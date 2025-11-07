Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Μια νύχτα μόνο» στο MEGA: Τα πιο κρυφά συναισθήματα και οι πιο μεγάλες επιθυμίες έρχονται στο φως
Media 07 Νοεμβρίου 2025 | 11:58

«Μια νύχτα μόνο» στο MEGA: Τα πιο κρυφά συναισθήματα και οι πιο μεγάλες επιθυμίες έρχονται στο φως

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια που θα μεταδοθούν Κυριακή 9 με Τρίτη 11 Νοεμβρίου:

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Η Αρετή παλεύει να κρατήσει κρυφό το μυστικό της. Ο Οδυσσέας, ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει.

Η Μαρίκα επιστρέφει στο σπίτι, όπου ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές αποκαλύψεις.

Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή.

Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 9 με Τρίτη 11 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 6 (Κυριακή 09/11)

Η Αρετή παλεύει να κρατήσει το μυστικό της κρυφό, αφήνοντας πίσω της ένα πέπλο μυστηρίου. Από την άλλη, ο Οδυσσέας, γοητευμένος και ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει και βρίσκεται μια ανάσα πριν την αλήθεια.

Την ίδια ώρα, ο Σταύρος τού αποκαλύπτει τον έρωτά του για την Αρετή. Η Μαρίκα, κάτω από δύσκολες συνθήκες, ετοιμάζεται για τη δική της επανάσταση. Αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και πηγαίνει να μείνει σε ξενοδοχείο.

Ο Πετράκης βγαίνει από την εντατική και ανυπομονεί, να γυρίσει σπίτι. Η Αρετή είναι αναγκασμένη να αναχωρήσει για Κωνσταντινούπολη, ως υπεύθυνη του έργου. Ο Οδυσσέας κανονίζει, ώστε να μην μπορέσει να τη συνοδέψει ο Σταύρος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται εκείνες τις μέρες στη Βουλγαρία.

Όταν φτάνει η Αρετή στην Κωνσταντινούπολη, δεν φαντάζεται, ότι θα έχει μια συνάντηση-έκπληξη.

YouTube thumbnail

Επεισόδιο 7 (Δευτέρα 10/11)

Η παρουσίαση του project από την Αρετή στην Κωνσταντινούπολη στέφεται με απόλυτη επιτυχία, αλλά η καινούργια ανήθικη πρόταση που της κάνει ο Οδυσσέας, την κάνει να θέλει να φύγει με το πρώτο αεροπλάνο.

Ο Νταγιάννος φέρνει τη Μαρίκα πίσω στο σπίτι. Η υγεία του Πετράκη δείχνει να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί μάταια να πείσει τον Νταγιάννο, να επανεξετάσει τη σχέση του με τον εγγονό του.

Ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, κάνοντάς τον να ανησυχεί, μήπως έκανε λάθος διάγνωση για το φύλο του παιδιού. Στόχος του είναι να τον πείσει, πως η Άσπα πρέπει να επισκεφτεί κι άλλον γιατρό, για να πάρει δεύτερη γνώμη.

Η Ελένη αποκαλύπτει ότι η Αρετή ψάχνει να βρει δουλειά αλλού, με αποτέλεσμα ο Σταύρος να ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα, προκειμένου να μάθει τι ακριβώς συνέβη μεταξύ τους στην Κωνσταντινούπολη.

Η ένταση ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Σταύρο κορυφώνεται.

Επεισόδιο 8 (Τρίτη 11/11)

Ο Οδυσσέας, πλήρως απογοητευμένος μετά το επαγγελματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με την Αρετή, βλέπει πως αντί να τους φέρει πιο κοντά, τους απομάκρυνε ακόμα περισσότερο. Η Κατερίνη και η Αννέζα προετοιμάζονται για το μεγάλο φιλανθρωπικό gala για τα παιδιά με καρκίνο.

Ο Άλκης τρυπώνει στο γραφείο του Σάββα, ενώ εκείνος απουσιάζει και βλέπει στον υπολογιστή του ανοιγμένο το site του κέντρου, στο οποίο εργάζεται η Μίνα με φωτογραφίες δικές της και άλλων τραγουδιστών.

Η Άσπα επισκέπτεται με τη Μαρίκα άλλον γυναικολόγο κι εκεί αποδεικνύεται πως περιμένει κορίτσι. Η Μαρίκα βλέποντας την απελπισία της, της λέει να την εμπιστευτεί, ώστε να διαχειριστεί εκείνη την κατάσταση με την οικογένεια.

Ο Οδυσσέας παίρνει πρωτοβουλία για συμφιλίωση με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο τρέφουν αισθήματα για την Αρετή -ο Οδυσσέας κρυφά, ο Σταύρος φανερά πλέον. Η Ελένη εντωμεταξύ ψάχνει τρόπους, για να προσεγγίσει τον Σταύρο.

Παράλληλα, η Αρετή δέχεται την πρόταση του γιατρού να μιλήσει στο φιλανθρωπικό gala για τον αγώνα που έδωσε για την υγεία του γιου της. Η ομιλία της, όχι μόνο θα συγκινήσει, αλλά θα φέρει και αποκαλύψεις.

Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,

Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά

Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

#MiaNyxtaMono

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη κι υπέροχη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Ελλάδα 07.11.25

Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες-«καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικά σε οικισμό των Άνω Λιοσίων.

Σύνταξη
Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά
Μπάσκετ 07.11.25

Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά

Την απόκτηση του Γάλλου πάουερ φόργουορντ, Αμίν Νουά, ως το τέλος της σεζόν, ανακοίνωσε ο Άρης Betsson.

Σύνταξη
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25

Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της

Στον Ψυχρό Πόλεμο μια υπερδύναμη συνδύαζε έκταση με πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να απειλήσει τον κόσμο. Το ίδιο κάνει σήμερα η Κίνα επιδέξια, αλλά αντί για πυρηνκά επένδυσε στις ΑΠΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη
Οικονομία 07.11.25

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Κακούργημα οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Χρυσοχοΐδης: Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή- Τέλος οι μπαλωθιές

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο