Ένα από τα πιο απίστευτα γκολ που έχουμε δει να σημειώνονται ποτέ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, σημειώθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση Τάραντο – Ακουαβίβα για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας της ερασιτεχνικής κατηγορίας Eccellenza.

Αυτό που κάνει το τέρμα τόσο απίστευτο και ταυτόχρονα σπάνιο δεν είναι μόνο ότι μπήκε από απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων, αλλά και το ότι ο ποδοσφαιριστής που το πέτυχε δεν είχε πρόθεση να σκοράρει!

Τι ακριβώς συνέβη; Ένας παίκτης της φιλοξενούμενης Ακουαβίβα τραυματίστηκε, οι συμπαίκτες του πέταξαν την μπάλα εκτός για να μπει το ιατρικό τιμ, και κατά την επανέναρξη, ο Ντερόσα της Τάραντο ανέλαβε να επιστρέψει τη μπάλα στους αντιπάλους στο πλαίσιο του fair play που συνηθίζεται σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Παρότι βρισκόταν πολύ μακριά από την εστία το βολέ του παίκτη των γηπεδούχων ήταν τόσο δυνατό που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Ακουαβίβα ήταν εκτός θέσης, είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα!

Το 4-1 υπέρ των γηπεδούχων, έστω και χωρίς πρόθεση, ήταν γεγονός, και φυσικά βάσει κανονισμών απολύτως έγκυρο, με τον διαιτητή να μην μπορεί να το ακυρώσει.

Οπως ήταν αναμενόμενο οι φιλοξενούμενων διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όμως δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Για την ιστορία η Τάραντο επικράτησε με σκορ 5-1.