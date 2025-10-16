Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Σε μία εβδομάδα οι κληρονομιές
Από 1ης Νοεμβρίου • Αλλάζουν τα δεδομένα με την ψηφιακή πλατφόρμα
- Οργή των εργαζομένων σε εστίαση και τουρισμό - «Τα fake news της κυβέρνησης δεν έχουν τελειωμό...»
- Ξύλο και χημικά στους υγειονομικούς του «Αττικόν» που διαμαρτύρονταν κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη - Γεωργιάδη
- Τι προβλέπει ο νόμος για όσους «παίζουν φώτα» σε άλλους οδηγούς για μπλόκο
- Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Από 1ης Νοεμβρίου
Σε μία εβδομάδα οι κληρονομιές
• Αλλάζουν τα δεδομένα με την ψηφιακή πλατφόρμα καθώς
α) Η δημοσίευσή τους θα γίνεται σε 7 ημέρες από 450 που είναι σήμερα
β) Θα εκκαθαριστούν άμεσα με ρύθμιση οι 14.000 που είναι σε αναμονή
γ) Περίπου 75.000 υποθέσεις περνούν από τη Δικαιοσύνη στους συμβολαιογράφους
============
Ο Κ. Καραμανλής χτύπησε χθες καμπανάκι
Προειδοποίηση για μείζονα κρίση
• Μίλησε για κινδύνους από απαξίωση των θεσμών και αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος
• Το «παρών» έδωσε στην εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή και ο Αντώνης Σαμαράς
============
Μεγάλη αγορά ετοιμάζει η Ελλάδα
Drones – φρουροί σε όλο το Αιγαίο
• Το υπουργείο Ναυτιλίας προχωρεί άμεσα στην προμήθεια εναέριων, πλωτών και υποβρύχιων συστημάτων για την επιτήρηση των θαλάσσιων πάρκων και άλλων ευαίσθητων περιοχών
Βασίλης Κικίλιας στα «ΝΕΑ»: «Με τεχνολογία αιχμής προστατεύουμε τα δικαιώματά μας»
============
Τι ανακοινώνεται
Οι τέσσερις νέοι άξονες της Αμυνας στην Ευρώπη
• Στην Αγκυρα αύριο ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών για να… πουλήσει Eurofighter
============
Συνταξιοδοτικό
Γιατί ο Μακρόν «θυσίασε» την ιερή αγελάδα
============
«Θερμή» υποδοχή
Αγρια επεισόδια έξω από το Αττικόν
============
Στη Μεσσηνία
Η δεύτερη ζωή ενός σχολείου 90 ετών
============
Υγεία
Παχυσαρκία και υπογεννητικότητα
============
Ερευνα
Μήπως ζούμε και το τέλος του βιβλίου;
============
Εκτός ελέγχου
«Πετάει» ο χρυσός που έσπασε το φράγμα και των 4.200 δολαρίων
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 91-85
Χολμς και Ναν υπέγραψαν τη νίκη
Στα πράσινα
Ρελάνς ΠΑΟ, παίρνει Τετέι και Παντελίδη
- Οι ΗΠΑ κινούνται για να συστήσουν την διεθνή δύναμη στη Γάζα
- Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
- Βενεζουέλα: Ο Τραμπ εξουσιοδότησε την CIA για μυστικές επιχειρήσεις
- Γάζα: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την αναζωπύρωση του πολέμου
- Επίδομα θέρμανσης: Σε πόσες δόσεις θα γίνουν οι πληρωμές
- Waymo: Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις