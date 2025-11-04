magazin
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Έσπασε τα έμφυλα πρότυπα – Η Μαίρη Τάιλερ Μουρ ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε παντελόνι στην ΤV
Woman 04 Νοεμβρίου 2025 | 18:20

Έσπασε τα έμφυλα πρότυπα – Η Μαίρη Τάιλερ Μουρ ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε παντελόνι στην ΤV

Οι σύζυγοι στις κωμικές σειρές φορούσαν φορέματα. Τότε, το 1961, εμφανίστηκε η Μαίρη Τάιλερ Μουρ με ένα καπρί παντελόνι.

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Η Μαίρη Τάιλερ Μουρ δεν ήταν μόνο ένα σύμβολο στυλ, αλλά και μια πρωτοπόρος για τις γυναίκες στην τηλεόραση και πέρα από αυτήν. Οι σύζυγοι στις κωμικές σειρές φορούσαν φορέματα. Τότε εμφανίστηκε η Μαίρη Τάιλερ Μουρ με ένα καπρί παντελόνι.

Σε μια εποχή που μια από τις πιο έντονες συζητήσεις στον χώρο της μόδας αφορά το πατρόν των τζιν και πώς αυτό αλλάζει ανά δεκαετία, μπορεί να είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τα καπρί παντελόνια ως επαναστατικά.

Όμως, πριν από 60 χρόνια, όταν η Μαίρη Τάιλερ Μουρ παρουσιάστηκε στο τηλεοπτικό κοινό ως Λάουρα Πέτρι στην εκπομπή «The Dick Van Dyke Show», η προτίμησή της για τα παντελόνια έκανε μεγάλη εντύπωση τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Οι κλασικές παράμετροι της κλασικής νοικοκυράς

Δημιουργημένη από τον θρύλο της κωμωδίας Καρλ Ράινερ, το «The Dick Van Dyke Show» έγινε μια αγαπημένη σειρά της μικρής οθόνης μετά το ντεμπούτο της τον Οκτώβριο του 1961, με πέντε επιτυχημένες σεζόν. Ο Ντικ Βαν Ντάικ υποδύθηκε τον Ρομπ Πέτρι, έναν σεναριογράφο κωμικών εκπομπών που ισορροπούσε τη ζωή στο γραφείο με τη ζωή στο New Rochelle μαζί με τη σύζυγό του Λάουρα και τον γιο του Ρίτσι (Λάρι Μάθιους).

Η σειρά είναι γνωστή για το ότι έφερε έξυπνα την οικογένεια της κωμικής σειράς σε μια πιο εξελιγμένη φάση, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας της Λάουρα από τη Μουρ.

Η νοικοκυρά της κωμικής σειράς του 1961 «είχε πραγματικά τις κλασικές παραμέτρους και διαστάσεις», είπε η Μουρ στον Τέρι Γκρος του NPR το 1995. «Ήταν καθιερωμένες και σχεδόν ποτέ δεν άλλαζαν… όλες αυτές οι σύζυγοι ήταν κάπως υπάκουες και, ξέρετε, αντιπροσώπευαν τους όρκους αγάπης, τιμής και υπακοής».

Ακόμη και τα ντυσίματά τους ήταν τα ίδια, δημιουργώντας μια μονοχρωματική θάλασσα από σεμνά φορέματα, ποδιές και τακούνια. Με τον χαρακτήρα της Λάουρα Πέτρι, είπε η Μουρ, ήθελαν να σπάσουν το καλούπι της νοικοκυράς των κωμικών σειρών.

Ποιο ήταν λοιπόν το πρόβλημα; Προφανώς υπήρχε ανησυχία για το «cupping», δηλαδή για το πόσο εμφανή ήταν τα παντελόνια της Μουρ από πίσω

«Νομίζω ότι ανοίξαμε ορίζοντες»

«Όπως είχε γραφτεί ο χαρακτήρας της, η Λάουρα είχε πραγματικά τις δικές της απόψεις», είπε η Μουρ στο NPR. «Και ενώ διεκδικούσε τον εαυτό της, δεν έκανε τον Ντικ Βαν Ντάικ να φαίνεται ανόητος. Ήταν θέμα δύο ανθρώπων. Εννοώ, οι προσδοκίες της κοινωνίας εκείνη την εποχή έλεγαν ακόμα “έι, περίμενε ένα λεπτό, κυρία μου, μέχρι εδώ μπορείς να φτάσεις”. Αλλά νομίζω ότι ανοίξαμε νέους ορίζοντες.

