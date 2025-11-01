Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση του Σαββάτου (01/11, 18:00) απέναντι στον Βόλο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ενόψει του παιχνιδιού, ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV.
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός των «πρασίνων» μίλησε για το παιχνίδι κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο, στο οποίο αγωνίστηκε ως βασικός και τη σταδιακή ενσωμάτωσή του στο σύνολο. Παράλληλα αναφέρθηκε στην επερχόμενη αναμέτρηση με τους Βολιώτες αλλά και στη συνεργασία του με τον νέο του προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ, δηλώνοντας ότι η εμπειρία του Ισπανού τεχνικού του μαθαίνει συνεχώς καινούρια πράγματα.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Αντριάνο Μπρέγκου:
Ματς Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο και παρότι είχατε πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα και αγωνιστήκατε με διαφορετική διάταξη, καταφέρατε να πάρετε μια σημαντική νίκη. Αυτό τι σου δείχνει για την ομάδα;
«Πως ο κάθε παίκτης μετράει και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν πολλοί αγώνες και μεσοβδόμαδα, στο Κύπελλο στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Οπότε όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και μπορώ να πω πως αυτό φάνηκε στο γήπεδο».
Είχες καλή παρουσία με τον Ατρόμητο, όπως και στο προηγούμενο ματς Κυπέλλου. Πόσο σε βοηθούν αυτά τα παιχνίδια για να ενσωματώνεσαι όλο και πιο πολύ στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας;
«Σίγουρα αυτά τα ματς με βοηθούν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφορά από το στάδιο που έρχομαι, την Κ19. Με τον καιρό και κυρίως με την προπόνηση νομίζω πως με βοηθούν πάρα πολύ».
Αντιμετωπίζετε τον Βόλο σ’ ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Πως πρέπει να λειτουργήσετε για να κάνετε μια Τρίτη συνεχόμενη νίκη;
«Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Σίγουρα ξέρει με τι πλάνο πρέπει να παίξουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπούμε έτσι όπως μπαίνουμε στα τελευταία ματς για να πάρουμε τη νίκη».
Μιας και αναφέρθηκε στον προπονητή, για ένα παιδί της ηλικίας σου, που έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα, τι σημαίνει να δουλεύει με τον Ράφα Μπενίτεθ;
«Τεράστια χαρά. Είναι ένα όνειρο κιόλας, διότι έχει μεγάλη εμπειρία και το μόνο που κάνω είναι να ακούω, να ρωτάω και να μαθαίνω».
