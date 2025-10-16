«Η γη της ελιάς»: Ένας γάμος- έκπληξη στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Τα γυρίσματα στην Κρήτη και οι μαντινάδες από τον Μανώλη Κονταρό
Σε ατμόσφαιρα γιορτής, με φόντο την πανέμορφη Κρήτη, πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα ενός αναπάντεχου γάμου στη δημοφιλή σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς».
Ο Παυλής και η Δάφνη ενώνουν τις ζωές τους σε ένα επεισόδιο γεμάτο με έντονα συναισθήματα αλλά και παραδοσιακό χρώμα που θα συγκινήσει τους τηλεθεατές.
Το μυστήριο τελείται στην Κρήτη, παρουσία συγγενών και φίλων τόσο από το νησί όσο και από τη Μάνη, με την οικογένεια Ρουσσάκη -και ιδίως την Αλεξάνδρα- να πλημμυρίζει από χαρά.
Η σκηνή του γάμου ακολουθείται από ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι με ζωντανή μουσική, χορό και αυθόρμητες μαντινάδες, με τον αυθεντικό εκπρόσωπο της κρητικής μουσικής, Μανώλη Κονταρό, να δίνει τον παλμό της βραδιάς.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, υπό τη σκηνοθεσία του Αντρέα Γεωργίου, με το σύνολο του καστ να δίνει το «παρών» και να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτινή στιγμή της σειράς.