«Και αυτό βοηθήθηκε», συνέχισε η Μουρ, «από την επιμονή μου να φοράω παντελόνια».

Η εμβληματική ηθοποιός και επτά φορές νικήτρια των βραβείων Emmy έπρεπε να παλέψει για να κρατήσει τα καπρί της. Η αντίσταση στην «Λάουρα-Πέτρι-με-παντελόνια» δεν προήλθε από τον δημιουργό της σειράς, Ράινερ.

Όπως λέει ο αείμνηστος γίγαντας του θεάματος στην πρωτότυπη σειρά του CNN «History of the Sitcom», «δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να πω στη Μαίρη να μην φοράει παντελόνια».

Έκπληκτος ο Ντικ Βαν Ντάικ

«Η Μαίρη ήταν της εποχής της» θυμάται ο Ράινερ, ο οποίος απεβίωσε το 2020. «Θυμάμαι ότι σκέφτηκα “αυτό κάνουν οι σύγχρονες γυναίκες σήμερα”».

Ποιο ήταν λοιπόν το πρόβλημα; Προφανώς υπήρχε ανησυχία για το «cupping», δηλαδή για το πόσο εμφανή ήταν τα παντελόνια της Μουρ από πίσω. (Ο ακόμα έκπληκτος Ντικ Βαν Ντάικ ρωτάει στο «History of the Sitcom»: «Μπορείτε να το πιστέψετε; Ότι τα πράγματα ήταν ποτέ έτσι;»)

Η Μουρ παρέμεινε σταθερή στην επιλογή της, υποστηρίζοντας ότι η τηλεοπτική απεικόνιση της νοικοκυράς ήταν πολύ μακριά από την πραγματικότητα.

«Σκέφτηκα ότι έχω δει όλες τις άλλες ηθοποιούς και πάντα σκουπίζουν με τη σκούπα φορώντας μικρά φλοράλ φορέματα και ψηλά τακούνια, αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό» αποκάλυψε στο NPR. «Και δεν ξέρω καμία από τις φίλες μου που το κάνει αυτό. Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα; Και να ντύνομαι στην εκπομπή όπως ντύνομαι και στην πραγματική ζωή. … Μέσα σε λίγες εβδομάδες, βάλαμε κρυφά παντελόνια σε μερικές σκηνές σε κάθε επεισόδιο, αλλά ήταν φαρδιά και όλοι το βρήκαν υπέροχο».

Πραγματικές γυναίκες

Η δέσμευση της Μουρ να αφηγηθεί προοδευτικές ιστορίες που αντικατόπτριζαν πραγματικές γυναίκες ήταν αυτό που έκανε την ισχυρή δημιουργό και το έργο της αγαπητό σε πολλές γενιές, ένα γεγονός που τιμήθηκε όταν πέθανε σε ηλικία 80 ετών, το 2017.

Μετά το τέλος της σειράς «The Dick Van Dyke Show» το 1966, η Μουρ συνέχισε με τη δική της ομώνυμη κωμική σειρά «The Mary Tyler Moore Show», που προβλήθηκε από το 1970 έως το 1977.

Πάντα πρωτοπόρος, εκείνη την εποχή η Μουρ δεν υποδύθηκε μια νοικοκυρά: Αντ’ αυτού, έδειξε πόσο καλά μπορούν να τα καταφέρουν οι ανύπαντρες γυναίκες, ανεβαίνοντας με επιτυχία την επαγγελματική σκάλα – και ναι, φορώντας παντελόνια.

To τρέιλερ του ντοκιμαντέρ Being Mary Tyler Moore

*Με στοιχεία από cnn.com

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»
Ζωές 04.11.25

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια - «Κοινωνιολογικό Αρχείο»

Η Πολωνή φωτογράφος Ζόφια Ρίντετ τράβηξε 20.000 φωτογραφίες σε διάστημα 20 ετών για το γιγαντιαίο κοινωνιολογικό της έργο -μια νέα έκθεση στο Λονδίνο το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14
Jump! 01.11.25

Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14

Ο Ρόμπερτ Κρεγκ Κνίβελ, γνωστός επαγγελματικά ως Έβερ Κνίβελ, ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης και διασκεδαστής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επιχείρησε περισσότερα από 75 άλματα με μοτοσικλέτα από ράμπα σε ράμπα, ενώ εισήχθη στο Hall of Fame της Μοτοσικλέτας το 1999.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
