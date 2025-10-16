Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Σε μία εβδομάδα οι κληρονομιές

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Από 1ης Νοεμβρίου

Σε μία εβδομάδα οι κληρονομιές

• Αλλάζουν τα δεδομένα με την ψηφιακή πλατφόρμα καθώς

α) Η δημοσίευσή τους θα γίνεται σε 7 ημέρες από 450 που είναι σήμερα

β) Θα εκκαθαριστούν άμεσα με ρύθμιση οι 14.000 που είναι σε αναμονή

γ) Περίπου 75.000 υποθέσεις περνούν από τη Δικαιοσύνη στους συμβολαιογράφους

Ο Κ. Καραμανλής χτύπησε χθες καμπανάκι

Προειδοποίηση για μείζονα κρίση

• Μίλησε για κινδύνους από απαξίωση των θεσμών και αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος

• Το «παρών» έδωσε στην εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή και ο Αντώνης Σαμαράς

Μεγάλη αγορά ετοιμάζει η Ελλάδα

Drones – φρουροί σε όλο το Αιγαίο

• Το υπουργείο Ναυτιλίας προχωρεί άμεσα στην προμήθεια εναέριων, πλωτών και υποβρύχιων συστημάτων για την επιτήρηση των θαλάσσιων πάρκων και άλλων ευαίσθητων περιοχών

Βασίλης Κικίλιας στα «ΝΕΑ»: «Με τεχνολογία αιχμής προστατεύουμε τα δικαιώματά μας»

Τι ανακοινώνεται

Οι τέσσερις νέοι άξονες της Αμυνας στην Ευρώπη

• Στην Αγκυρα αύριο ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών για να… πουλήσει Eurofighter

Συνταξιοδοτικό

Γιατί ο Μακρόν «θυσίασε» την ιερή αγελάδα

«Θερμή» υποδοχή

Αγρια επεισόδια έξω από το Αττικόν

Στη Μεσσηνία

Η δεύτερη ζωή ενός σχολείου 90 ετών

Υγεία

Παχυσαρκία και υπογεννητικότητα

Ερευνα

Μήπως ζούμε και το τέλος του βιβλίου;

Εκτός ελέγχου

«Πετάει» ο χρυσός που έσπασε το φράγμα και των 4.200 δολαρίων

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 91-85

Χολμς και Ναν υπέγραψαν τη νίκη

Στα πράσινα

Ρελάνς ΠΑΟ, παίρνει Τετέι και Παντελίδη