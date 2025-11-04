Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς θα επιλέξουμε τον ιδανικό τρόπο θέρμανσης για κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας
Τα Νέα της Αγοράς 04 Νοεμβρίου 2025 | 19:03

Πώς θα επιλέξουμε τον ιδανικό τρόπο θέρμανσης για κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας

Ζεσταίνουμε κάθε γωνιά του σπιτιού με τον ιδανικό εξοπλισμό, με τεχνολογίες που μας προσφέρουν μία ατμόσφαιρα θαλπωρής για εμάς και τους αγαπημένους μας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Spotlight

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, εμείς έχουμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε πώς θα μετατρέψουμε το σπίτι μας σε ένα ζεστό «καταφύγιο», χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ευτυχώς, στην αγορά υπάρχουν πολλές διαθέσιμες, εναλλακτικές επιλογές θέρμανσης, όπως θερμάστρες, θερμοπομποί, αερόθερμα, κλιματιστικά, καλοριφέρ λαδιού και ηλεκτρικά, ώστε να ανακαλύψουμε την αποδοτική συσκευή που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του χώρου μας. Το ερώτημα είναι, ωστόσο, ποια είναι η κατάλληλη συσκευή για τον χώρο μας;

Ποια είναι τα κριτήρια που μας οδηγούν στην ιδανική συσκευή, αυτή θα πιάσει «τόπο» και όχι χώρο στο σπίτι; Κι όμως, η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα «κρύβεται» στον χώρο μας. Διότι, οι ιδιομορφίες ενός χώρου είναι αυτές που μας υποδεικνύουν σε ποια λύση θέρμανσης θα επενδύσουμε. Ακριβώς για αυτό, παρακάτω έχουμε ετοιμάσει έναν ολοκληρωμένο οδηγό θέρμανσης που θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε την κατάλληλη συσκευή θέρμανσης για κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας.

Απολαμβάνοντας μία cozy ατμόσφαιρα στο υπνοδωμάτιό μας

Το υπνοδωμάτιό μας είναι το μέρος στο οποίο ανυπομονούμε να βρεθούμε έπειτα από μία απαιτητική ημέρα, ένας χώρος που θέλουμε να μας εμπνέει ηρεμία. Και για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, χρειάζεται να διαμορφώσουμε μία φιλόξενη, cozy ατμόσφαιρα με την ιδανική θερμοκρασία, αυτή που θα μας βοηθά να χαλαρώνουμε πιο εύκολα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας κονβέκτορας ή ένας θερμοπομπός που διαχέει ομοιόμορφα τον αέρα στον χώρο, μία θερμάστρα χαλαζία-υπέρυθρων με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση, ένα καλοριφέρ λαδιού ή ηλεκτρικό το οποίο επιτυγχάνει ίση κατανομή της θερμότητας, είναι μερικές από τις εύχρηστες επιλογές θέρμανσης που θα ζεστάνουν το δωμάτιό μας με ασφάλεια.

Φυσικά, υπάρχει πάντα και επιλογή του κλιματιστικού, ενώ το κριτήριο για να επιλέξουμε την κατάλληλη συσκευή κινητής θέρμανσης, είναι κυρίως οι διαστάσεις του χώρου μας.

Διαμορφώνοντας το ιδανικό, ζεστό και άνετο περιβάλλον στο μπάνιο μας

Το μπάνιο είναι ο κοινόχρηστος χώρος του σπιτιού που επισκεπτόμαστε τακτικά μέσα στην ημέρα. Ειδικότερα τις ώρες που ετοιμαζόμαστε για το γραφείο ή για κάποια βραδινή έξοδο, ενόσω απολαμβάνουμε το ντους μας, θέλουμε το μπάνιο να είναι ζεστό. Τι καλύτερο, λοιπόν, από ένα θερμαντικό σώμα μπάνιου ή μία ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα, που θα διατηρεί τον χώρο στην ιδανική θερμοκρασία, ενώ συγχρόνως θα ζεσταίνει το μπουρνούζι μας;

Αν επιθυμούμε μία πιο προσιτή λύση, μία συσκευή θέρμανσης την οποία θα μπορούμε να μετακινούμε από το μεγάλο στο μικρό μπάνιο ή από δωμάτιο σε δωμάτιο, υπάρχει η επιλογή ενός μικρού αερόθερμού, κεραμικού ή όχι, το οποίο θα έχει εξαιρετική απόδοση και πρακτικό μέγεθος. Βέβαια, μην ξεχνάμε πως όλα εξαρτώνται και από τις διαστάσεις του μπάνιου μας, διότι αν έχουμε ένα αρκετά ευρύχωρο μπάνιο, καλύτερα να στραφούμε σε μία από τις επιλογές που αναφέραμε νωρίτερα.

