Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ασφάλεια έχει γυναικείο πρόσωπο: Ιστορίες Γυναικών που αλλάζουν τους κανόνες
Τα Νέα της Αγοράς 29 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Η ασφάλεια έχει γυναικείο πρόσωπο: Ιστορίες Γυναικών που αλλάζουν τους κανόνες

Εκπαίδευση, υποστήριξη και μηδενικές διακρίσεις: Οι πρωτοβουλίες της ICTS Hellas που αναδεικνύουν τον δυναμισμό των γυναικών και σπάνε τα στερεότυπα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Spotlight

Στην εποχή μας, τα θέματα ισότητας και συμπερίληψης είναι παρόντα στον δημόσιο λόγο και μάλιστα με εκτενείς αναφορές. Παρόλα αυτά κάποιες εικόνες είναι βαθιά ριζωμένες στο συλλογικό μας ασυνείδητο, όπως για παράδειγμα κάποια επαγγέλματα που εξακολουθούν να φέρουν μια «αόρατη» ταμπέλα φύλου.

Όταν κάποιος σκέφτεται έναν εργαζόμενο security, σκέφτεται έναν άνδρα, πιθανότατα κάποιας συγκεκριμένης σωματικής δομής (ψηλό, γεροδεμένο). Αυτό συμβαίνει γιατί η Ασφάλεια ανήκει παραδοσιακά σε αυτούς τους «ανδροκρατούμενους» κλάδους, δημιουργώντας ένα στερεότυπο που περιορίζει συχνά την αντίληψή μας για ένα ολόκληρο επάγγελμα. Αυτό επίσης οδηγεί πολλές φορές στο να παραβλέπουμε τη δυναμική, την παρατηρητικότητα και την ευελιξία που απαιτεί ο ρόλος, προσόντα που δεν γνωρίζουν φύλο.

Ευτυχώς πλέον στον σύγχρονο εργασιακό χώρο η εικόνα ήδη έχει αλλάξει, με γυναίκες που αναλαμβάνουν νευραλγικές θέσεις και που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η ασφάλεια είναι υπόθεση πολλαπλών ικανοτήτων και όχι ίσως της ανδρικής μυϊκής δύναμης.

Πλέον, στην πρώτη γραμμή, συναντάμε γυναίκες επαγγελματίες, με γνώση, δεξιότητες και ένα ισχυρό αίσθημα καθήκοντος, που αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια δεν είναι θέμα φύλου, αλλά χαρακτήρα, επαγγελματισμού και προσοχής.

Την αλλαγή αυτή έχει αγκαλιάσει η ICTS Hellas, μία από τις ηγέτιδες εταιρείες ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα. Τρεις γυναίκες, σε διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής τους πορείας, μοιράζονται τις δικές τους διαδρομές στον απαιτητικό, πλην γεμάτο προκλήσεις, κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, φωτίζεται τόσο ο δρόμος της επαγγελματικής εξέλιξης όσο και της διαχείρισης των στερεοτύπων και της ισορροπίας, αποδεικνύοντας ότι η εμπιστοσύνη και η εκπαίδευση είναι τα μόνα εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να πετύχει, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε έναν δυναμικό κλάδο που προσφέρει ευκαιρίες σε όλους.

Η πρώτη ιστορία είναι μίας γυναίκας, της οποίας η πορεία στον κλάδο ήταν μια συνεχής ανοδική διαδρομή, γεμάτη μάθηση και ανάληψη νέων ευθυνών. Όπως η ίδια τονίζει το κλειδί της προόδου είναι η αδιάκοπη μάθηση. «Γρήγορα συνειδητοποίησα πως για να προχωρήσεις πρέπει να μαθαίνεις συνεχώς και να είσαι ανοιχτή σε νέες προκλήσεις». Η μετάβαση σε ανώτερη θέση, μολαταύτα, έφερε μαζί της μία μεγαλύτερη πρόκληση: την ηγεσία. Σε έναν χώρο υψηλών απαιτήσεων, η εμπιστοσύνη της ομάδας δεν ήταν δεδομένη. «Όταν έφτασα σε υψηλότερη θέση, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να κερδίσω την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας μου. Είναι ένας χώρος με μεγάλες απαιτήσεις, η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η στήριξη, ωστόσο, από την ίδια την εταιρεία ήταν καταλυτική, με εκπαιδεύσεις και βοήθεια σε κάθε στάδιο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ιδανικό για επαγγελματική ανάπτυξη, με την παρακάτω προϋπόθεση «Η καλή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για ισορροπία με την προσωπική ζωή. Χρειάζεται πρόγραμμα και οργάνωση», όπως χαρακτηριστικά τόνισε η ίδια.

Η  δεύτερη ιστορία αφορά μία εργαζόμενη που ξεκίνησε την καριέρα της στον κλάδο από άλλη αφετηρία «Ξεκίνησα να δουλεύω στον κλάδο της ασφάλειας για βιοποριστικούς λόγους, καθώς έχει άμεση απορρόφηση. Με γοήτευε ο χώρος του αεροδρομίου και η συναναστροφή με πολύ κόσμο, το πολυπολιτισμικό περιβάλλον», εξηγεί. Παραδέχεται ότι το επάγγελμα συχνά θεωρείται υποτιμημένο και ανδροκρατούμενο, αλλά επισημαίνει: «Το επάγγελμα του security θεωρείται υποτιμημένο, ανεξαρτήτως φύλου. Ως προς τη συμπεριφορά, η εταιρεία μας χειρίζεται άντρες και γυναίκες το ίδιο, χωρίς καμία διάκριση». Ως προς τις δυσκολίες, αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες με οικογένεια πιθανώς να προβληματιστούν, λόγω των βαρδιών, αλλά τονίζει ότι τα απαιτούμενα προσόντα είναι καθολικά: «Πρέπει κάποιος να είναι πολύ σοβαρός και παρατηρητικός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του χώρου, κι αυτό ισχύει ανεξαρτήτως φύλου». Το πεδίο, συνεχίζει, είναι εξαιρετικά δυναμικό: «Ο κλάδος έχει πολλές προοπτικές εξέλιξης, και μεγάλη ποικιλία στο αντικείμενο φύλαξης».

