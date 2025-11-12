Πρώην παίκτη του «βλέπει» ο Νίκολιτς για την ενίσχυση της ΑΕΚ τον Ιανουάριο

Η ΑΕΚ θέλει να ενισχυθεί στα άκρα της άμυνας τον Ιανουάριο και σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ξεχωρίσει έναν παίκτη που γνωρίζει. Ο λόγος για τον Ναΐρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, με τον οποίο συνεργάστηκαν στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν ξεκίνησε την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το 2021 αποκτήθηκε από τη Λοκομοτίβ, ενώ αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού σε 6 παιχνίδια πρωταθλήματος και 1 στο Europa League τη σεζόν 2021/22. Στην ομάδα της Μόσχας παρέμεινε έως τον Ιανουάριο του 2025, πριν φύγει για πρώτη φορά από τη Ρωσία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα.

Έχει συμβόλαιο ως το 2028

Η περίπτωση του Τικνιζιάν δεν θα είναι εύκολη για την ΑΕΚ, καθώς ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2028, ενώ δεν είναι μόνο η ελληνική ομάδα στο παιχνίδι για την απόκτησή του, με την Πόρτο να έχει εκφράσει επίσης ενδιαφέρον. Για να κάνει δικό του τον 26χρονο, ο Ερυθρός Αστέρας αφαίρεσε από τα ταμεία του 1.7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται το ποσό που θα ζητήσει μεγαλύτερο ποσό για να τον παραχωρήσει.

Τη φετινή σεζόν, ο Τικνιζιάν έχει αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια, εκ των οποίων ξεκίνησε στα 17 ως βασικός, και έχει καταγράψει μία ασίστ. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική Αρμενίας, με τη φανέλα της οποίας έχει καταγράψει 26 συμμετοχές, στις οποίες μετράει 1 γκολ και 6 ασίστ.