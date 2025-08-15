Κουτέσα: «Περίμενα καιρό το γκολ, το σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα»
Ο Ντέρεκ Κουτέσα μίλησε μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στα playoffs του Conference League και αναφέρθηκε στο γκολ του το οποίο περίμενε καιρό…
Ο Ντέρεκ Κουτέσα ήρθε από τον πάγκο και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη-πρόκριση της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ στην παράταση.
Ο εξτρέμ της Ένωσης ανέφερε πως η ομάδα είναι ένα δεμένο γκρουπ, ενώ υπογράμμισε πως περίμενε πολύ καιρό το πρώτο του επίσημο γκολ με την ΑΕΚ.
Οι δηλώσεις του Κουτέσα:
«Είναι αλήθεια ότι το περίμενα καιρό, είχα δουλέψει και περίμενα να σκοράρω, αισθάνθηκα υπέροχα, για αυτό με επέλεξε ο προπονητής για να βοηθήσω την ομάδα κι αυτό έκανα.
Είμαστε μια ομάδα δεμένη, ένα δυνατό γκρουπ, σήμερα σκόραρα εγώ είτε ο Γιόβιτς, είτε ο Μαρίν, δεν έχει σημασία για εμάς ποιος σκοράρει, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να σκοράρουμε κι η ομάδα να πάρει τη νίκη.
Καθημερινά δουλεύουμε για να βελτιωνόμαστε, οπότε θεωρώ ότι, όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα θα είναι καλύτερα».
- Η ΕΠΟ συνεχάρη ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για τις προκρίσεις τους
- Τι συμβαίνει με τον Βασίλιε Μίτσιτς
- Αυτός είναι ο «εκλεκτός» γκαρντ της Φενέρμπαχτσε
- Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
- Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο
- Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις