Ινδία: Στους δρόμους διαδηλωτές ζητούν λύσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση που πνίγει το Νέο Δελχί

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε στο Νέο Δελχί ζητώντας την ανάληψη δράσης, καθώς η ινδική πρωτεύουσα αντιμετωπίζει έναν ακόμη χειμώνα βυθισμένη στο νέφος.

Τα επίπεδα ρύπανσης στο Νέο Δελχί αυξήθηκαν εκ νέου το πρωί της Δευτέρας, καθώς η πόλη βυθίστηκε σε ένα πυκνό νέφος. Η ετήσια υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα στην πρωτεύουσα σε επιβλαβή επίπεδα έχει οδηγήσει σε σπάνιες για την χώρα διαμαρτυρίες.

Οι διαδηλωτές στο Νέο Δελχί ζητάνε μέτρα ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Την Κυριακή, διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο μνημείο India Gate της πόλης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την θανατηφόρα ατμοσφαιρική ρύπανση που καλύπτει την περιοχή κάθε χρόνο.

Πλήθη κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, ενώ ορισμένοι διέκοπταν την κυκλοφορία. Αστυνομικοί συνέλαβαν μερικούς από τους διαδηλωτές, βάζοντάς τους σε λεωφορεία, και απομάκρυναν τους υπόλοιπους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Τη Δευτέρα το πρωί, ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης είχε ξεπεράσει το 350, κατατάσσοντας την πόλη στην κατηγορία «πολύ κακή» σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου της Ρύπανσης της Ινδίας.

Οποιοσδήποτε δείκτης κάτω από 100 θεωρείται καλός ή ικανοποιητικός, ενώ ένας δείκτης άνω του 400 κατατάσσεται ως «σοβαρός».

Ορισμένες περιοχές της ινδικής πρωτεύουσας σημείωσαν δείκτη άνω των 400 νωρίς το πρωί της Δευτέρας, καθώς ένα παχύ στρώμα αιθαλομίχλης κάλυψε την πόλη εν μέσω πτώσης των θερμοκρασιών.

Η Ινδία έχει έξι από τις 10 πιο μολυσμένες πόλεις παγκοσμίως και 13 από τις 20 πρώτες. Το Νέο Δελχί είναι η πιο μολυσμένη πρωτεύουσα στον κόσμο, σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, με έδρα την Ελβετία.

Η ποιότητα του αέρα επιδεινώνεται δραματικά στην πόλη κάθε χρόνο καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Πώς προκαλείται η αποπνικτική κατάσταση

Ο καπνός που δημιουργείται από τους αγρότες που καίνε υπολείμματα καλλιεργειών σε γειτονικές πολιτείες μεταφέρεται στην πρωτεύουσα και παγιδεύεται από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Καθώς αναμειγνύεται με τις εκπομπές των οχημάτων και της βιομηχανίας, το συνονθύλευμα που δημιουργείται προκαλεί αναπνευστικές ασθένειες και έχει καταστεί βασικός παράγοντας για χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα κλιμακωτό σύστημα έκτακτης ανάγκης που περιορίζει τις κατασκευές, απαγορεύει τις γεννήτριες ντίζελ και περιορίζει την είσοδο οχημάτων όταν η ρύπανση φτάνει σε σοβαρά επίπεδα.

Η κυβέρνηση έχει επίσης εισαγάγει επιδοτήσεις για τον έλεγχο της καύσης καλλιεργειών, με περιορισμένη επιτυχία.

Μια προσπάθεια «σποράς» σύννεφων τον περασμένο μήνα απέτυχε να προκαλέσει τεχνητή βροχή και να μειώσει τα επίπεδα ρύπανσης.

«Το δικαίωμα στον καθαρό αέρα είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα», έγραψε ο Ραχούλ Γκάντι, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης, σε μια ανάρτηση στο X, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι διαδηλωτές.

Ο Μαντζίντερ Σινγκ Σίρσα, υπουργός Περιβάλλοντος στο κυβερνών κόμμα Μπαράτια Τζανάτα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «θα συνεχίσει κάθε δυνατή προσπάθεια» για την πρόληψη της ρύπανσης.