Επενδύοντας σε έναν «σύμμαχο» θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειας στην κουζίνα

Η κουζίνα είναι ένας χώρος που περνάμε αρκετές ώρες την ημέρα, ένα μέρος όπου συναντιούνται όλα τα μέλη μίας οικογένειας. Ακριβώς για αυτό, είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε οικονομικές λύσεις θέρμανσης που θα βελτιώσουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας, θα μας κάνουν να νιώθουμε άνετα ενόσω απολαμβάνουμε ή ετοιμάζουμε ένα γεύμα.

Στην προκειμένη, οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες, αφού μπορούμε να επιλέξουμε καλοριφέρ λαδιού, κονβέκτορ, σόμπες αερίου και κηροζίνης, καθώς και ξυλόσομπες με φούρνο ή μασσίνα, δύο διαχρονικές, on budget εναλλακτικές, οι οποίες μας επιτρέπουν να εξοικονομήσουμε ενέργεια από την προετοιμασία του φαγητού και να απολαύσουμε γεύματα… όπως παλιά.

Δίνοντας στο καθιστικό μας μία ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα θαλπωρής

Το σαλόνι ενός σπιτιού είναι ένα οικογενειακό «καταφύγιο» στο οποίο συναντιούνται μικροί και μεγάλοι, απολαμβάνοντας κοινό χρόνο, στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, πως ο χώρος αποπνέει μία ζεστή, cozy ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να νιώθουμε άνετα. Τι χρειαζόμαστε για να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον;

Όπως ήδη αναφέραμε, οι διαστάσεις ενός χώρου καθορίζουν σε λύση θέρμανσης θα κατευθυνθούμε. Ωστόσο, όσον αφορά στο καθιστικό μας και σύμφωνα πάντα με τις διαστάσεις του, οι συσκευές θέρμανσης λειτουργούν συνήθως συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη ζέστη που παράγει μία πιο ολοκληρωμένη εγκατάσταση, όπως ένα κλιματιστικό ή τα θερμαντικά σώματα καλοριφέρ.

Από σόμπες pellet σε μαντεμένια ή ηλεκτρικά τζάκια και από σόμπες αερίου σε σόμπες κηροζίνης, υπάρχουν πολλές προτάσεις που υπόσχονται πως θα βελτιώσουν σημαντικά την ατμόσφαιρα του χώρου μας, χωρίς να μας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.

Σύνταξη
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!

Η Betsson παρουσιάζει τη νέα σειρά “Betsson Stories” με την Φελίσια Τσαλαπάτη, στην οποία αγαπημένοι αθλητές μιλούν ανοιχτά και αυθόρμητα για τη ζωή, την πορεία και τις εμπειρίες τους, μέσα από χαλαρές συζητήσεις που θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα

Ο σκεπτικιστής τετράποδος Μπούμπης προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Τάκης δεν αγχώνεται πια για δάνεια, συμβουλές και καθημερινά απρόοπτα. Η απάντηση είναι πάντα η ίδια: Όλα γίνονται απλά & ανθρώπινα, χάρη στις ψηφιακές λύσεις της Εθνικής Τράπεζας.

Σύνταξη
Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη […]

Σύνταξη
Κουζίνα από την αρχή!
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Κουζίνα από την αρχή!

Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην ΙΚΕΑ, με έξυπνες, προσιτές και ευέλικτες λύσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο μας και μας φέρνουν πιο κοντά!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
Πλακιάς: Ζητά από την Καρυστιανού να διαψεύσει τα νέα σχόλια περί δημιουργίας κόμματος
Ελλάδα 05.11.25

Ο Πλακιάς ζητά από την Καρυστιανού να διαψεύσει τα νέα σχόλια περί δημιουργίας κόμματος

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς για νέα σχόλια που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος για τη δημιουργία «κινήματος - κόμματος» από τη Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή
Ελλάδα 05.11.25

Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία για την επόμενη μέρα είναι έντονη - «Να σταματήσει το κακό εδώ», ζήτησε μέσω του in η μητέρα της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ – Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν
Πολιτική 05.11.25

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ - Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ στο οποίο αναφέρεται ότι γνώριζε από τις 10 Οκτωβρίου για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό, τονίζει ότι τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή και ότι θα πέσουν στο κενό

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου
Πράξη αναγνώρισης 05.11.25

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Σύνταξη
Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία μάλλον δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα
«Θέλει τρόπο» 05.11.25

Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα

Μια πορεία προς την ειρήνη, θα μπορούσε να περάσει μέσα από την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης για τις ρωσόφωνες περιοχές της. Η Αυστρία έκανε κάτι παρόμοιο και της «βγήκε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

«Να κάνουμε μια νέα αρχή» - Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ
Πολιτική 05.11.25

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ

«Η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας» όπως σημειώνεται από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.

Σύνταξη
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαμντάνι: «Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς… Ανέβασε την ένταση» – Η νικητήρια ομιλία και ο εκνευρισμός του προέδρου
«Νίκη όλων» 05.11.25

«Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς... Ανέβασε την ένταση» - Η νικητήρια ομιλία Μαμντάνι και ο εκνευρισμός του προέδρου

Ο Ζοχράν Μαμντάνι κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Υόρκη και στην επινίκια ομιλία του σήκωσε το γάντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο