30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής
Τα Νέα της Αγοράς 30 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

Καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη του φετινού χειμώνα, οι περισσότεροι έχουμε ήδη αρχίσει να προετοιμάζουμε το σπίτι μας για τις κρύες μέρες που έρχονται. Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τον χειμώνα να κάνει σιγά σιγά αισθητή την παρουσία του, οι καταναλωτές «μετρούν» ήδη τις επιλογές τους για τη θέρμανση της φετινής χρονιάς.

Σε μια εποχή που η ενεργειακή αποδοτικότητα και το κόστος λειτουργίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στο budget ενός νοικοκυριού, όλο και περισσότεροι στρέφονται σε σύγχρονες, έξυπνες λύσεις που προσφέρουν ζέστη, οικονομία και άνεση με το πάτημα ενός κουμπιού και φυσικά με το μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν οι πιο συμφέρουσες επιλογές κλιματισμού, με φόντο τη μάχη κατά της ακρίβειας και την ανάγκη για ένα πιο φιλόξενο και ενεργειακά αποδοτικό σπίτι.

Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μερικές προσιτές και αποτελεσματικές λύσεις θέρμανσης και αφύγρανσης από το Πλαίσιο, εκεί που τεχνολογία συναντά την καθημερινότητα. Πρόκειται για σύγχρονες συσκευές με μοναδικό design, που διαμορφώνουν το σπίτι μας σε ένα ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον, με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση.

#1 Αφυγραντήρας για μία καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα χωρίς υγρασία

Όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο αυξάνεται και η υγρασία μέσα στο σπίτι. Θολά τζάμια, βαριά ατμόσφαιρα, δυσάρεστες οσμές, ειδικά σε σπίτια με κακή μόνωση, είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο αφυγραντήρας Inventor MD-IONWD-20L Melody Black, που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη (AI) για έξυπνη προσαρμογή στις ανάγκες κάθε χώρου, λειτουργία EcoDry για αποτελεσματικό στέγνωμα ρούχων και vintage design που αναβαθμίζει κάθε δωμάτιο. Με δυνατότητα αφύγρανσης 20 λίτρων/24h και Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο, προσφέρει καθαρό, υγιεινό αέρα και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

#2 Ένα αερόθερμο που μας ακολουθεί σε κάθε δωμάτιο

Υπάρχουν στιγμές που θέλουμε να ζεσταθούμε γρήγορα, το πρωί όταν ξυπνάμε νωρίς, όταν επιστρέφουμε σπίτι από το γραφείο. Το αερόθερμο Izzy IZ 9061 κάνει ακριβώς αυτό: Προσφέρει άμεση και ομοιόμορφη ζεστασιά χάρη στην κεραμική του αντίσταση και την περιστρεφόμενη λειτουργία που διαχέει τη θερμότητα σε όλο το χώρο. Με δύο επίπεδα ισχύος και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε ακριβώς τη θερμοκρασία, αποφεύγοντας την άσκοπη σπατάλη ρεύματος. Είναι μικρό, πρακτικό, ιδανικό για όσους χρειάζονται ζεστασιά άμεσα, ενώ μπορεί να πάει σε κάθε δωμάτιο.

#3 Κλιματιστικό ή ένας αποδοτικός «σύμμαχος» για κάθε εποχή

Αν αναζητούμε μία all-season λύση, τότε το κλιματιστικό Toyotomi Erai Midnight Blue είναι η συσκευή που δουλεύει για εμάς, πριν καν το ζητήσουμε. Χάρη στην τεχνολογία AI, το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του σύμφωνα με τις συνθήκες του σπιτιού, αλλά και τις συνήθειές μας, εξασφαλίζοντας μας ιδανική θερμοκρασία κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέτει ενεργειακή κλάση A+++/A+++ και έχει εξαιρετική απόδοση, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς περιττή κατανάλωση. Και με το κομψό Midnight Blue design, αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι και πανέμορφη.

#4 Ένας ηλεκτρικός θερμοπομπός με αθόρυβη, διακριτική λειτουργία

Στο υπνοδωμάτιο όπου θέλουμε ο χώρος να παραμένει ανοιχτός και χωρίς πολλά αντικείμενα, αλλά και σε σαλόνια ή τραπεζαρίες όπου συγκεντρώνονται οι φίλοι και η οικογένεια, υπάρχει ανάγκη για ζεστασιά. Καλό θα ήταν λοιπόν, να επιλέξουμε μία συσκευή με αθόρυβο προφίλ και η διακριτική λειτουργία, που μας εξασφαλίζει άνεση, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην αισθητική ή τη λειτουργικότητα. Μάλιστα, κάτι τέτοιο επιτυγχάνει και ο ηλεκτρικός θερμοπομπός AENO AGH0005S, ο οποίος διαθέτει μίνιμαλ αισθητική και παράγει φυσική θερμότητα που δεν ξηραίνει τον αέρα, ενώ καταναλώνει έως και 50% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με παραδοσιακές λύσεις.

Ο χειμώνας μπορεί να είναι απαιτητικός και… κοστοβόρος, αλλά κάνοντας τις σωστές επιλογές θέρμανσης και αφύγρανσης από το Πλαίσιο, ο προσωπικός μας χώρος παραμένει πάντα ζεστός και φιλόξενος. Κάθε συσκευή συνδυάζει τεχνολογία, αποδοτικότητα και αισθητική, μετατρέποντας κάθε στιγμή στο σπίτι ή το γραφείο σε μία ευχάριστη εμπειρία που μας προσφέρει απόλυτη άνεση.

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

Ανακοινώνονται τα μέτρα για τη λειψυδρία – Δείτε live
Επενδύσεις 2,5 δισ. 30.10.25

Ανακοινώνονται τα μέτρα για τη λειψυδρία – Δείτε live

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Παράλληλα θα γνωστοποιηθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Σύνταξη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες – Πού θα δείτε τα παιχνίδια
Βόλεϊ 30.10.25
Βόλεϊ 30.10.25

Ώρα... Ευρώπης για τον Ολυμπιακό - Πού θα δείτε τις σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες

Οι ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού ρίχνονται ξανά στη «μάχη» του CEV Champions League και τις ρεβάνς των προκριματικών γύρων, όπου έχουν προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από επιδρομή στρατευμάτων του Ισραήλ στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας
Νέα παραβίαση 30.10.25
Νέα παραβίαση 30.10.25

Ένας νεκρός στον Λίβανο μετά από επιδρομή ισραηλινών στρατευμάτων στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας

Ο νεκρός στον Λίβανο ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο - Τι υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για την επίθεση, την οποία επιβεβαίωσαν

Σύνταξη
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Euroleague 30.10.25

Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Ο 32χρονος Ουκρανός σέντερ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φερνάντο και να πλαισιώσει τον Ταβάρες στη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA

Η νέα εμπορική στρατηγική της UC3 ανοίγει τον δρόμο για συμφωνίες-μαμούθ σε τηλεοπτικά και χορηγικά δικαιώματα για την περίοδο 2027-2033 για την UEFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25

Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Σύνταξη
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καύσωνες: Συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας
Νέα έρευνα 30.10.25
Νέα έρευνα 30.10.25

Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες

Οι καύσωνες επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωή μας - Ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξάνεται κατά 13% στην κορύφωση ενός καύσωνα, σύμφωνα με μελέτη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση – Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια
Τι λένε αναλυτές 30.10.25
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ και Σι - Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια

Ο Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με τον Σι με 12 με άριστα το 10 στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές - Αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
