Κεντρικό αίτημα της διαδήλωσης των υγειονομικών έξω από το Σκυλίτσειο είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ που τελευταία δέχεται καθημερινά πλήγματα - Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο