Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μείωση φορολογίας
Ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιες αλλαγές έρχονται με το νέο καθεστώς
- Πάτρα: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και έβγαλε πιστόλι
- Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
- Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
- «Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Ιδιοκτήτες ακινήτων
Μείωση φορολογίας
Ποιες αλλαγές έρχονται με το νέο καθεστώς:
1) Ποια θα είναι τα νέα τεκμήρια
2) Πού διαμορφώνεται η φοροελάφρυνση για όσους αποκτούν εισόδημα από ενοίκια
3) Ποιο είναι το έξτρα μπόνους για όσους ανοίγουν τα σπίτια τους στην αγορά
4) Τι θα ισχύσει με τη φορολογική μεταχείριση των Airbnb
===========
Εγκαίνια με μια ξεχωριστή τελετή
Πεντάγωνο αντάξιο της ισχύος
• Τι μας έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση
• Ενα «παρών», δύο «απών» και πάρα πολύς κόσμος
===========
Neuropublic – Gaia Επιχειρείν
Δεν ξέρω, δεν άκουσα και δεν είδα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
• «Δεν έχουμε ευθύνη να εξετάζουμε τη νομιμότητα της εντολής» δήλωσε η εκπρόσωπος της Neuropublic
• Ο Μητσοτάκης ζήτησε υπομονή από τους αγρότες
===========
Τουρκία
Τελικά τα Eurofighter θα «φορούν» και Meteor
===========
Ενθετο Υγεία
Τα 5 σημεία – κλειδιά για τον καρκίνο του προστάτη
===========
Ολλανδία
Στροφή προς το Κέντρο, δεύτερη η Ακροδεξιά
• Τι έδειξε το exit poll
===========
Δημογραφικό
Οι δήμοι επιδοτούν τα νέα ζευγάρια με πάνω από 2 παιδιά
===========
Με το… Grokipedia
Ο πόλεμος του Μασκ με τη Wikipedia
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Μονακό 87-92
Νικητής στο θρίλερ ο Σπανούλης
Κύπελλο
5-0 ο Ολυμπιακός με θωρηκτό Γιάρεμτσουκ
Στο τέλος λυτρώθηκε η ΑΕΚ (1-0)
Με ανατροπή (2-1) ο ΠΑΟ
- Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ
- Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
- Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
- Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
- Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
