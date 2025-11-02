Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική – Ανησυχούν οι κάτοικοι [βίντεο]
Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αφού πριν από περίπου έναν μήνα λύκος είχε εντοπιστεί στα Σήμαντρα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε επίθεση λύκου σε πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
- Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Aναστάτωση επικρατεί στο χωριό Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, ύστερα από τη νέα εμφάνιση ενός σχετικά μεγάλου λύκου μέσα στα όρια του οικισμού. Το ζώο εντοπίστηκε να περιφέρεται κοντά σε κάδους απορριμμάτων, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.
Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τον λύκο να κινείται σε δρόμο του χωριού.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τo συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες, ενώ στην περιοχή κυκλοφορούσαν παιδιά που έπαιζαν.
Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αφού πριν από περίπου έναν μήνα λύκος είχε εντοπιστεί στα Σήμαντρα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε επίθεση λύκου σε πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.
Βίντεο:
- Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες
- Η Ουκρανία παρέλαβε συστήματα αεράμυνας Patriot από τη Γερμανία
- Serie A: Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)
- Ακρίβεια: Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο
- Τα ορόσημα των ΕΛΤΑ στα 196 χρόνια λειτουργίας του – Από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα
- Η PSV επεκτείνει τα όριά της: Σχέδιο για ένα Philips Stadion 45.000 θέσεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις