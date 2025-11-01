Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός
Παρακολουθήστε μέσα από Live Streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Υδραϊκός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Water Polo League.
Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, με εκτός έδρας «αποστολή».
Το Σάββατο (1/11) στις 20:00, οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Υδραϊκό στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, για την 5η αγωνιστική της Water Polo League, με στόχο το «διπλό», ώστε να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους σε «πέντε στα πέντε».
Παρακολουθήστε παρακάτω την αναμέτρηση σε Live Streaming
«Να διευρύνουμε το νικηφόρο σερί που έχουμε»
Δηλώσεις:
Σπύρος Λυκούδης: «Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δουλέψουμε όλα όσα κάνουμε στην προπόνηση και να κρατήσουμε τον υψηλό ρυθμό που έχουμε. Θέλουμε να διευρύνουμε το νικηφόρο σερί που έχουμε χτίσει. Σε ένα ακόμα ματς, να δείξουμε σοβαρότητα και ένα πολύ καλό πρόσωπο».
