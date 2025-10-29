Η ασφάλεια έχει γυναικείο πρόσωπο: Ιστορίες Γυναικών που αλλάζουν τους κανόνες

Στην εποχή μας, τα θέματα ισότητας και συμπερίληψης είναι παρόντα στον δημόσιο λόγο και μάλιστα με εκτενείς αναφορές. Παρόλα αυτά κάποιες εικόνες είναι βαθιά ριζωμένες στο συλλογικό μας ασυνείδητο, όπως για παράδειγμα κάποια επαγγέλματα που εξακολουθούν να φέρουν μια «αόρατη» ταμπέλα φύλου.

Όταν κάποιος σκέφτεται έναν εργαζόμενο security, σκέφτεται έναν άνδρα, πιθανότατα κάποιας συγκεκριμένης σωματικής δομής (ψηλό, γεροδεμένο). Αυτό συμβαίνει γιατί η Ασφάλεια ανήκει παραδοσιακά σε αυτούς τους «ανδροκρατούμενους» κλάδους, δημιουργώντας ένα στερεότυπο που περιορίζει συχνά την αντίληψή μας για ένα ολόκληρο επάγγελμα. Αυτό επίσης οδηγεί πολλές φορές στο να παραβλέπουμε τη δυναμική, την παρατηρητικότητα και την ευελιξία που απαιτεί ο ρόλος, προσόντα που δεν γνωρίζουν φύλο.

Ευτυχώς πλέον στον σύγχρονο εργασιακό χώρο η εικόνα ήδη έχει αλλάξει, με γυναίκες που αναλαμβάνουν νευραλγικές θέσεις και που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η ασφάλεια είναι υπόθεση πολλαπλών ικανοτήτων και όχι ίσως της ανδρικής μυϊκής δύναμης.

Πλέον, στην πρώτη γραμμή, συναντάμε γυναίκες επαγγελματίες, με γνώση, δεξιότητες και ένα ισχυρό αίσθημα καθήκοντος, που αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια δεν είναι θέμα φύλου, αλλά χαρακτήρα, επαγγελματισμού και προσοχής.

Την αλλαγή αυτή έχει αγκαλιάσει η ICTS Hellas, μία από τις ηγέτιδες εταιρείες ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα. Τρεις γυναίκες, σε διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής τους πορείας, μοιράζονται τις δικές τους διαδρομές στον απαιτητικό, πλην γεμάτο προκλήσεις, κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, φωτίζεται τόσο ο δρόμος της επαγγελματικής εξέλιξης όσο και της διαχείρισης των στερεοτύπων και της ισορροπίας, αποδεικνύοντας ότι η εμπιστοσύνη και η εκπαίδευση είναι τα μόνα εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να πετύχει, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε έναν δυναμικό κλάδο που προσφέρει ευκαιρίες σε όλους.

Η πρώτη ιστορία είναι μίας γυναίκας, της οποίας η πορεία στον κλάδο ήταν μια συνεχής ανοδική διαδρομή, γεμάτη μάθηση και ανάληψη νέων ευθυνών. Όπως η ίδια τονίζει το κλειδί της προόδου είναι η αδιάκοπη μάθηση. «Γρήγορα συνειδητοποίησα πως για να προχωρήσεις πρέπει να μαθαίνεις συνεχώς και να είσαι ανοιχτή σε νέες προκλήσεις». Η μετάβαση σε ανώτερη θέση, μολαταύτα, έφερε μαζί της μία μεγαλύτερη πρόκληση: την ηγεσία. Σε έναν χώρο υψηλών απαιτήσεων, η εμπιστοσύνη της ομάδας δεν ήταν δεδομένη. «Όταν έφτασα σε υψηλότερη θέση, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να κερδίσω την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας μου. Είναι ένας χώρος με μεγάλες απαιτήσεις, η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η στήριξη, ωστόσο, από την ίδια την εταιρεία ήταν καταλυτική, με εκπαιδεύσεις και βοήθεια σε κάθε στάδιο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ιδανικό για επαγγελματική ανάπτυξη, με την παρακάτω προϋπόθεση «Η καλή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για ισορροπία με την προσωπική ζωή. Χρειάζεται πρόγραμμα και οργάνωση», όπως χαρακτηριστικά τόνισε η ίδια.

Η δεύτερη ιστορία αφορά μία εργαζόμενη που ξεκίνησε την καριέρα της στον κλάδο από άλλη αφετηρία «Ξεκίνησα να δουλεύω στον κλάδο της ασφάλειας για βιοποριστικούς λόγους, καθώς έχει άμεση απορρόφηση. Με γοήτευε ο χώρος του αεροδρομίου και η συναναστροφή με πολύ κόσμο, το πολυπολιτισμικό περιβάλλον», εξηγεί. Παραδέχεται ότι το επάγγελμα συχνά θεωρείται υποτιμημένο και ανδροκρατούμενο, αλλά επισημαίνει: «Το επάγγελμα του security θεωρείται υποτιμημένο, ανεξαρτήτως φύλου. Ως προς τη συμπεριφορά, η εταιρεία μας χειρίζεται άντρες και γυναίκες το ίδιο, χωρίς καμία διάκριση». Ως προς τις δυσκολίες, αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες με οικογένεια πιθανώς να προβληματιστούν, λόγω των βαρδιών, αλλά τονίζει ότι τα απαιτούμενα προσόντα είναι καθολικά: «Πρέπει κάποιος να είναι πολύ σοβαρός και παρατηρητικός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του χώρου, κι αυτό ισχύει ανεξαρτήτως φύλου». Το πεδίο, συνεχίζει, είναι εξαιρετικά δυναμικό: «Ο κλάδος έχει πολλές προοπτικές εξέλιξης, και μεγάλη ποικιλία στο αντικείμενο φύλαξης».

Η τρίτη ιστορία αφορά σε μία επαγγελματία που αποφάσισε να κάνει μια ριζική επαγγελματική στροφή, ερχόμενη από τον χώρο των πωλήσεων. Έναυσμα για αυτήν την απόφαση να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό υπήρξε η εντύπωση που της έκαναν οι επαγγελματίες ασφαλείας σε ένα ταξίδι της. Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ICTS Hellas το ζήτημα της ασφάλειας έγινε άμεσα αντιληπτή «Για κάθε διαφορετική θέση που κλήθηκα να αναλάβω έπρεπε να περνάω από νέες εκπαιδεύσεις και συχνά και εξετάσεις. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία έχει πάρει πολύ σοβαρά το ζήτημα της ασφάλειας».

Αν και υπήρξε μία στιγμή αμφιβολίας για τις ικανότητές της λόγω φύλου από συνάδελφο, η άμεση στήριξη της εταιρείας απέτρεψε οποιαδήποτε επανάληψη αμφισβήτησης. Το ίδιο ισχύει και για περιστατικά με επιβάτες αεροδρομίου «Έχω βιώσει πολλές φορές καταστάσεις με επιβάτες που αμφισβήτησαν τις ικανότητές μου επειδή είμαι γυναίκα, αλλά υπήρχε πάντα η στήριξη της εταιρείας». Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο καθότι όπως αναφέρει: «Η ICTS Hellas δεν πιστεύει στις διακρίσεις βάσει φύλου και το αποδεικνύει έμπρακτα, μιας που σε πολλές καίριες θέσεις ασφάλειας έχει κατά κύριο λόγο γυναίκες». Το μήνυμά της προς άλλες γυναίκες είναι σαφές: «Συστήνω σε όποια γυναίκα ψάχνει δουλειά να δοκιμάσει τον κλάδο της ασφάλειας και να μην αναλογιστεί τα στερεότυπα γιατί δεν ισχύουν». Και εξηγεί γιατί: «Το κομμάτι του security είναι σαν ζωντανός οργανισμός, δεν είναι στείρα δουλειά. Παίζουν παράλληλο ρόλο πολλοί παράγοντες, όπως η αναλυτική σκέψη και η παρατηρητική περιφερειακή όραση. Οπότε ίσως μια γυναίκα να είναι και αποτελεσματικότερη σε πολλά κρίσιμα σημεία ενός έργου.»

ICTS Hellas: Η ασφάλεια είναι μία ανθρώπινη υπόθεση

Αυτές οι τρεις ανθρώπινες ιστορίες αποτελούν απτή απόδειξη του οράματος της ICTS Hellas. Ως μία εταιρεία που πρωταγωνιστεί στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, εδώ κα 38 χρόνια και μέλος του διεθνή ομίλου ICTS Europe / Sofinord, έχει χτίσει μια ισχυρή επιχειρηματική ταυτότητα, της οποίας η φιλοσοφία έχει χτιστεί πάνω στο ότι η «ασφάλεια είναι υπόθεση ανθρώπινη».

Αποτελεί έναν οικονομικά ισχυρό οργανισμό, με κύκλο εργασιών €45 εκατ. το 2024 στη χώρα μας και παρουσία σε πάνω από 60 κρίσιμες υποδομές, από αεροδρόμια και λιμάνια μέχρι πανεπιστήμια.

Η πραγματική της δύναμη, όμως, κρύβεται στους πάνω από 1.800 εργαζόμενους που της έχουν χαρίσει βραβεύσεις όπως το Best Workplaces Hellas και τα HR Excellence Awards 2023 για Diversity & Inclusion. Να σημειωθεί εδώ ότι η παροχή ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε όλους τους εργαζομένους αποτελεί μια πρωτοποριακή κίνηση στον κλάδο, γεγονός που μαρτυρά επίσης ότι επενδύει συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Στην ICTS Hellas, το μέλλον της ασφάλειας είναι τεχνολογικά προηγμένο και βιώσιμο, όπως είναι και αδιαμφισβήτητα συμπεριληπτικό.