Η τρίτη ιστορία αφορά σε μία επαγγελματία που αποφάσισε να κάνει μια ριζική επαγγελματική στροφή, ερχόμενη από τον χώρο των πωλήσεων. Έναυσμα για αυτήν την απόφαση να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό υπήρξε η εντύπωση που της έκαναν οι επαγγελματίες ασφαλείας σε ένα ταξίδι της. Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ICTS Hellas το ζήτημα της ασφάλειας έγινε άμεσα αντιληπτή «Για κάθε διαφορετική θέση που κλήθηκα να αναλάβω έπρεπε να περνάω από νέες εκπαιδεύσεις και συχνά και εξετάσεις. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία έχει πάρει πολύ σοβαρά το ζήτημα της ασφάλειας».

Αν και υπήρξε μία στιγμή αμφιβολίας για τις ικανότητές της λόγω φύλου από συνάδελφο, η άμεση στήριξη της εταιρείας απέτρεψε οποιαδήποτε επανάληψη αμφισβήτησης. Το ίδιο ισχύει και για περιστατικά με επιβάτες αεροδρομίου «Έχω βιώσει πολλές φορές καταστάσεις με επιβάτες που αμφισβήτησαν τις ικανότητές μου επειδή είμαι γυναίκα, αλλά υπήρχε πάντα η στήριξη της εταιρείας». Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο καθότι όπως αναφέρει: «Η ICTS Hellas δεν πιστεύει στις διακρίσεις βάσει φύλου και το αποδεικνύει έμπρακτα, μιας που σε πολλές καίριες θέσεις ασφάλειας έχει κατά κύριο λόγο γυναίκες». Το μήνυμά της προς άλλες γυναίκες είναι σαφές: «Συστήνω σε όποια γυναίκα ψάχνει δουλειά να δοκιμάσει τον κλάδο της ασφάλειας και να μην αναλογιστεί τα στερεότυπα γιατί δεν ισχύουν». Και εξηγεί γιατί: «Το κομμάτι του security είναι σαν ζωντανός οργανισμός, δεν είναι στείρα δουλειά. Παίζουν παράλληλο ρόλο πολλοί παράγοντες, όπως η αναλυτική σκέψη και η παρατηρητική περιφερειακή όραση. Οπότε ίσως μια γυναίκα να είναι και αποτελεσματικότερη σε πολλά κρίσιμα σημεία ενός έργου.»

ICTS Hellas: Η ασφάλεια είναι μία ανθρώπινη υπόθεση

Αυτές οι τρεις ανθρώπινες ιστορίες αποτελούν απτή απόδειξη του οράματος της ICTS Hellas. Ως μία εταιρεία που πρωταγωνιστεί στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, εδώ κα 38 χρόνια και μέλος του διεθνή ομίλου ICTS Europe / Sofinord, έχει χτίσει μια ισχυρή επιχειρηματική ταυτότητα, της οποίας η φιλοσοφία έχει χτιστεί πάνω στο ότι  η «ασφάλεια είναι υπόθεση ανθρώπινη».

Αποτελεί έναν οικονομικά ισχυρό οργανισμό, με κύκλο εργασιών €45 εκατ. το 2024 στη χώρα μας και παρουσία σε πάνω από 60 κρίσιμες υποδομές, από αεροδρόμια και λιμάνια μέχρι πανεπιστήμια.

Η πραγματική της δύναμη, όμως, κρύβεται στους πάνω από 1.800 εργαζόμενους που της έχουν χαρίσει βραβεύσεις όπως το Best Workplaces Hellas και τα HR Excellence Awards 2023 για Diversity & Inclusion. Να σημειωθεί εδώ ότι η παροχή ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε όλους τους εργαζομένους αποτελεί μια πρωτοποριακή κίνηση στον κλάδο, γεγονός που μαρτυρά επίσης ότι επενδύει συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Στην ICTS Hellas, το μέλλον της ασφάλειας είναι τεχνολογικά προηγμένο και βιώσιμο, όπως είναι και αδιαμφισβήτητα συμπεριληπτικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Πρήξιμο; Δες τι φταίει και πώς να απαλλαγείς φυσικά

Φυσικό αέριο
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα […]

Σύνταξη
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς
Μπάσκετ 29.10.25

To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς

Το NBA αναθεωρεί τις πολιτικές του για τους τραυματίες, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εποπτεία των στοιχημάτων, καθώς οι υποθέσεις των δύο αστέρων προκαλούν νέο σοκ στο αμερικανικό μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποδοκιμάστηκε – Ποιος είναι ο λόγος που συνέβη αυτό και ποιοι βρέθηκαν δίπλα του

Σύνταξη
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ
Euroleague 29.10.25

Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ρισόν Χολμς για πάνω από ένα μήνα, ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση επιστροφής και γενικά έχει ξεμείνει στο «5» μόνο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν – Οι σκέψεις για μεταγραφή και η ατάκα του Αταμάν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
Language 29.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)

Η έντονη έλξη που ένιωθαν για την Αθήνα οι απλοί πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων ήταν απόρροια του γεγονότος ότι το δημοκρατικό της πολίτευμα ήταν συνυφασμένο με την έννοια της ελευθερίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο