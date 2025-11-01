sports betsson
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 01 Νοεμβρίου 2025 | 14:59

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 5ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ Γυναικών. Τηλεοπτικά από MEGA News

Vita.gr
Τουρισμός
Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Green
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

inWellness
inTown
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Άρης Betsson κάλεσε τον Γιαννάκη Μήγιο και τους γονείς του Άλκη Καμπανού στο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης Betsson προσκάλεσε στο Αλεξάνδρειο τον γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη Μήγιο, όπως και τους γονείς του Άλκη Καμπανού, για να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι με τον Δικέφαλο.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη για την 8η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας του Τάσου Δουβίκα και του Νίκο Παζ εντυπωσιάζει στην Ιταλία και το κάνει καταρρίπτοντας σύγχρονες θεωρίες και κλισέ για το πώς... παίζεται το ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο NBA και «κυνηγάει» τους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ. Από... κοντά φέτος και ο Τζος Γκίντι των Μπουλς, με το Σικάγο να μυρίζει... αέρα από 90s.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών
Πόλο γυναικών 01.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών για την 6η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημά του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πέτυχε ένα ακόμη γκολ και ανάγκασε τον προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛΤΑ: Υποχώρηση για την επαρχία μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα
Ελλάδα 01.11.25

Υποχώρηση από τα ΕΛΤΑ για την επαρχία μετά τις σφοδρές αντιδράσεις - Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
Βραζιλία 01.11.25

Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη

Σύνταξη
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αιματοκύλισμα 01.11.25

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Σε ανακοινώσεις θα προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Να καλμάρει τις αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ επιχειρεί η κυβέρνηση - Ανακοινώσεις για το πώς θα υλοποιηθεί το «σχέδιο εξυγίανσης» θα κάνει η διοίκηση του οργανισμού

Σύνταξη
Βορίζια Ηρακλείου: Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό – «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος»
«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση» 01.11.25

Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό στα Βορίζια: «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος - Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

«Γλύτωσα από θαύμα, έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά» - Τι λέει μάρτυρας που σώθηκε για λίγα εκατοστά από βέβαιο θάνατο.

Σύνταξη
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English edition 01.11.25

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σύνταξη
