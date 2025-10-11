newspaper
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
11.10.2025 | 17:22
Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια - Μια ανάσα από σπίτια οι φλόγες (vid)
Σίλικον Βάλεϊ: Ο «εφιάλτης» των εργαζομένων – Τι είναι το ωράριο 996
Σίλικον Βάλεϊ: Ο «εφιάλτης» των εργαζομένων – Τι είναι το ωράριο 996

Πώς η Σίλικον Βάλεϊ αντέγραψε τους Κινέζους υιοθετώντας ένα μοντέλο προηγούμενης δεκαετίας που σταδιακά καταργήθηκε. Η εξαντλητική κουλτούρα εργασίας «996».

Στράτος Ιωακείμ
Spotlight

Στην Σίλικον Βάλεϊ, η εργασία από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ., πέντε ημέρες την εβδομάδα, γίνεται χρόνο με το χρόνο… ξεπερασμένη. Στο παγκόσμιο λίκνο της τεχνολογίας η εργασιακή κουλτούρα αρχίζει να αλλάζει αλλά το «έργο» που βλέπουμε δεν είναι καινούργιο και έχει «ξαναπαιχτεί» στην μακρινή Κίνα.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας μπορεί να αισθάνονται τώρα πιο ανασφαλείς…

Πριν περίπου 15 χρόνια, στη χώρα της Ασίας, τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Alibaba και η Bytedance, υιοθετούσαν το ωράριο «996», ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων. Χρειάστηκε να περάσουν έντεκα χρόνια όταν ένα κινεζικό ανώτατο δικαστήριο απαγόρευσε (2021) στους εργοδότες να υποχρεώνουν τους υπαλλήλους να εργάζονται 72 ώρες την εβδομάδα.

Τι είναι όμως το περίφημο ωράριο «996»;

Εξαντλητικό πρόγραμμα εργασίας

Εν έτη 2025 και με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει «απογειωθεί» τα δεδομένα για τον κόσμο της εργασίας αλλάζουν, όχι απαραίτητα προς το καλύτερο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των «μεγάλων» του κλάδου αυξάνεται και συμπαρασύρει σε μια κουλτούρα εργασίας που οι 40 ώρες την εβδομάδα δεν αρκούν.

Κάπως έτσι στη Σίλικον Βάλεϊ, ακούγεται όλο και περισσότερο το «996». Ο τριψήφιος αριθμός παραπέμπει σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα εργασίας ή καλύτερα υπερεργασίας, από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η υπερεργασία (πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα) ευθύνεται για περίπου το ένα τρίτο της συνολικής εκτιμώμενης επιβάρυνσης ασθενειών που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των εργαζομένων.

Σε πρώτη φάση στο νότιο τμήμα του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, στη Βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ, τα στοιχεία φανερώνουν πως το «996» δεν αποτελεί τον κανόνα αλλά την εξαίρεση: Ορισμένες εταιρείες, με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ, αναφέρουν στις αγγελίες απασχόλησης τουλάχιστον 70 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Επίσης, λέγεται ότι τα στελέχη ρωτούν τους υποψήφιους αν είναι διατεθειμένοι να εργαστούν με τέτοια ωράρια.

Η εταιρεία AI commerce Rilla, για παράδειγμα, πρόσφατα δημοσίευσε μια θέση εργασίας ζητώντας έναν μηχανικό λογισμικού πρόθυμο να εργαστεί περίπου 70 ώρες/εβδομάδα δίνοντας βέβαια ένα διόλου ευκαταφρόνητο μισθό.

Η Ramp, μια νεοσύστατη εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ανέφερε πρόσφατα στο blog της ότι στο Σαν Φρανσίσκο παρατηρήθηκαν περισσότερες συναλλαγές με εταιρικές πιστωτικές κάρτες τα Σάββατα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, κάτι που ερμήνευσε ως ένδειξη ότι οι άνθρωποι εργάζονται περισσότερο τα Σαββατοκύριακα.

Μέρος του DNA της Σίλικον Βάλεϊ;

Τον Αύγουστο, η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Cognition απαίτησε από τους νέους υπαλλήλους να εργάζονται 80 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με ένα email που διέρρευσε.

«Δεν πιστεύουμε στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Cognition, Scott Wu, στο email προς το προσωπικό, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιδέα ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας προσεγγίζουν τη δουλειά τους με έντονη, ενίοτε θρησκευτική, αφοσίωση, είναι «μέρος του DNA της κουλτούρας της Σίλικον Βάλεϊ», δήλωσε η Carolyn Chen, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και συγγραφέας του βιβλίου «Work Pray Code».

