Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το βράδυ χθες Κυριακή δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ενώ για λόγους ασφαλείας έκλεισαν δύο από τα τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, δακρίνονται εκρήξεις στον νυχτερινό ουρανό της Μόσχας).

Ανεστάλη η λειτουργία των αεροδρομίων Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι καθώς ουκρανικά drones κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

💥 Unknown drones are currently attacking Moscow, explosions are heard in the Russian capital

🔥 UPDATE. More footage from Moscow. It shows a column of smoke rising somewhere in the enemy capital pic.twitter.com/IjkH7hmJkH — Gianl1974 (@Gianl1974) October 26, 2025

Μέσα σε διάστημα πέντε ωρών, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 28 εχθρικά drones, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των αεροδρομίων Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι για λόγους ασφαλείας.

Δεν υπάρχει ανακοίνωση

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές κατά την επιδρομή των ουκρανικών drones. Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν την πλήρη κλίμακα των ζημιών εξαιτίας ουκρανικών επιθέσεων στη χώρα, εκτός εάν αφορούν πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από ουκρανικής πλευράς. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις του αποσκοπούν στην καταστροφή υποδομών που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διεξαγωγή των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