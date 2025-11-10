Πρόβλημα με Κουτέσα στην ΑΕΚ – Πόσο θα λείψει για την Ένωση…

Συνεχίζονται τα προβλήματα τραυματισμών στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προσθέτει και τον Ντέρεκ Κουτέσα στη σχετική λίστα.

Ο Ελβετός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι της Ένωσης με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, λόγω ενός μυϊκού τραυματισμού. Η απουσία του από τα γήπεδα εκτιμάται για τουλάχιστον έναν μήνα, με τον παίκτη να ξεκινά άμεσα θεραπεία.

Τι λένε στην ΑΕΚ για την απουσία του Κουτέσα

Από την ΑΕΚ δεν έχει δοθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αναφέροντας πως η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μετά την επιστροφή από τις εθνικές ομάδες.

Από εκεί και πέρα ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τετραήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, καθώς ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό.