LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
