«Φως» από τη ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού κινηματογράφου στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
«Φως» από τη ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού κινηματογράφου στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Βραβείο «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ στους ανερχόμενους Αλέξανδρο Νταβρή («Άπειρη Γη») και Χαρά Κυριαζή («Αρκουδότρυπα»).

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ «φώτισε» το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει την τέχνη και τη δημιουργία που εμπνέει και εξελίσσει την κοινωνία.

Στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η ειδική προβολή της ταινίας «Ηλέκτρα 7», μιας παραγωγής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Η ταινία, εμπνευσμένη από την τραγωδία του Σοφοκλή, παρουσιάζει μέσα από επτά ξεχωριστά κεφάλαια μια σύγχρονη κινηματογραφική ανάγνωση του μύθου, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής δημιουργίας. Η προβολή της ταινίας  ανέδειξε τον ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο θέατρο και τον κινηματογράφο, στηρίζοντας έμπρακτα τη συνεργασία καλλιτεχνών και κορυφαίων πολιτιστικών θεσμών.

Από αριστερά προς δεξιά: o Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κ. Λευτέρης Χαρίτος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Γενικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, κ. Γιάννης Καπλάνης, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κ. Ορέστης Ανδρεαδάκης

Κατά την τελετή απονομής του Φεστιβάλ, η ΔΕΗ απένειμε για δεύτερη χρονιά το βραβείο «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, τιμώντας δύο πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους €3.000 για κάθε νικητή, απονεμήθηκε στους Αλέξανδρο Νταβρή και Χαρά Κυριαζή που ξεχώρισαν για τη δυναμική και την αυθεντικότητα των ερμηνειών τους, αναδεικνύοντας τη νέα γενιά του ελληνικού σινεμά.

Την επιλογή των φετινών νικητών πραγματοποίησε τριμελής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον κριτικό κινηματογράφου Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιώργο Νανούρη και την δημοσιογράφο Καλλιόπη Αλπίτση.

H Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει μάθει να ζει με το φως του κινηματογράφου, ένα φως που εμπνέει και ενώνει. Για εμάς στη ΔΕΗ, η στήριξη στο ελληνικό σινεμά δεν είναι απλώς μια χορηγία, αλλά μια διαρκής σχέση με τη δημιουργία, τη φαντασία και τους ανθρώπους που δίνουν ενέργεια στην τέχνη. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το “ΦΩΣ powered by ΔΕΗ”, στηρίζουμε τις νέες φωνές του ελληνικού σινεμά και αναδεικνύουμε τη δύναμη της συνεργασίας ανάμεσα στην ενέργεια και τον πολιτισμό, δύο δυνάμεις που εξελίσσονται, εμπνέουν και φωτίζουν το μέλλον».

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, μετατρέποντας την πόλη της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, ιδεών και πολιτισμού, όπου συναντήθηκαν η τέχνη, η τεχνολογία και η ενέργεια.

Αναμνηστική κονκάρδα ΔΕΗ στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ενέργεια σταθερά #μετονπολιτισμο

Με κεντρικό μήνυμα «Για τις ταινίες που μας συγκινούν, για τους δημιουργούς που μας εμπνέουν, για όλες εκείνες τις στιγμές που ο κινηματογράφος ήταν εκεί για εμάς, είμαστε εδώ για αυτόν», η ΔΕΗ αναδεικνύει τη διαχρονική της στήριξη στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που με το έργο τους «φωτίζουν» το σήμερα και το αύριο του ελληνικού σινεμά.

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέει διαχρονικά την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον πολιτισμό, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που φωτίζουν τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή της χώρας. Με τη συνεχή παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, το Evia Film Project και τις δράσεις «Σινεμά με Θέα», η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στη νέα εποχή της 7ης τέχνης, αναδεικνύοντας τον κινηματογράφο ως μέσο έμπνευσης, κοινωνικού διαλόγου και βιώσιμης προόδου.

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

