newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Οκτωβρίου 2025 | 16:03

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Spotlight

Την αυτόματη επανένταξη αγροτών και οργανισμών (ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ) στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» για το αγροτικό ρεύμα, προβλέπει τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Η πρώτη δόση για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025

Στη νέα ρύθμιση η οποία θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025, αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Ιουλίου 2024, εφόσον «καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις δόσεις που θα ήταν πληρωτέες μέχρι την επανένταξή τους στο πρόγραμμα».

Η κάλυψη της έντοκης επιβάρυνσης θα γίνεται από το Δημόσιο, μέσω επιχορήγησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρώτη δόση για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Τι αναφέρει η τροπολογία για το αγροτικό ρεύμα

Ολόκληρη η τροπολογία έχει ως εξής:

«Άρθρο 1

Επανένταξη στο «Τιμολόγιο ΓΑΙΑ» και στη ρύθμιση απλήρωτων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης – Προσθήκη παρ. 14 έως 16 στο άρθρο 30 του ν. 5095/2024

Στο άρθρο 30 του ν. 5095/2024 (Α’ 40), περί μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους, προστίθενται παρ. 14 έως 16 ως εξής:

«14. Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης και οι ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4, απεντάχθηκαν και μετέπεσαν στο καθεστώς Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας ή απενεργοποιήθηκε η παροχή τους, μεταφέρονται εκ νέου από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Αν ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώσει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται από τον κάτοχο σύνδεσης που έχει ενταχθεί στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ δεν καλύπτει ενεργειακές ανάγκες αγροτικής παραγωγής ή εκμετάλλευσης ή ο κάτοχος της σύνδεσης έχει απωλέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας εντάχθηκε στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, απεντάσσει τον κάτοχο της σύνδεσης από το Τιμολόγιο ΓΑΙΑ. Οι κάτοχοι συνδέσεων που εντάσσονται στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, βάσει του πρώτου εδαφίου, και δεν επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτό, δύνανται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 να αιτηθούν την υπαγωγή τους σε διαφορετικό προϊόν προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, και μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης προμήθειας απεντάσσονται από το Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

15. Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης και οι ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 13 και απεντάχθηκαν από την ανωτέρω ρύθμιση, εντάσσονται εκ νέου σε ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Ιουλίου 2024, εφόσον καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις δόσεις που Θα ήταν πληρωτέες μέχρι την επανένταξή τους στο πρόγραμμα. Το Δημόσιο καλύπτει το σύνολο της έντοκης επιβάρυνσης με ισόποση επιχορήγηση του παρόχου, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, και δύναται να προκαταβάλει μέρος της επιχορήγησης αυτής. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη ένταξη στη ρύθμιση του παρόντος και στη ρύθμιση του άρθρου 27 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), για το χρονικό διάστημα ισχύος της τελευταίας. Οι κάτοχοι των συνδέσεων που εντάσσονται στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, εντάσσονται, επίσης, στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της απόφασης της παρ. 11, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/38648/1011/10.4.2024 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 5095/2024, κριτήριο επιλογής τους, καθορισμός αναλογίας παραγωγής ανά τεχνολογία σταθμού Α.Π.Ε. και καθορισμός δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης με τιμολόγιο ΓΑΙΑ και διαδικασίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών των κατόχων σύνδεσης αγροτικού ρεύματος» (6’2214). Για την εφαρμογή της παρούσας δύναται να τροποποιούνται, αντιστοίχως, οι κοινές αποφάσεις των περ. β” και γ’ της παρ. 13 του παρόντος. 16. Για τους κατόχους συνδέσεων που εντάσσονται στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ, σύμφωνα με τις παρ. 14 και 15, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η πρώτη δόση για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.».

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία ΕΔΩ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας
Οικονομία 23.10.25

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας

Τι διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση πόρων – Στο στόχαστρο οι διοικητές παραλείψεις 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις
Οικονομία 23.10.25

Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Οδηγός με 10 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις λεπτομέρειες για τον ορισμό της απόλυτης πλειοψηφίας ώστε να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης και για το πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ιδιοκτησίες όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες
Ανισότητες 22.10.25

Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες στην αγοραστική δύναμη τον μισθών. Πόσο έχουμε αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2009.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Σύνταξη
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο