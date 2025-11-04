Έσπασε τα έμφυλα πρότυπα – Η Μαίρη Τάιλερ Μουρ ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε παντελόνι στην ΤV

Η Μαίρη Τάιλερ Μουρ δεν ήταν μόνο ένα σύμβολο στυλ, αλλά και μια πρωτοπόρος για τις γυναίκες στην τηλεόραση και πέρα από αυτήν. Οι σύζυγοι στις κωμικές σειρές φορούσαν φορέματα. Τότε εμφανίστηκε η Μαίρη Τάιλερ Μουρ με ένα καπρί παντελόνι.

Σε μια εποχή που μια από τις πιο έντονες συζητήσεις στον χώρο της μόδας αφορά το πατρόν των τζιν και πώς αυτό αλλάζει ανά δεκαετία, μπορεί να είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τα καπρί παντελόνια ως επαναστατικά.

Όμως, πριν από 60 χρόνια, όταν η Μαίρη Τάιλερ Μουρ παρουσιάστηκε στο τηλεοπτικό κοινό ως Λάουρα Πέτρι στην εκπομπή «The Dick Van Dyke Show», η προτίμησή της για τα παντελόνια έκανε μεγάλη εντύπωση τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rebecca (Old Hollywood Swoon) (@old.hollywood.swoon)

Οι κλασικές παράμετροι της κλασικής νοικοκυράς

Δημιουργημένη από τον θρύλο της κωμωδίας Καρλ Ράινερ, το «The Dick Van Dyke Show» έγινε μια αγαπημένη σειρά της μικρής οθόνης μετά το ντεμπούτο της τον Οκτώβριο του 1961, με πέντε επιτυχημένες σεζόν. Ο Ντικ Βαν Ντάικ υποδύθηκε τον Ρομπ Πέτρι, έναν σεναριογράφο κωμικών εκπομπών που ισορροπούσε τη ζωή στο γραφείο με τη ζωή στο New Rochelle μαζί με τη σύζυγό του Λάουρα και τον γιο του Ρίτσι (Λάρι Μάθιους).

Η σειρά είναι γνωστή για το ότι έφερε έξυπνα την οικογένεια της κωμικής σειράς σε μια πιο εξελιγμένη φάση, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας της Λάουρα από τη Μουρ.

Η νοικοκυρά της κωμικής σειράς του 1961 «είχε πραγματικά τις κλασικές παραμέτρους και διαστάσεις», είπε η Μουρ στον Τέρι Γκρος του NPR το 1995. «Ήταν καθιερωμένες και σχεδόν ποτέ δεν άλλαζαν… όλες αυτές οι σύζυγοι ήταν κάπως υπάκουες και, ξέρετε, αντιπροσώπευαν τους όρκους αγάπης, τιμής και υπακοής».

Ακόμη και τα ντυσίματά τους ήταν τα ίδια, δημιουργώντας μια μονοχρωματική θάλασσα από σεμνά φορέματα, ποδιές και τακούνια. Με τον χαρακτήρα της Λάουρα Πέτρι, είπε η Μουρ, ήθελαν να σπάσουν το καλούπι της νοικοκυράς των κωμικών σειρών.

Ποιο ήταν λοιπόν το πρόβλημα; Προφανώς υπήρχε ανησυχία για το «cupping», δηλαδή για το πόσο εμφανή ήταν τα παντελόνια της Μουρ από πίσω

«Νομίζω ότι ανοίξαμε ορίζοντες»

«Όπως είχε γραφτεί ο χαρακτήρας της, η Λάουρα είχε πραγματικά τις δικές της απόψεις», είπε η Μουρ στο NPR. «Και ενώ διεκδικούσε τον εαυτό της, δεν έκανε τον Ντικ Βαν Ντάικ να φαίνεται ανόητος. Ήταν θέμα δύο ανθρώπων. Εννοώ, οι προσδοκίες της κοινωνίας εκείνη την εποχή έλεγαν ακόμα “έι, περίμενε ένα λεπτό, κυρία μου, μέχρι εδώ μπορείς να φτάσεις”. Αλλά νομίζω ότι ανοίξαμε νέους ορίζοντες.

«Και αυτό βοηθήθηκε», συνέχισε η Μουρ, «από την επιμονή μου να φοράω παντελόνια».

Η εμβληματική ηθοποιός και επτά φορές νικήτρια των βραβείων Emmy έπρεπε να παλέψει για να κρατήσει τα καπρί της. Η αντίσταση στην «Λάουρα-Πέτρι-με-παντελόνια» δεν προήλθε από τον δημιουργό της σειράς, Ράινερ.

Όπως λέει ο αείμνηστος γίγαντας του θεάματος στην πρωτότυπη σειρά του CNN «History of the Sitcom», «δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να πω στη Μαίρη να μην φοράει παντελόνια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Mary Tyler Moore Show (@marytylermooreshow)

Έκπληκτος ο Ντικ Βαν Ντάικ

«Η Μαίρη ήταν της εποχής της» θυμάται ο Ράινερ, ο οποίος απεβίωσε το 2020. «Θυμάμαι ότι σκέφτηκα “αυτό κάνουν οι σύγχρονες γυναίκες σήμερα”».

Ποιο ήταν λοιπόν το πρόβλημα; Προφανώς υπήρχε ανησυχία για το «cupping», δηλαδή για το πόσο εμφανή ήταν τα παντελόνια της Μουρ από πίσω. (Ο ακόμα έκπληκτος Ντικ Βαν Ντάικ ρωτάει στο «History of the Sitcom»: «Μπορείτε να το πιστέψετε; Ότι τα πράγματα ήταν ποτέ έτσι;»)

Η Μουρ παρέμεινε σταθερή στην επιλογή της, υποστηρίζοντας ότι η τηλεοπτική απεικόνιση της νοικοκυράς ήταν πολύ μακριά από την πραγματικότητα.

«Σκέφτηκα ότι έχω δει όλες τις άλλες ηθοποιούς και πάντα σκουπίζουν με τη σκούπα φορώντας μικρά φλοράλ φορέματα και ψηλά τακούνια, αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό» αποκάλυψε στο NPR. «Και δεν ξέρω καμία από τις φίλες μου που το κάνει αυτό. Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα; Και να ντύνομαι στην εκπομπή όπως ντύνομαι και στην πραγματική ζωή. … Μέσα σε λίγες εβδομάδες, βάλαμε κρυφά παντελόνια σε μερικές σκηνές σε κάθε επεισόδιο, αλλά ήταν φαρδιά και όλοι το βρήκαν υπέροχο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Mary Tyler Moore Show (@marytylermooreshow)

Πραγματικές γυναίκες

Η δέσμευση της Μουρ να αφηγηθεί προοδευτικές ιστορίες που αντικατόπτριζαν πραγματικές γυναίκες ήταν αυτό που έκανε την ισχυρή δημιουργό και το έργο της αγαπητό σε πολλές γενιές, ένα γεγονός που τιμήθηκε όταν πέθανε σε ηλικία 80 ετών, το 2017.

Μετά το τέλος της σειράς «The Dick Van Dyke Show» το 1966, η Μουρ συνέχισε με τη δική της ομώνυμη κωμική σειρά «The Mary Tyler Moore Show», που προβλήθηκε από το 1970 έως το 1977.

Πάντα πρωτοπόρος, εκείνη την εποχή η Μουρ δεν υποδύθηκε μια νοικοκυρά: Αντ’ αυτού, έδειξε πόσο καλά μπορούν να τα καταφέρουν οι ανύπαντρες γυναίκες, ανεβαίνοντας με επιτυχία την επαγγελματική σκάλα – και ναι, φορώντας παντελόνια.

To τρέιλερ του ντοκιμαντέρ Being Mary Tyler Moore

από cnn.com