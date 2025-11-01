Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Με πολλά απρόοπτα… ολοκληρώθηκε ο αγώνας μπάσκετ στην Τουρκία ανάμεσα στην Μπούρσασπορ και την Μπαχτσεσεχίρ, η οποία εν τέλει επικράτησε με 77-75 στην έδρα της αντίπαλης ομάδας.

Το χάος ξέσπασε όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και κυνήγησαν τον Μαλακάι Φλιν, που ήταν εκείνος που «υπέγραψε» τη νίκη για την ομάδα του με 36 πόντους.

Δείτε το βίντεο με… την επίθεση στον Φλιν

Bahçeşehir Koleji, ligin 6. haftasında konuk olduğu Bursaspor’u 77-75 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı. Maç kazandıran şutu da atan Malachi Flynn, 7/10 üçlük isabetiyle 36 sayı üretirken, maçın sonunda topu kenardaki taraftarlara fırlatması nedeniyle ise tansiyon yükseldi. pic.twitter.com/34a9t5cX9q — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) November 1, 2025

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε κατά τη διάρκεια του ματς πολλούς διαλόγους με τους θεατές που κάθονταν στα courtside, ενώ κάποια στιγμή τους πέταξε τη μπάλα. Στη συνέχεια ένας οπαδός την πέταξε πίσω και ακολούθησε «ντου» στο παρκέ για να κυνηγήσουν τον Φλιν.