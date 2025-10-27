«Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό»: Η εμβληματική παράσταση στο MEGA Play και megatv.com
Μια μουσική και αφηγηματική αναδρομή στη ζωή και το έργο της «φωνής της νίκης» έρχεται από σήμερα αποκλειστικά στο MEGA PLAY & στο megatv.com.
Η Σοφία Βέμπο, η θρυλική φωνή που συνδέθηκε με το Έπος του ’40, σε μια μοναδική μουσικοθεατρική εμπειρία.
Η εμβληματική παράσταση «Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό», που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Παλλάς, είναι διαθέσιμη από σήμερα για το τηλεοπτικό κοινό μέσω της υβριδικής πλατφόρμας MEGA Play και της ιστοσελίδας megatv.com.
Με αφορμή τον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2020, με τη Σοφία Μάνου, από το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, η παράσταση αποτίει φόρο τιμής στη γυναίκα-σύμβολο της αντίστασης και στην καλλιτέχνιδα που με τη φωνή της ενέπνευσε ένα ολόκληρο έθνος.
Η Σοφία Μάνου, με την εκφραστικότητα και την ξεχωριστή φωνή της, ερμηνεύει τραγούδια που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή, μεταφέροντας το πάθος και την υπερηφάνεια μιας γενιάς που αγωνίστηκε για την ελευθερία, με τη συνοδεία της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» υπό τη διεύθυνση του Μανόλη Ανδρουλιδάκη.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Γεώργιος Δεμελής. Μέσα από τις αφηγήσεις της Ναταλίας Δραγούμη και του Βασίλη Τραϊφόρου, ανιψιού της Σοφίας Βέμπο, ζωντανεύουν άγνωστες στιγμές από τη ζωή και την πορεία της μεγάλης ερμηνεύτριας.
Στην παράσταση συμμετέχουν η Μικτή Νεανική Χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Παύλου Κόρδη, καθώς και η Χορωδία «Choeur du Cœur» της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph, υπό τη διεύθυνση της Ιφιγένειας Κουρούση και του Αναστάσιου Σιδηρόπουλου.
Παραγωγή: Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός
Οργάνωση Παραγωγής: NumberNine Productions – Μαρία Βλάχου
Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MEGA Play;
Για την είσοδο στο MEGA Play, την υβριδική πλατφόρμα του MEGA, το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι να διαθέτει έξυπνη τηλεόραση (smart TV) συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και να πατήσει το κόκκινο κουμπί.
