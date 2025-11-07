Γκολ με τον Παντελή: Ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson παίζει για καλό σκοπό

Η Betsson και ο Παντελής Διαμαντόπουλος παρουσιάζουν ένα Special επεισόδιο της εκπομπής «Γκολ με τον Παντελή», με καλεσμένες τις αθλήτριες του Αλίμου ΝΑΣ Betsson — Μαρία Πάτρα, Νεφέλη Χαλδαίου, Μαρία Λάζαρη και Μάρω Παπαδοπούλου.

Το 15ο επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, καθώς το χρηματικό έπαθλο της Betsson διατίθεται στο Girl Power Greece, έναν οργανισμό που στηρίζει και ενδυναμώνει κορίτσια και γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αθλητισμό και κυρίως το ποδόσφαιρο.

Με έμπνευση από την ιδρύτρια του παγκόσμιου κινήματος Girl Power, Khalida Popal, και αξιοποιώντας τη δύναμη της εκπαίδευσης, της κοινότητας και του αθλητισμού, το Girl Power Greece επιχειρεί να αλλάξει το αφήγημα γύρω από την ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στο πεδίο.

Το επεισόδιο, γεμάτο παιχνίδι, χιούμορ και αυθεντικές στιγμές, φωτίζει τον ρόλο των γυναικών στον αθλητισμό και αναδεικνύει τη σημασία της έμπρακτης υποστήριξης.

Δείτε το Special επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:

https://youtu.be/NxlHhZUgCrY

