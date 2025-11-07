Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Την απόφαση της κυβέρνησης της Νορβηγίας να άρει το εμπάργκο όπλων που ίσχυε έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε.
Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη.
Χαιρέτισε την απόφαση ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε θερμά την εξέλιξη, σημειώνοντας με ανάρτησή του ότι η Νορβηγία θα ανοίξει πλέον αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».
I warmly welcome Norway’s decision, conveyed today by @EspenBarthEide, to open applications for the export of defence-related and dual-use products for military use to Cyprus. A significant step in strengthening our bilateral defence cooperation, 🇨🇾🇳🇴
— NikosChristodoulides (@Christodulides) November 7, 2025
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορική» και αποτέλεσμα «στοχευμένης διπλωματικής προσπάθειας και αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια. Μια ιστορική απόφαση, αποτέλεσμα στοχευμένης διπλωματικής προσπάθειας και αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Κύπρος… https://t.co/1GZ9MgheK2
— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) November 7, 2025
