Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Ινδία: Στους δρόμους διαδηλωτές ζητούν λύσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση που πνίγει το Νέο Δελχί
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 13:10

Ινδία: Στους δρόμους διαδηλωτές ζητούν λύσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση που πνίγει το Νέο Δελχί

Τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νέο Δελχί με την ατμοσφαιρική ρύπανση να ξεπερνάει κάθε όριο

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου διαδήλωσε στο Νέο Δελχί ζητώντας την ανάληψη δράσης, καθώς η ινδική πρωτεύουσα αντιμετωπίζει έναν ακόμη χειμώνα βυθισμένη στο νέφος.

Τα επίπεδα ρύπανσης στο Νέο Δελχί αυξήθηκαν εκ νέου το πρωί της Δευτέρας, καθώς η πόλη βυθίστηκε σε ένα πυκνό νέφος. Η ετήσια υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα στην πρωτεύουσα σε επιβλαβή επίπεδα έχει οδηγήσει σε σπάνιες για την χώρα διαμαρτυρίες.

Οι διαδηλωτές στο Νέο Δελχί ζητάνε μέτρα ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Την Κυριακή, διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο μνημείο India Gate της πόλης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την θανατηφόρα ατμοσφαιρική ρύπανση που καλύπτει την περιοχή κάθε χρόνο.

Πλήθη κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, ενώ ορισμένοι διέκοπταν την κυκλοφορία. Αστυνομικοί συνέλαβαν μερικούς από τους διαδηλωτές, βάζοντάς τους σε λεωφορεία, και απομάκρυναν τους υπόλοιπους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Τη Δευτέρα το πρωί, ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης είχε ξεπεράσει το 350, κατατάσσοντας την πόλη στην κατηγορία «πολύ κακή» σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου της Ρύπανσης της Ινδίας.

Το νέφος στο Νέο Δελχί. REUTERS/Adnan Abidi

Οποιοσδήποτε δείκτης κάτω από 100 θεωρείται καλός ή ικανοποιητικός, ενώ ένας δείκτης άνω του 400 κατατάσσεται ως «σοβαρός».

Ορισμένες περιοχές της ινδικής πρωτεύουσας σημείωσαν δείκτη άνω των 400 νωρίς το πρωί της Δευτέρας, καθώς ένα παχύ στρώμα αιθαλομίχλης κάλυψε την πόλη εν μέσω πτώσης των θερμοκρασιών.

Η Ινδία έχει έξι από τις 10 πιο μολυσμένες πόλεις παγκοσμίως και 13 από τις 20 πρώτες. Το Νέο Δελχί είναι η πιο μολυσμένη πρωτεύουσα στον κόσμο, σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, με έδρα την Ελβετία.

Η ποιότητα του αέρα επιδεινώνεται δραματικά στην πόλη κάθε χρόνο καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Πώς προκαλείται η αποπνικτική κατάσταση

Ο καπνός που δημιουργείται από τους αγρότες που καίνε υπολείμματα καλλιεργειών σε γειτονικές πολιτείες μεταφέρεται στην πρωτεύουσα και παγιδεύεται από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Καθώς αναμειγνύεται με τις εκπομπές των οχημάτων και της βιομηχανίας, το συνονθύλευμα που δημιουργείται προκαλεί αναπνευστικές ασθένειες και έχει καταστεί βασικός παράγοντας για χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα κλιμακωτό σύστημα έκτακτης ανάγκης που περιορίζει τις κατασκευές, απαγορεύει τις γεννήτριες ντίζελ και περιορίζει την είσοδο οχημάτων όταν η ρύπανση φτάνει σε σοβαρά επίπεδα.

REUTERS/Adnan Abidi

Η κυβέρνηση έχει επίσης εισαγάγει επιδοτήσεις για τον έλεγχο της καύσης καλλιεργειών, με περιορισμένη επιτυχία.

Μια προσπάθεια «σποράς» σύννεφων τον περασμένο μήνα απέτυχε να προκαλέσει τεχνητή βροχή και να μειώσει τα επίπεδα ρύπανσης.

«Το δικαίωμα στον καθαρό αέρα είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα», έγραψε ο Ραχούλ Γκάντι, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης, σε μια ανάρτηση στο X, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι διαδηλωτές.

Ο Μαντζίντερ Σινγκ Σίρσα, υπουργός Περιβάλλοντος στο κυβερνών κόμμα Μπαράτια Τζανάτα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «θα συνεχίσει κάθε δυνατή προσπάθεια» για την πρόληψη της ρύπανσης.

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι
Κόσμος 10.11.25

Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι

Η εντυπωσιακή εκλογή του 34χρονου πολιτικού, με ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης στέλνει μήνυμα αποδοκιμασίας στον αμερικανό πρόεδρο που φλερτάρει με την απολυταρχία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες
Ενίσχυση σχέσεων 10.11.25

Η δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας που θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη νέα δεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολυμελής αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο με τη διμερή στρατιωτική συνεργασία στο επίκεντρο
Ρωσία 10.11.25

Τι γυρεύει ο Σοϊγκού στην Αίγυπτο;

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, επικεφαλής πολυμελούς ρωσικής αντιπροσωπείας.

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
