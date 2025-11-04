Πώς θα επιλέξουμε τον ιδανικό τρόπο θέρμανσης για κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, εμείς έχουμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε πώς θα μετατρέψουμε το σπίτι μας σε ένα ζεστό «καταφύγιο», χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ευτυχώς, στην αγορά υπάρχουν πολλές διαθέσιμες, εναλλακτικές επιλογές θέρμανσης, όπως θερμάστρες, θερμοπομποί, αερόθερμα, κλιματιστικά, καλοριφέρ λαδιού και ηλεκτρικά, ώστε να ανακαλύψουμε την αποδοτική συσκευή που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του χώρου μας. Το ερώτημα είναι, ωστόσο, ποια είναι η κατάλληλη συσκευή για τον χώρο μας;

Ποια είναι τα κριτήρια που μας οδηγούν στην ιδανική συσκευή, αυτή θα πιάσει «τόπο» και όχι χώρο στο σπίτι; Κι όμως, η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα «κρύβεται» στον χώρο μας. Διότι, οι ιδιομορφίες ενός χώρου είναι αυτές που μας υποδεικνύουν σε ποια λύση θέρμανσης θα επενδύσουμε. Ακριβώς για αυτό, παρακάτω έχουμε ετοιμάσει έναν ολοκληρωμένο οδηγό θέρμανσης που θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε την κατάλληλη συσκευή θέρμανσης για κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας.

Απολαμβάνοντας μία cozy ατμόσφαιρα στο υπνοδωμάτιό μας

Το υπνοδωμάτιό μας είναι το μέρος στο οποίο ανυπομονούμε να βρεθούμε έπειτα από μία απαιτητική ημέρα, ένας χώρος που θέλουμε να μας εμπνέει ηρεμία. Και για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, χρειάζεται να διαμορφώσουμε μία φιλόξενη, cozy ατμόσφαιρα με την ιδανική θερμοκρασία, αυτή που θα μας βοηθά να χαλαρώνουμε πιο εύκολα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας κονβέκτορας ή ένας θερμοπομπός που διαχέει ομοιόμορφα τον αέρα στον χώρο, μία θερμάστρα χαλαζία-υπέρυθρων με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση, ένα καλοριφέρ λαδιού ή ηλεκτρικό το οποίο επιτυγχάνει ίση κατανομή της θερμότητας, είναι μερικές από τις εύχρηστες επιλογές θέρμανσης που θα ζεστάνουν το δωμάτιό μας με ασφάλεια.

Φυσικά, υπάρχει πάντα και επιλογή του κλιματιστικού, ενώ το κριτήριο για να επιλέξουμε την κατάλληλη συσκευή κινητής θέρμανσης, είναι κυρίως οι διαστάσεις του χώρου μας.

Διαμορφώνοντας το ιδανικό, ζεστό και άνετο περιβάλλον στο μπάνιο μας

Το μπάνιο είναι ο κοινόχρηστος χώρος του σπιτιού που επισκεπτόμαστε τακτικά μέσα στην ημέρα. Ειδικότερα τις ώρες που ετοιμαζόμαστε για το γραφείο ή για κάποια βραδινή έξοδο, ενόσω απολαμβάνουμε το ντους μας, θέλουμε το μπάνιο να είναι ζεστό. Τι καλύτερο, λοιπόν, από ένα θερμαντικό σώμα μπάνιου ή μία ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα, που θα διατηρεί τον χώρο στην ιδανική θερμοκρασία, ενώ συγχρόνως θα ζεσταίνει το μπουρνούζι μας;

Αν επιθυμούμε μία πιο προσιτή λύση, μία συσκευή θέρμανσης την οποία θα μπορούμε να μετακινούμε από το μεγάλο στο μικρό μπάνιο ή από δωμάτιο σε δωμάτιο, υπάρχει η επιλογή ενός μικρού αερόθερμού, κεραμικού ή όχι, το οποίο θα έχει εξαιρετική απόδοση και πρακτικό μέγεθος. Βέβαια, μην ξεχνάμε πως όλα εξαρτώνται και από τις διαστάσεις του μπάνιου μας, διότι αν έχουμε ένα αρκετά ευρύχωρο μπάνιο, καλύτερα να στραφούμε σε μία από τις επιλογές που αναφέραμε νωρίτερα.

Επενδύοντας σε έναν «σύμμαχο» θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειας στην κουζίνα

Η κουζίνα είναι ένας χώρος που περνάμε αρκετές ώρες την ημέρα, ένα μέρος όπου συναντιούνται όλα τα μέλη μίας οικογένειας. Ακριβώς για αυτό, είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε οικονομικές λύσεις θέρμανσης που θα βελτιώσουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας, θα μας κάνουν να νιώθουμε άνετα ενόσω απολαμβάνουμε ή ετοιμάζουμε ένα γεύμα.

Στην προκειμένη, οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες, αφού μπορούμε να επιλέξουμε καλοριφέρ λαδιού, κονβέκτορ, σόμπες αερίου και κηροζίνης, καθώς και ξυλόσομπες με φούρνο ή μασσίνα, δύο διαχρονικές, on budget εναλλακτικές, οι οποίες μας επιτρέπουν να εξοικονομήσουμε ενέργεια από την προετοιμασία του φαγητού και να απολαύσουμε γεύματα… όπως παλιά.

Δίνοντας στο καθιστικό μας μία ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα θαλπωρής

Το σαλόνι ενός σπιτιού είναι ένα οικογενειακό «καταφύγιο» στο οποίο συναντιούνται μικροί και μεγάλοι, απολαμβάνοντας κοινό χρόνο, στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, πως ο χώρος αποπνέει μία ζεστή, cozy ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να νιώθουμε άνετα. Τι χρειαζόμαστε για να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον;

Όπως ήδη αναφέραμε, οι διαστάσεις ενός χώρου καθορίζουν σε λύση θέρμανσης θα κατευθυνθούμε. Ωστόσο, όσον αφορά στο καθιστικό μας και σύμφωνα πάντα με τις διαστάσεις του, οι συσκευές θέρμανσης λειτουργούν συνήθως συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη ζέστη που παράγει μία πιο ολοκληρωμένη εγκατάσταση, όπως ένα κλιματιστικό ή τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ.

Από σόμπες pellet σε μαντεμένια ή ηλεκτρικά τζάκια και από σόμπες αερίου σε σόμπες κηροζίνης, υπάρχουν πολλές προτάσεις που υπόσχονται πως θα βελτιώσουν σημαντικά την ατμόσφαιρα του χώρου μας, χωρίς να μας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού.