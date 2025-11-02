Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική νίκη επί του Άρη το βράδυ του Σαββάτου στο Καραϊσκάκη (2-1), με τον Ντάνιελ Ποντένσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος άσος των πειραιωτών πέτυχε γκολ ενώ είχε και την ασίστ στον Ταρέμι, στην φάση του δεύτερου γκολ των γηπεδούχων και η εμφάνιση του Ποντένσε ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Είναι προφανές ότι ο ακραίος επιθετικός της ομάδας του λιμανιού είναι σε καλό «φεγγάρι» και κυνηγά πολύ το γκολ, κάτι άλλωστε που είχε φανεί και στα παιχνίδια του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα.

Και μιλάμε για δύο παιχνίδια με αντιπάλους δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, στα οποία ο Ποντένσε απείλησε με ωραία και δυνατά σουτ, αλλά οι γκολκίπερ Άρσεναλ και Μπάρτσα ήταν σ’ ετοιμότητα κάνοντας δύσκολες αποκρούσεις.

Αυτό όμως που είναι σημαντικό για την ψυχολογία του Πορτογάλου ενόψει του αγώνα με την Αϊντχόφεν, είναι ότι βρήκε δίχτυα στο χθεσινό ματς με τον Άρη για το πρωτάθλημα και είναι έτοιμος να κάνει το ίδιο και κόντρα στην ολλανδική ομάδα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ των πειραιωτών στάθηκε άτυχος σε άτυχος σε Emirates και Μονζουίκ αλλά θα κάνει ότι περνά απ’ το χέρι του για να βρει δίχτυα στον αγώνα απέναντι στην Αϊντχόφεν.

Γίνεται βέβαια αντιληπτό ότι το παιχνίδι με την PSV είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η ολλανδική ομάδα διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, αλλά οι πρωταθλητές Ελλάδας θα δώσουν μεγάλη «μάχη» για να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στην League Phase του Champions League και ο Ποντένσε θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλάνο του τεχνικού των «ερυθρόλευκων».

Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα είναι το «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μέντι ποντάρει πολλά στην παρουσία του Ποντένσε στα άκρα της επίθεσης των πειραιωτών, καθώς είναι ο παίκτης που μπορεί να προκαλέσει «βραχυκύκλωμα» στην αμυντική γραμμή της ολλανδικής ομάδας.

Ο 30χρονος άσος του Ολυμπιακού μπορεί να κάνει την διαφορά για τους πειραιώτες και θα είναι μεγάλη υπόθεση για την εξέλιξη του αγώνα, να βάλει τους Ολλανδούς σε δύσκολη θέση από τα «φτερά» της επίθεσης των πρωταθλητών.

Κι όσο για την εντεκάδα με την οποία σκοπεύει να παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Ο Ισπανός θα περιμένει την αυριανή προπόνηση των πειραιωτών πριν πάρει την οριστική του απόφαση και θα μιλήσει στους παίκτες του για την μεγάλη αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.