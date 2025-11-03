Ejekt 2026 & More.com: Θέτουν νέα πρότυπα ασφαλείας στη διοργάνωση μεγάλων φεστιβάλ

Η προγραμματισμένη αποστολή εισιτηρίων (delayed ticket delivery) τίθεται σε εφαρμογή για το Ejekt 2026, σε συνεργασία με το More.com, τη Νο1 πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων στην Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ασφάλεια του κοινού και την προστασία από φαινόμενα παράνομης μεταπώλησης.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή πρακτική, τα εισιτήρια για το Ejekt 2026 θα αποσταλούν ηλεκτρονικά λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη του φεστιβάλ, διασφαλίζοντας:

περιορισμό της ανταλλαγής και μεταπώλησης εισιτηρίων μέσω μη εγκεκριμένων καναλιών

έγκαιρη διασταύρωση των στοιχείων κάθε αγοραστή

αποτροπή πρακτικών όπως bots ή εικονικά προφίλ

ενισχυμένο έλεγχο ταυτοποίησης κατά την είσοδο

συνολική εμπιστοσύνη του κοινού και ενίσχυση της εμπειρίας του

«Το Ejekt Festival, επενδύει διαρκώς σε πρακτικές που αναβαθμίζουν την εμπειρία του κοινού και ενισχύουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια. Η συνεργασία με το More.com και η υιοθέτηση της λειτουργίας delayed ticket delivery αποτελούν μέρος ενός συνολικού πλάνου εκσυγχρονισμού και βελτιστοποίησης της διοργάνωσης, με στόχο ένα φεστιβάλ αντάξιο των διεθνών προτύπων, όπου το κοινό μπορεί να απολαμβάνει τη μουσική με εμπιστοσύνη, άνεση και σιγουριά.»

– Γιάννης Παλτόγλου, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ejekt

«Η ασφάλεια των διοργανωτών και του κοινού είναι για εμάς στρατηγική προτεραιότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ejekt υιοθετεί αυτή τη δυνατότητα, αποδεικνύοντας ξανά ότι είναι ένα φεστιβάλ που σέβεται και προστατεύει το κοινό του.»

– Βαγγέλης Μήτσης, CEO του More.com

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της προστασίας συνεργατών και θεατών. Στο ίδιο πλαίσιο, το More.com θα συνεχίσει να επενδύει μέσα στο 2026, σε νέες λειτουργίες, όπως το dynamic QR code, που θα προσφέρει ακόμη περισσότερα επίπεδα ασφάλειας και ευελιξίας.