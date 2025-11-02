sports betsson
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε
On Field 02 Νοεμβρίου 2025 | 18:02

Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος θέλει σαν… τρελός να σκοράρει και στο Champions League και δείχνει πανέτοιμος για τον μεγάλο αγώνα με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική νίκη επί του Άρη το βράδυ του Σαββάτου στο Καραϊσκάκη (2-1), με τον Ντάνιελ Ποντένσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος άσος των πειραιωτών πέτυχε γκολ ενώ είχε και την ασίστ στον Ταρέμι, στην φάση του δεύτερου γκολ των γηπεδούχων και η εμφάνιση του Ποντένσε ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Είναι προφανές ότι ο ακραίος επιθετικός της ομάδας του λιμανιού είναι σε καλό «φεγγάρι» και κυνηγά πολύ το γκολ, κάτι άλλωστε που είχε φανεί και στα παιχνίδια του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα.

Και μιλάμε για δύο παιχνίδια με αντιπάλους δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, στα οποία ο Ποντένσε απείλησε με ωραία και δυνατά σουτ, αλλά οι γκολκίπερ Άρσεναλ και Μπάρτσα ήταν σ’ ετοιμότητα κάνοντας δύσκολες αποκρούσεις.

Αυτό όμως που είναι σημαντικό για την ψυχολογία του Πορτογάλου ενόψει του αγώνα με την Αϊντχόφεν, είναι ότι βρήκε δίχτυα στο χθεσινό ματς με τον Άρη για το πρωτάθλημα και είναι έτοιμος να κάνει το ίδιο και κόντρα στην ολλανδική ομάδα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ των πειραιωτών στάθηκε άτυχος σε άτυχος σε Emirates και Μονζουίκ αλλά θα κάνει ότι περνά απ’ το χέρι του για να βρει δίχτυα στον αγώνα απέναντι στην Αϊντχόφεν.

Γίνεται βέβαια αντιληπτό ότι το παιχνίδι με την PSV είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η ολλανδική ομάδα διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, αλλά οι πρωταθλητές Ελλάδας θα δώσουν μεγάλη «μάχη» για να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στην League Phase του Champions League και ο Ποντένσε θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλάνο του τεχνικού των «ερυθρόλευκων».

Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα είναι το «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μέντι ποντάρει πολλά στην παρουσία του Ποντένσε στα άκρα της επίθεσης των πειραιωτών, καθώς είναι ο παίκτης που μπορεί να προκαλέσει «βραχυκύκλωμα» στην αμυντική γραμμή της ολλανδικής ομάδας.

Ο 30χρονος άσος του Ολυμπιακού μπορεί να κάνει την διαφορά για τους πειραιώτες και θα είναι μεγάλη υπόθεση για την εξέλιξη του αγώνα, να βάλει τους Ολλανδούς σε δύσκολη θέση από τα «φτερά» της επίθεσης των πρωταθλητών.

Κι όσο για την εντεκάδα με την οποία σκοπεύει να παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Ο Ισπανός θα περιμένει την αυριανή προπόνηση των πειραιωτών πριν πάρει την οριστική του απόφαση και θα μιλήσει στους παίκτες του για την μεγάλη αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

World
WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί
Παναθηναϊκός 02.11.25

Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα με το νέο φορμάτ

Ο Άρης έχει 9 βαθμούς στο Κύπελλο, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» κι είναι το χέρι του να διεκδικήσει τον τίτλο με αυξημένες πιθανότητες. Τα δεδομένα με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Viva la Rafa-lucion!
Παναθηναϊκός 30.10.25

Viva la Rafa-lucion!

Ο Ράφα Μπενίτεθ τα δοκίμασε όλα στο Περιστέρι και δούλεψαν καλά για τον Παναθηναϊκό! Μόνο που για τον Ισπανό τα συμπεράσματα θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλλάζοντας τα δεδομένα…
On Field 28.10.25

Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή και ο Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχεδιάσει το πλάνο του, χωρίς απουσίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
On Field 28.10.25

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Έλτσε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα – Όλη η λίστα
Η ανακοίνωση 02.11.25

Τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα - Όλη η λίστα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις. Τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας

Έντονη ανησυχία για συνέχεια της αιματηρής βεντέτας εκφράζεται από την Αστυνομία την ώρα που το χωριό θυμίζει φρούριο - Αύριο η κηδεία του 39χρονου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»
Αυτοκίνητο; 02.11.25

Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»

Η επιχείρηση περιελάμβανε συντονισμένες επιδρομές σε κατοικίες στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας η οποία κατέσχεσε δεκάδες πλαστά έργα τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)
Μπάσκετ 02.11.25

Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε ένα ξεκούραστο απόγευμα, καθώς επικράτησε με 103-87 απέναντι στον Ηρακλή και έκανε το 5/5 στη Stoiximan GBL. Ανάμεσα στους παίκτες που «έλαμψαν» για τους ερυθρόλευκους ήταν και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί
Παναθηναϊκός 02.11.25

Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο
Κόσμος 02.11.25

Μητέρα θύματος των «Τεμπών της Σερβίας» ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

Η Dijana Hrka, μητέρα του Stefan Hrka, ενός από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ (Σερβία) την 1η Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή, στο Βελιγράδι.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία εν όψει, με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα επηρεάσει την Αττική
Πρόγνωση 02.11.25

Έρχεται νέα κακοκαιρία με καταιγίδες – Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ο καιρός θα μεταβληθεί επί τα χείρω τις επόμενες ημέρες. Ήδη αρχίζει να παρουσιάζει μεταβολές, με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές σε αρκετές περιοχές. Ψυχρό και βροχερό σκηνικό εν όψει.

Σύνταξη
Κορωπί: Δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν πολύ συχνά, λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια
Ελλάδα 02.11.25

Δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν συχνά, λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

«Καταλαβαίναμε ότι η σχέση δεν ήταν τέλεια», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι της στο Κορωπί

Σύνταξη
Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 02.11.25

Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)

Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Κολωνία, όπου συναντήθηκαν οπαδοί της Ντόρτμουντ και της Σάλκε, δύο ομάδων με τεράστια οπαδική κόντρα.

Σύνταξη
Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες

Στους δύο τραυματίες ασκήθηκαν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται - Συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλους δράστες στο αιματηρό επεισόδιο

Σύνταξη
Serie A: Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)
Serie A 02.11.25

Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)

«Βυθίζεται» ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία η Φιορεντίνα, καθώς ηττήθηκε και από τη Λέτσε στην έδρα της (0-1) – Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο και ισόπαλο 2-2, το Τορίνο – Πίζα.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο
Ο αντίκτυπος της ακρίβειας 02.11.25

Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο

Ο αντίκτυπος της ακρίβειας και των οικονομικών δυσκολιών στην ποιότητα και τις επιλογές της διατροφής των ανθρώπων. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων πιέζει καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
