08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
Η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στους ουρανούς
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στους ουρανούς

O παγκόσμιος αγώνας για τα “ιπτάμενα ταξί” επιταχύνεται, αφήνοντας πίσω Ευρώπη και ΗΠΑ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Ένας από τους πιο δυναμικούς και φουτουριστικούς κλάδους της επόμενης δεκαετίας αναδύεται ήδη μπροστά μας: τα ιπτάμενα ταξί. Το όνειρο της ατομικής αερομετακίνησης —χωρίς πιλότους, χωρίς θόρυβο, χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση— βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την εμπορική του υλοποίηση. Και ενώ Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη προσπαθούν να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια, η Κίνα δείχνει έτοιμη να κυριαρχήσει στον ουρανό της νέας αυτής αγοράς.

Σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America, η παγκόσμια αγορά των eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing), δηλαδή των ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, αναμένεται να αναπτύσσεται με ρυθμό 30% ετησίως έως το 2035. Τα έσοδα, που σήμερα δεν ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, προβλέπεται να εκτοξευθούν στα 210 δισ. δολάρια το 2045, καθιστώντας τα eVTOL έναν από τους πιο προσοδοφόρους τομείς μεταφορών του 21ου αιώνα.
Τα πρώτα πιλοτικά εμπορικά δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από το 2025 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου το Ντουμπάι ετοιμάζεται να εγκαινιάσει δίκτυο εναέριας αστικής μετακίνησης. Ωστόσο, ο πραγματικός ανταγωνισμός δεν αφορά το “ποιος θα πετάξει πρώτος”, αλλά το ποιος θα καταφέρει να κλιμακώσει μαζικά την τεχνολογία, συνδυάζοντας ασφάλεια, αυτονομία, αποδοτικότητα και οικονομία.

Η Κίνα μπροστά από όλους

Η EHang, κορυφαία κινεζική εταιρεία στον χώρο των eVTOL, έγινε το 2023 η πρώτη παγκοσμίως που έλαβε επίσημη πιστοποίηση τύπου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) για το πλήρως αυτόνομο μοντέλο της EH216-S — ένα ιπτάμενο ταξί για δύο επιβάτες, χωρίς πιλότο, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η EHang έχει ήδη πραγματοποιήσει χιλιάδες δοκιμαστικές πτήσεις σε περισσότερες από 40 κινεζικές πόλεις, μεταξύ αυτών στη Γκουανγκζού και το Σενζέν, και προετοιμάζει εμπορική χρήση σε συνεργασία με τοπικές αρχές και ιδιωτικούς επενδυτές. Η Κίνα, χάρη στην κρατική στήριξη, τη χαμηλότερη γραφειοκρατία και τη συντονισμένη στρατηγική μεταξύ βιομηχανίας και κράτους, έχει καταφέρει να προπορευτεί σε έναν τομέα όπου Δύση και Ανατολή ξεκίνησαν ταυτόχρονα.

Πέρα από την EHang, κινεζικά τεχνολογικά γίγαντα όπως η Xpeng AeroHT (θυγατρική της Xpeng Motors) επενδύουν σε υβριδικά μοντέλα eVTOL που μπορούν να κινούνται τόσο στον δρόμο όσο και στον αέρα. Το όχημά της, X2, έχει ήδη λάβει άδεια δοκιμαστικών πτήσεων στα ΗΑΕ και θεωρείται από τα πιο προχωρημένα project “ιπτάμενου αυτοκινήτου”.

Από την άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εταιρείες όπως η Joby Aviation (στην οποία έχει επενδύσει η Toyota) και η Archer Aviation έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, πραγματοποιώντας πτήσεις επίδειξης και εξασφαλίζοντας συνεργασίες με την NASA και μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η United Airlines. Παρότι διαθέτουν ισχυρή τεχνολογική βάση, η αμερικανική ρυθμιστική διαδικασία είναι βραδεία, με την FAA (Federal Aviation Administration) να μην έχει ακόμα εγκρίνει πλήρως κανένα eVTOL για επιβατική χρήση.

Η κατάσταση στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, οι πρωτοπόρες εταιρείες Lilium (Γερμανία) και Volocopter (Γαλλία) συνεργάζονται με αεροδρόμια όπως το Charles de Gaulle στο Παρίσι για πτήσεις επίδειξης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) κινείται εξαιρετικά προσεκτικά, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια έναντι της ταχύτητας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Κίνα διαθέτει ήδη το πρώτο λειτουργικό σύστημα αστικής εναέριας μετακίνησης, ενώ η Δύση παραμένει εγκλωβισμένη στις φάσεις πιστοποίησης και ρυθμιστικών ελέγχων.

Η τεχνολογία των eVTOL συνδυάζει ηλεκτροκίνηση, τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομη πλοήγηση, προσφέροντας αθόρυβες πτήσεις, μηδενικές εκπομπές και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Κάθε όχημα μπορεί να διανύσει αποστάσεις 30-50 χιλιομέτρων με ταχύτητες έως 160-200 χλμ./ώρα, καθιστώντας το ιδανικό για διαδρομές εντός μητροπολιτικών περιοχών, όπως μετακινήσεις από αεροδρόμια προς το κέντρο πόλεων.

Η Κίνα ποντάρει στρατηγικά στην τεχνολογία αυτή για να εδραιώσει την ηγεσία της όχι μόνο στην αερομεταφορά, αλλά και στη βιομηχανία ηλεκτροκίνησης συνολικά. Ήδη κατασκευάζει “ιπτάμενους διαδρόμους” (aerial corridors), δομές φόρτισης, και προωθεί προγράμματα “Air Taxi as a Service” σε συνεργασία με κρατικούς φορείς.

Αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπεται, μέχρι το 2030 οι πρώτες εμπορικές διαδρομές ιπτάμενων ταξί θα λειτουργούν σε μεγαλουπόλεις όπως το Πεκίνο, το Ντουμπάι, το Λος Άντζελες και το Παρίσι, ενώ ως το 2045 η παγκόσμια εναέρια κινητικότητα θα αποτελεί κανονικό στοιχείο των αστικών μεταφορών.

Η Κίνα, που κινείται με εντυπωσιακή ταχύτητα, δείχνει αποφασισμένη να είναι η πρώτη χώρα που θα “κατακτήσει τον ουρανό” της επόμενης εποχής. Και αν η ιστορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί ένδειξη, η Δύση ίσως χρειαστεί ξανά μια δεκαετία για να την προλάβει.
Από τον δρόμο στον ουρανό, το επόμενο μεγάλο άλμα των μεταφορών έχει ήδη ξεκινήσει και η πρώτη του στάση είναι το Πεκίνο.

Stream newspaper
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;
Relationsex 09.10.25

Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;

Οι άνδρες που θεωρούνται «καλά παιδιά», με υψηλά επίπεδα ευγένειας — ένα χαρακτηριστικό που περιλαμβάνει ενσυναίσθηση, υπομονή και καλοσύνη — βρέθηκαν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν σύντροφο.

Σύνταξη
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