Η Nina Mohanty, γεννημένη στη Σίλικον Βάλεϊ και ιδρύτρια της Bloom Money με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα «μόνιμες επιπτώσεις και ακούσιες συνέπειες» από την υιοθέτηση μιας επιθετικής κουλτούρας υπερεργασίας, δίνοντας κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα.

Επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει οι συνέπειες της υπερεργασίας επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων:

Σωματική Υγεία

  • Καρδιαγγειακά Νοσήματα και Εγκεφαλικά: Μελέτες έχουν δείξει ότι η εργασία 55 ή περισσότερων ωρών την εβδομάδα συνδέεται με 35% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και 17% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από ισχαιμική καρδιοπάθεια σε σύγκριση με την εργασία 35-40 ωρών την εβδομάδα. Το 2016, πάνω από 745.000 άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά που σχετίζονται με την υπερεργασία.
  • Χρόνια Κόπωση και Διαταραχές Ύπνου: Η έλλειψη επαρκούς ανάκαμψης οδηγεί σε χρόνια εξάντληση και προβλήματα ύπνου.
    Αλλαγή Συμπεριφοράς: Οι εργαζόμενοι που βιώνουν έντονο στρες και κόπωση είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν ανθυγιεινές συνήθειες (π.χ., κάπνισμα, αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, ανθυγιεινή διατροφή, σωματική αδράνεια).

Ψυχική Υγεία και Ευεξία

  • Στρες και Άγχος: Η συνεχής πίεση και η ανάγκη να είναι κανείς «πάντα διαθέσιμος» οδηγούν σε χρόνιο στρες και έντονο άγχος.
  • Burnout (Επαγγελματική Εξουθένωση): Η υπερβολική εργασία είναι ένας κύριος παράγοντας για το burnout, μια κατάσταση χρόνιας σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης.
    Οι εργαζόμενοι αισθάνονται συχνά συναισθηματικά μουδιασμένοι ή ανίκανοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
    Ποσοστά άγχους και κατάθλιψης είναι αυξημένα σε όσους βιώνουν υπερεργασία.
  • Μειωμένη Απόδοση και Συγκέντρωση: Η κόπωση και το στρες υπονομεύουν την ικανότητα σκέψης και τη συγκέντρωση, μειώνοντας τελικά την παραγωγικότητα.
    Υποβάθμιση της Ποιότητας Ζωής: Η υπερεργασία θολώνει τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, στερώντας το δικαίωμα της αποσύνδεσης και επηρεάζοντας τις προσωπικές σχέσεις.

World
Ημέρα της κρίσης: Τα «καταφύγια» των tech-leaders

Ημέρα της κρίσης: Τα «καταφύγια» των tech-leaders

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Stream newspaper
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Ακρίβεια: Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές
Εν αναμονή ανακοινώσεων 11.10.25

Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές

Ανάχωμα στον γενικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων αναζητά η κυβέρνηση με τους καταναλωτές να βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων, κρατώντας μικρό καλάθι. Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η ακρίβεια όμως παραμένει, γονατίζοντας τα νοικοκυριά.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»
Ελλάδα 11.10.25

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

«Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή» έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»

Όσα είπαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Χρήστος Τζόληγς ενόψει του αγώνα της Εθνικής με τη Δανία την Κυριακή (12/10, 21:45) που αποτελεί... τελικό στην προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του
Όχι στο στίγμα 11.10.25

Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του

Η πιο «επώδυνη και ευάλωτη» περίοδος της ζωής του Μπρους Σπρίνγκστιν μεταφέρεται τώρα στη μεγάλη οθόνη με την επερχόμενη βιογραφική ταινία, Springsteen: Deliver Me from Nowhere, η οποία κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Μπάσκετ 11.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ηρακλής για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023
Τεχνολογία 11.10.25

Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023

Η τεχνική DLL hijacking (παραβίαση βιβλιοθήκης δυναμικών συνδέσμων) είναι μια συνηθισμένη μέθοδος κατά την οποία αντικαθίσταται μια βιβλιοθήκη που φορτώνει νόμιμα με μια κακόβουλη

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους
Μεταρρύθμιση 11.10.25

Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους

Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας στρατιωτικοί όλων των σωμάτων, καθώς αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ατζέντα 2030».

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:15 από το «Parken» της Κοπεγχάγης τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Από κρίση σε κρίση 11.10.25

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Culture Live 11.10.25

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven

Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ τόνισε πως σέβεται την Ελλάδα και πώς η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να να νικήσει.

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 11.10.25

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι Βασερό και Ριντερκνές ήταν συγκάτοικοι στο πανεπιστήμιο, συμπαίκτες στα διπλά και τώρα θα είναι αντίπαλοι στον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης.

