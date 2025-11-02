Aναστάτωση επικρατεί στο χωριό Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, ύστερα από τη νέα εμφάνιση ενός σχετικά μεγάλου λύκου μέσα στα όρια του οικισμού. Το ζώο εντοπίστηκε να περιφέρεται κοντά σε κάδους απορριμμάτων, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.

Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τον λύκο να κινείται σε δρόμο του χωριού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τo συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες, ενώ στην περιοχή κυκλοφορούσαν παιδιά που έπαιζαν.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αφού πριν από περίπου έναν μήνα λύκος είχε εντοπιστεί στα Σήμαντρα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε επίθεση λύκου σε πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.

