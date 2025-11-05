Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.
Μετά την επιτυχημένη περσινή έναρξη της συνεργασίας, η Technogym και το New York College ανανεώνουν τη συνεργασία τους για δεύτερη χρονιά, με κοινό όραμα τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την καινοτομία και την τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές του New York College έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης, που πραγματοποιείται στο Technogym Experience Center, το κέντρο εμπειρίας και τεχνολογίας της Technogym στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος (22 Οκτωβρίου – 12 Νοεμβρίου), οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα και workshops που συνδυάζουν θεωρία και πρακτική, να εκπαιδευτούν στον πιο προηγμένο εξοπλισμό fitness και wellness της Technogym και να έρθουν σε άμεση επαφή με την τεχνολογική καινοτομία που διαμορφώνει το μέλλον της άσκησης.
Η συγκεκριμένη συνεργασία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Technogym να συνδέει την τεχνολογία, το design και την επιστήμη της άσκησης με την εκπαίδευση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των αυριανών επαγγελματιών wellness, που θα προάγουν έναν πιο υγιή και ισορροπημένο τρόπο ζωής.
