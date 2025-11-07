Στο πώς το νομικό πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει την τραπεζική και το αντίστροφο, με τελικό αποδέκτη την επιχείρηση και το μετασχηματισμό της, αναφέρθηκαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της CrediaBank, και η Χριστίνα Φαϊτάκη, partner της Karatzas & Partners, μιλώντας στο ΟΤ FORUM, που διεξάγεται στο Μικρό Χρηματιστήριο, και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Γιώργο Μανέττα.

«Ζούμε σε μια εποχή σύνθετων συναλλαγών», επισήμανε η κα. Φαϊτάκη, «Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την περίοδο τελεί υπό διαπραγμάτευση η πώληση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext, σε μια κίνηση για να διεθνοποιηθούν τα ελληνικά χρηματιστήρια. Αυτό δείχνει δείχνει ότι είμαστε σε μια εποχή που εκμοντερνίζεται το πλαίσιο στις χρηματοδοτήσεις και αυτό το πεδίο περιλαμβάνει εκτός από τις επιχειρήσεις και τις κεφαλαιαγορές. Το γεγονός ότι υπάρχουν κεφάλαια στην αγορά που χρηματοδοτούν με ασφάλεια και λιγότερο ρίσκο, δίνει ασφάλεια και στους ξένους επενδυτές, οι οποίοι μπαίνουν πλέον σε καίριους κλάδους στην ελληνική οικονομία, όπως τα νοσοκομεία αλλά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δείχνοντας την τάση που υπάρχει. Σαφώς ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει. Η εφαρμογή και οι εφαρμοστές του νόμου -είτε δικηγόροι είτε δικαστές- είναι αυτό που χρειάζεται βελτίωση στην ελλάδα».

Πώς καινοτομεί η τράπεζα στο μετασχηματισμό

Ο κ. Χριστοδούλου επισήμανε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα στάδιο μετάβασης, που εκπορεύεται από τις επιταγές για πράσινη μετάβαση, για ενεργειακή αναβάθμιση, για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

«Όλα αυτά συνθέτουν ένα νέο τοπίο στο επιχειρείν το οποίο βλέπουμε σαν πρόκληση και ευκαιρία μαζί θέλοντας να πάρουμε θέση δίπλα στον επιχειρηματία για να γίνει πραγματικότητα η μετάβαση αυτή. Γι΄αυτόν ακριβώς το σκοπό, χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο», πρόσθεσε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της CrediaBank. «Να διαθέτουμε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία με δίκαιους όρους και γρήγορες απαντήσεις στις επιχειρήσεις, να εξυπηρετούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία των φορέων, να παρέχουν ESG συμβουλευτική προκειμένου να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις για να κάνουν πράξη τις αρχές της πράσινης μετάβασης, να παρέχουμε προσωποποιημένη τραπεζική εξυπηρέτηση και προσφέρουμε λύσεις πέρα από τυποποιημένα προϊόντα. Χρειάζονται σταθεροί εταίροι στη μετάβαση αυτή και αυτοί είναι οι τράπεζες».

Νομικοί και κανονιστικοί όροι

Για την κα. Φαϊτάκη, βασικό στοιχείο είναι η υποχρέωση του reporting. «Η Ένωση έβαλε κάποιους κανόνες για το ESG. Όλοι είδαμε την έκθεση Ντράγκι και τότε όλοι καταλάβαμε ότι αυτή η προσαρμογή δεν μπορεί να γίνει χωρίς κόστη. Και εκεί βρέθηκαν οι τράπεζες που ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των κινδύνων, προσπαθούν να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή. Είναι ένα σημαντικό στοίχημα, καθώς σε βασικό εμπόδιο -και όχι μόνο ελληνικό- αναδεικνύεται η γραφειοκρατία, που δημιουργεί ένα βάρος που δεν είναι πάντα εύκολο να το ακολουθήσει κανείς», εξήγησε, κάνοντας λόγο και για τις δυνατότητες που δίνουν τα ενωσιακά εργαλεία και για προγράμματα εκπαίδευσης. «Αν κάνουμε τα βάρη αυτά πιο εύκολα, θα μπορούν να λειτουγήσουν με ένα πιο απλό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις».

Θέμα ρίσκου

Οι επενδύσεις πολλές φορές κρύβουν και ένα ρίσκο, κάτι που οι τράπεζες γνωρίζουν πώς να το δουν εγκαίρως. «Πράγματι υπάρχουν αρκετά θέματα που δημιουργούν πίεση και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις», διευκρίνισε ο κ. Χριστοδούλου. «Η δουλειά μας είναι να εξισορροπούμε τα δεδομένα. Η προσέγγισή μας είναι να μην αναβάλουμε την ανάπτυξη παρά τα προβλήματα και τα ρίσκα αλλά να εξορθολογίσουμε την ανάπτυξη και να την εξισορροπήσουμε με το ρίσκο που αναλαμβάνουμε. Αυτή η ισορροπία για να επιτευχθεί πρέπει να λειτουργήσει πάνω σε συγκεκριμένου άξονες – δυναμική και ανθεκτικότητα όπως αγροδιατροφικός τομέας, τουρισμός, κυκλική οικονομία. Κανένας κλάδος δεν αφορίζεται, απλώς μέσα σε κάθε κλάδο πρέπει να βρούμε τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια της δυναμικής και της ανθεκτικότητας».

Αναφέρθηκε, δε, στη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην τράπεζα και την επιχείρηση. «Χρειάζεται να είμαστε ένας σταθερός συνεργάτης στη στρατηγική των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα ένας σύμβουλος εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να βρούμε πώς να μετράμε την προστιθέμενη αξία. Σίγουρα η πορεία της αγοράς είναι θετική, έχει αποκτήσει ταχύτητα, κατεύθυνση και γίνονται πολλές συνέργειες».

«Το ρίσκο δεν μπορούμε να το φοβόμαστε, αλλά να το διαχειριζόμαστε συνετά», σημείωσε η κα. Φαϊτάκη. «Και οι τράπεζες επιχειρήσεις είναι και πρέπει όλοινα θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει επιχειρείν χωρίς ρίσκο. Στην Ελλάδα το βασικό μας κεφάλαιο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες η τράπεζα έχει ρόλο εκτός από το να τους δώσει τα χρήματα και να τις εκπαιδεύσει να γίνουν καλύτερες και ενδεχομένως πιο μεγάλες. Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