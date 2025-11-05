Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε την Τετάρτη το δικαστήριο του Άαχεν σε νοσηλευτή ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 10 ασθενών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 27.

Ο 44χρονος νοσηλευτής εργαζόταν σε νοσοκομείο του Βίρζελεν, κοντά στο Άαχεν, στο τμήμα παρηγορητικής φροντίδας ηλικιωμένων και σκότωνε τους ασθενείς χορηγώντας τους θανατηφόρες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης.

Τα εγκλήματα διεπράχθησαν από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024 και από το δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιάζουσας σοβαρότητας», γεγονός το οποίο αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης έπειτα από 15 χρόνια.

Οι δικηγόροι του 44χρονου ζήτησαν την απαλλαγή του, επικαλούμενοι διαταραχή προσωπικότητας.

Σύμφωνα πάντως με την Εισαγγελία του Άαχεν, έχουν πραγματοποιηθεί εκταφές περισσότερων ασθενών του καταδικασθέντος προκειμένου να διερευνηθούν εκ νέου τα αίτια θανάτου τους.

Παρόμοιες υποθέσεις

Η υπόθεση θυμίζει αυτή του νοσηλευτή Νιλς Χόγκελ ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2019 για τη δολοφονία 85 ασθενών και ο οποίος θεωρείται ο πιο παραγωγικός κατά συρροή δολοφόνος της σύγχρονης Γερμανίας.

Ο Χόγκελ σκότωσε ασθενείς με θανατηφόρες ενέσεις μεταξύ 2000 και 2005, πριν συλληφθεί.

Οι ψυχίατροι δήλωσαν ότι έπασχε από «σοβαρή ναρκισσιστική διαταραχή».

Πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο, ένας 40χρονος ειδικός στην παρηγορητική φροντίδα, που τα μέσα ενημέρωσης ονόμασαν Johannes M., δικάστηκε στο Βερολίνο με την κατηγορία ότι σκότωσε 15 ασθενείς με θανατηφόρες ενέσεις μεταξύ 2021 και 2024.

Σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις, είναι ύποπτος ότι έβαλε φωτιά στα σπίτια των θυμάτων του σε μια προσπάθεια να καλύψει τα εγκλήματά του.

Οι εισαγγελείς και η αστυνομία δήλωσαν ότι δεν είχε άλλο κίνητρο πέρα από τη δολοφονία και ότι οι πράξεις του υπόπτου πληρούν τον νομικό ορισμό της «λαγνείας για φόνο».

Στην Αγγλία, η νοσοκόμα νεογνών Λούσι Λέτμπι εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία επτά μωρών και την απόπειρα δολοφονίας έξι άλλων. Την 1η Ιουλίου, τρια στελέχη του νοσοκομείου όπου εργαζόταν η Λέτμπι συνελήφθησαν με την υποψία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.