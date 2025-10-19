Σύλληψη Αμερικανού ποδοσφαιρικού μεγαλοπαράγοντα για απάτη μισού δις!

Σάλο προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον ποδοσφαιρικό κόσμο η αποκάλυψη ότι ο Τζος Γουόντερ (Josh Wander), επικεφαλής του επενδυτικού ομίλου 777 Partners, συνελήφθη και κατηγορείται για συνωμοσία και απάτη ύψους σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI.

Ο Γουόντερ, γνωστός στην Ευρώπη για την αγορά του ιστορικού γαλλικού συλλόγου Red Star το 2022, πριν παραδώσει τον έλεγχό του στην ασφαλιστική A-Cap το 2024, φέρεται να εξαπάτησε ιδιώτες επενδυτές παρουσιάζοντας ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο ίδιος και συνεργάτες του «δημιούργησαν μια ψευδαίσθηση οικονομικής σταθερότητας», ζητώντας από υπαλλήλους να αλλοιώσουν τραπεζικά έγγραφα ώστε να φαίνεται ότι η εταιρεία διέθετε «εκατομμύρια σε ρευστότητα που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν».

Ο Γουόντερ παρουσιάστηκε την Πέμπτη το απόγευμα ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ενώ ήδη ο οικονομικός διευθυντής και συνιδρυτής της εταιρείας, Νταμιέν Αλφάλα (Damien Alfalla), ομολόγησε την ενοχή του για απάτη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Ρίκι Τζ. Πατέλ, περιέγραψε την υπόθεση ως «ένα εγωιστικό σχέδιο που αποσκοπούσε στην εξαπάτηση των επενδυτών και στη δημιουργία ενός οικονομικού φαντάσματος, ενός κάστρου από τραπουλόχαρτα που κατέρρευσε».

Η 777 Partners, με έδρα το Μαϊάμι, είχε επεκταθεί τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο αθλητισμό, αποκτώντας μερίδια σε ποδοσφαιρικές ομάδες όπως η Standard Liège (Βέλγιο), η Hertha Berlin (Γερμανία) και η Vasco da Gama (Βραζιλία). Το 2023 ο Γουόντερ είχε επίσης προσπαθήσει ανεπιτυχώς να εξαγοράσει την Everton της Premier League, όμως η συναλλαγή δεν εγκρίθηκε από τις αγγλικές αρχές λόγω «έλλειψης οικονομικής διαφάνειας».

Η πτώση του ομίλου 777 Partners το 2024 είχε ήδη προκαλέσει σοβαρές οικονομικές αναταράξεις στους συλλόγους που ελέγχονταν από την εταιρεία, με τον Red Star να επιστρέφει υπό δημόσια εποπτεία και να θέτει ως στόχο την επιστροφή στη Ligue 1 έως το 2030.

Η υπόθεση Γουόντερ αναμένεται να έχει εκτεταμένες νομικές και οικονομικές συνέπειες στον χώρο των επενδύσεων και του αθλητισμού, καθώς αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονεί η ταχεία είσοδος ιδιωτικών κεφαλαίων στον επαγγελματικό αθλητισμό χωρίς σαφή έλεγχο και διαφάνεια.