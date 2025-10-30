Οι «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού
Δημιουργήστε τη δική σας οινική διαδρομή ανάμεσα στις 7 διαφορετικές διαδρομές των “Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος”.
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, τα επισκέψιμα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», συμμετέχουν και φέτος στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού και προσκαλούν τους φίλους του κρασιού σε μία υπέροχη γιορτή αφιερωμένη στον ελληνικό ποιοτικό οίνο, τη φύση και τη φιλοξενία.
Μια μοναδική ευκαιρία να βιώσουμε τη μαγεία του οινοτουρισμού, μέσα από οινο-ξεναγήσεις στους χώρους παραγωγής, οινογευσίες από τις τρέχουσες και παλαιωμένες εσοδείες, και φυσικά, να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τις αγαπημένες μας ετικέτες.
Η εμπειρία ολοκληρώνεται με τη φθινοπωρινή εικόνα των αμπελώνων που αυτή την εποχή «φορούν» τα χρυσο-πορτοκαλο-κόκκινα τους χρώματα, χαρίζοντας στους επισκέπτες ένα μοναδικό σκηνικό για περιήγηση, φωτογραφίες και χαλάρωση στη φύση, συντροφιά με ένα ποτήρι από το αγαπημένο τους οίνο.
Δημιουργήστε τη δική σας οινική διαδρομή ανάμεσα στις 7 διαφορετικές διαδρομές των “Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος”, επιλέγοντας να επισκεφθείτε ένα ή περισσότερα από τα 27 οινοποιεία- μέλη μας.
Η είσοδος στα επισκέψιμα οινοποιεία των “Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος” είναι δωρεάν, με κοινό ωράριο λειτουργίας 11:00 – 17:00, εκτός από εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω:
Στη Διαδρομή του Κρασιού του Ολύμπου
- Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά Ολύμπου
Στη Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου
- Zoinos Winery στη Ζίτσα
Στη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών
- Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό Κοζάνης
- Κτήμα Βογιατζή στο Βελβεντό Κοζάνης
- Κτήμα Στεργίου στη Μεταμόρφωση Καστοριάς
- Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιον
- Κτήμα Κυρ-Γιάννη στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου
*Ωράριο Λειτουργίας: 11:00-18:00
Στη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλα-Γουμένισσα
- Κτήμα Ζην Ηδέως στο Λουτράκι Αλμωπίας, Πέλλα
- 3 Γενιές – Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά Αριδαίας, Πέλλα
- Μικρό Κτήμα Τίτου στη θέση Δύο Ποτάμια στην Παιονία, Γουμένισσα
Στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας
- Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή
* Ωράριο Λειτουργίας 12:00-17:00
- Οινοποιείο Τασιώνα στη Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου
- Αργατία στο Ροδοχώρι
- Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι
* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00
- Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα
- Boutari στη Στενήμαχο
* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-16:00
- Klonas Boutique Winery στον Παλιοκαλιά
Στη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης
- Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι
- Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο
- Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή
Στη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου
- Κτήμα βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας
- Αμπελόεις στη Φωλιά Ν. Περάμου Καβάλας
- Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας
- Estates Costa Lazaridi στην Αδριανή Δράμας
- Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας
- Oenops Wines στην Προσοτσάνη Δράμας
- Το Κτήμα τ’ Αποστόλη στην Άμπελοι Σερρών|
* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00
Το οινοτουριστικό δίκτυο «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» ανήκει στην ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος».
Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Θεματικός διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Φθινοπωρινά τσουγκρίσματα» με ανάρτηση φωτογραφιών από την «Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού» στις 09/11/25, μόνο από τα οινοποιεία της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος».
Οι 5 πρώτοι νικητές/ριες θα λάβουν ως έπαθλο από τρεις φιάλες κρασί από τα οινοποιεία της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος».
Αναρτήστε τις φωτογραφίες που θα επιλέξετε, σχετικές με το θέμα «Φθινοπωρινά τσουγκρίσματα», συμπεριλαμβάνοντας στην ανάρτηση τα hashtags #winetourism25 και και #το όνομα του οινοποιείου
Τόσο απλά! Στη συνέχεια, η επιτροπή του διαγωνισμού θα αναζητήσει τις φωτογραφίες με το hashtag #winetourism25 και θα τις αξιολογήσει ενώ τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν την Τετάρτη 12/11/25.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», τα οινοποιεία-μέλη της, τις 7 οινικές διαδρομές των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», το διαγωνισμό φωτογραφίας και πολλά ακόμη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.winemakersofnorthgreece.gr
