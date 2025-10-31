Απίστευτο γκολ στην Ιταλία: Πήγε να κάνει Fair Play και σκόραρε πίσω από τη σέντρα του γηπέδου! (vid)
Ποδοσφαιριστής θέλησε να γυρίσει τη μπάλα στην αντίπαλη ομάδα για λόγους fair play, αλλά πέτυχε ένα απίθανο γκολ κάτω από τη σέντρα!
Ένα από τα πιο απίστευτα γκολ που έχουμε δει να σημειώνονται ποτέ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, σημειώθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση Τάραντο – Ακουαβίβα για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας της ερασιτεχνικής κατηγορίας Eccellenza.
Αυτό που κάνει το τέρμα τόσο απίστευτο και ταυτόχρονα σπάνιο δεν είναι μόνο ότι μπήκε από απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων, αλλά και το ότι ο ποδοσφαιριστής που το πέτυχε δεν είχε πρόθεση να σκοράρει!
Τι ακριβώς συνέβη; Ένας παίκτης της φιλοξενούμενης Ακουαβίβα τραυματίστηκε, οι συμπαίκτες του πέταξαν την μπάλα εκτός για να μπει το ιατρικό τιμ, και κατά την επανέναρξη, ο Ντερόσα της Τάραντο ανέλαβε να επιστρέψει τη μπάλα στους αντιπάλους στο πλαίσιο του fair play που συνηθίζεται σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
Παρότι βρισκόταν πολύ μακριά από την εστία το βολέ του παίκτη των γηπεδούχων ήταν τόσο δυνατό που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Ακουαβίβα ήταν εκτός θέσης, είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα!
Το 4-1 υπέρ των γηπεδούχων, έστω και χωρίς πρόθεση, ήταν γεγονός, και φυσικά βάσει κανονισμών απολύτως έγκυρο, με τον διαιτητή να μην μπορεί να το ακυρώσει.
Οπως ήταν αναμενόμενο οι φιλοξενούμενων διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όμως δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Για την ιστορία η Τάραντο επικράτησε με σκορ 5-1.
Nel frattempo in Acquaviva Taranto gli ospiti, per restituire la palla agli avversari, segnano il gol del 4 a 1 da centrocampo
Poi, essendo degli zingari Tarantini, non restituiscono la rete agli avversari pic.twitter.com/zprP1ALJoQ
— Tifo ciò che mi rovina l’esistenza (@Shambay_) October 30, 2025
