Ο Τζολάκης… κατοστάρισε στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν, το βράδυ της Τρίτης (4/11), για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να φτάνει σε ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πορτιέρε έφτασε τα 100 παιχνίδια με τα ερυθρόλευκα, όντας από τη σεζόν 2019-20 στην πρώτη ομάδα, όταν και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του.

Από τότε είναι σταθερά μέλος του Ολυμπιακού και πλέον θεωρείται ο βασικός τερματοφύλακας των Πειραιωτών, με τον οποίο κατέκτησαν και το ιστορικό Conference League, τον Μάιο του 2024.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

💯 games with us! Congrats, Konstantinos! 🧤 💯 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα»! Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε! pic.twitter.com/81JPZEMoyZ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 6, 2025

«100 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα»! Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών.