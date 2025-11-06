Ο Τζολάκης… κατοστάρισε στον Ολυμπιακό (pic)
Σε ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του έφτασε ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν, το βράδυ της Τρίτης (4/11), για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να φτάνει σε ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πορτιέρε έφτασε τα 100 παιχνίδια με τα ερυθρόλευκα, όντας από τη σεζόν 2019-20 στην πρώτη ομάδα, όταν και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του.
Από τότε είναι σταθερά μέλος του Ολυμπιακού και πλέον θεωρείται ο βασικός τερματοφύλακας των Πειραιωτών, με τον οποίο κατέκτησαν και το ιστορικό Conference League, τον Μάιο του 2024.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
💯 games with us! Congrats, Konstantinos! 🧤
💯 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα»! Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε! pic.twitter.com/81JPZEMoyZ
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 6, 2025
«100 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα»! Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών.
