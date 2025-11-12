Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας powered by ΔΕΗ

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ επιστρέφει για 8η συνεχή χρονιά, από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου, χαρίζοντας ένα συναρπαστικό ταξίδι στη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την αποδοχή και τη συμπερίληψη. Από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη έως το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, μικροί και μεγάλοι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες από όλο τον κόσμο, που μιλούν για όσα απασχολούν τη νέα γενιά σήμερα.

Για 2η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ είναι η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και δίνουν φωνή στη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ ενώνει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στα παιδιά και τους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

ATHICFF PLAYROOM powered by ΔΕΗ

Στο Φουαγιέ της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, καθώς και την ομάδα SYN Fab Lab, διοργανώνουν δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με περιβαλλοντικό και κινηματογραφικό χαρακτήρα για όλες τις οικογένειες και για τους νεαρούς θεατές.

Μέσα από το UTOPIA, το διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό παιχνίδι της ΔΕΗ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα παιδιά απαντούν σε ερωτήσεις που βασίζονται στα 4 στοιχεία της φύσης, νερό, αέρας, ήλιος, γη και δημιουργούν την υπερδύναμή τους, τα δικά τους avatar, μαθαίνοντας με αυτό τον τρόπο πώς μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το δεύτερο εκπαιδευτικό παιχνίδι της ΔΕΗ εμπνέεται από τον κινηματογράφο και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων και γνώσεων.

Ακόμη, στο ATHICFF Playroom powered by ΔΕΗ τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν τη δική τους πιο πράσινη πόλη, να δημιουργήσουν κατασκευές και origami από ανακυκλώσιμα υλικά, εμπνευσμένα από τις ταινίες του φεστιβάλ και να ανακαλύψουν πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Το Φεστιβάλ έρχεται πιο πλούσιο από ποτέ και οι ιστορίες του πραγματεύονται οικογενειακές σχέσεις, φιλίες, απώλειες, τα πρώτα σκιρτήματα της καρδιάς, ζητήματα ταυτότητας και αποδοχής, bullying και διαφορετικότητα. Οι ήρωες των φετινών ταινιών επαναστατούν, διεκδικούν τον δημόσιο χώρο και την προστασία του πλανήτη και των πλασμάτων του, γίνονται πρότυπα ψυχικής ανθεκτικότητας και μας εμπνέουν με την τρυφερότητα, τον ρομαντισμό και την ευαλωτότητά τους – πολύτιμες αρετές, κόντρα στο πνεύμα της εποχής.

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας powered by ΔΕΗ υπενθυμίζει πως η τέχνη μπορεί να εμπνέει, να εκπαιδεύει και να ενώνει. Από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου, περιμένει – μικρούς και μεγάλους – για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία δημιουργίας, μάθησης και παιχνιδιού, γεμάτη φαντασία και ενέργεια.