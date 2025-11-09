newspaper
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Ανοίγει αύριο το myΘέρμανση – Βήμα-βήμα η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης
Οικονομία 09 Νοεμβρίου 2025 | 19:27

Ανοίγει αύριο το myΘέρμανση – Βήμα-βήμα η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης

Οι δικαιούχοι και τα ποσά – Πώς θα πάρετε το επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Spotlight

Αύριο Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘερμανση για το επίδομα θέρμανσης.

Ήδη δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει τους δικαιούχους, τα ποσά, τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025–2026.

Το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές  > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, και βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Μόνο ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Τα κριτήρια

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για το ζευγάρι. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων
  • Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
  • Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.
  • Το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Μόνο ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης.
  • Οι αγορές των καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας πρέπει να γίνουν μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2025 και της 31ης Μαρτίου 2026. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης η περίοδος επιδότησης αρχίζει από την 15η Οκτωβρίου 2025 και στην τιμή 1,14€/λίτρο. Τέλος, για την επιδότηση καυσόξυλων και της βιομάζας (πέλετ), οι αγορές θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις. Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

α) Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

β) Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση περιγράφεται επιπλέον λεπτομερώς η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων, η καταβολή των ποσών, αλλά και η διαδικασία υποβολής τυχόν ενστάσεων και καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολής προστίμων.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, στο πλαίσιο της ομαλής προσαρμογής της αγοράς στη νέα διαδικασία επεξεργασίας και ελέγχου των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ, και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, οι επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα στοιχεία των αγορών ως εξής:

α. Από το πληροφοριακό σύστημα διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ) για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης για το χρονικό διάστημα από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης έως και την 31/12/2025,

β. Από την ψηφιακή πλατφόρμα, myDATA ή από το πληροφοριακό σύστημα e-send της ΑΑΔΕ για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2026 και εντεύθεν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.

Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση > myΘέρμανση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Πηγή: ΟΤ

