Και τωρα… γοργόνες και μάγκες

Απο την απόλυτη χαρά και τον πανηγυρισμό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο 0-1 του Τσιμίκα στην ψύχραιμη αντίδραση της ανατροπής. Στο 1-1 έμεινε απλά να κοιτάει προς την πλευρά της άμυνας μας, το VAR έδωσε ελπίδες αλλά… Στο 2-1 “πάγωσε” για λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως γύρισε να δώσει εντολή για τις τελευταίες αλλαγες, να δώσει οδηγίες και να προσπαθήσει να μην χάσει δευτερόλεπτο. Και η ισοπαλία άλλωστε μας “έκανε” παρότι η εικόνα του ματς ήταν συντριπτικά υπέρ μας. Το σκορ όμως…

Στο 3-1 σαν να αιφνιδιάστηκε αποδεχόμενος την μοίρα μας στην Γλασκώβη. Δεν μας ήθελε όπως και να το δει κανείς. Το ποδόσφαιρο δεν απέδωσε δικαιοσύνη και η εικόνα όλων στο φινάλε ήταν σαν να “μιλούσε” και να “έλεγε”: “Τι συνέβη ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά” την ώρα που οι Σκωτσέζοι πανηγύριζαν μια ανέλπιστη νίκη που τους βάζει σε θέση οδηγού για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Εθνική που έζησε ανάποδα την Γλασκώβη όσον αφορά το αποτέλεσμα, γιατί η εμφάνιση ήταν εξίσου πειστική, και που απο σήμερα ήδη σκέφτεται “γοργόνες και μάγκες”. Την “γοργόνα”¨θα την βρει το βράδυ της Κυριακής στην Δανία σε ένα ακόμη πιο δύσκολο ματς και για αυτό ήδη δουλεύει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο ψυχολογικό κομμάτι καθώς η Εθνική δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της κουβέντα. Η Ελλαδα που προπονείται στην Γλασκώβη και στις 8 αναχωρεί για την Κοπεγχάγη. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει βάλει σε εφαρμογή το πλάνο της “επιβίωσης”.

Η απογοήτευση απο μια άδική ήττα υπάρχει, χρόνος για να μείνουμε σε αυτή ούτε δευτερόλεπτο. Κρατάς τα λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν και προχωράς. Η Δανία έχει συνάμα την δική της μεγάλη ευκαιρία την Κυριακή να ξέρει πως στην χειρότερη θα ειναι στα μπαράζ καθώς αν μας νικήσει αποκλειστήκαμε και με τα… κομπιουτεράκια. Η Δανία που ήταν έως τώρα η μοναδική ομάδα στην εποχή του Ιβάν που υπερίσχυσε τόσο εμφατικά της Εθνικής μας στο 0-3 του Σεπτεμβρίου στο Καραϊσκάκη. Καλή ομάδα, με ομοιογένεια χρόνων, εμπειρία και στελέχη ικανά για το καλύτερο. Όχι όμως και ανίκητη.

Η νέα Εθνική “το έχει”΄και μπορεί να το κάνει ξανά. Χρειάζεται να παίξει ξανά σε τοπ επίπεδο, να “διαβάσει” σωστά όσα συνέβησαν στο πρώτο ματς με την Δανία και να βγάλει και την μαγκιά της στο χορτάρι. Οι διεθνείς πραγματικά το πιστεύουν, δεν το έλεγαν χθες για να το πουν. Έχασαν ένα δικό τους ματς αλλά ακόμη ξέρουν πως τα πάντα ειναι στα δικά τους χέρια για την υπόθεση πρόκριση. Και την Κυριακή έχουν την τελευταία ευκαιρία που πρέπει να μετατραπεί σε πρώτο βήμα…