Η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στους ουρανούς

Ένας από τους πιο δυναμικούς και φουτουριστικούς κλάδους της επόμενης δεκαετίας αναδύεται ήδη μπροστά μας: τα ιπτάμενα ταξί. Το όνειρο της ατομικής αερομετακίνησης —χωρίς πιλότους, χωρίς θόρυβο, χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση— βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την εμπορική του υλοποίηση. Και ενώ Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη προσπαθούν να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια, η Κίνα δείχνει έτοιμη να κυριαρχήσει στον ουρανό της νέας αυτής αγοράς.

Σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America, η παγκόσμια αγορά των eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing), δηλαδή των ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, αναμένεται να αναπτύσσεται με ρυθμό 30% ετησίως έως το 2035. Τα έσοδα, που σήμερα δεν ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, προβλέπεται να εκτοξευθούν στα 210 δισ. δολάρια το 2045, καθιστώντας τα eVTOL έναν από τους πιο προσοδοφόρους τομείς μεταφορών του 21ου αιώνα.

Τα πρώτα πιλοτικά εμπορικά δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από το 2025 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου το Ντουμπάι ετοιμάζεται να εγκαινιάσει δίκτυο εναέριας αστικής μετακίνησης. Ωστόσο, ο πραγματικός ανταγωνισμός δεν αφορά το “ποιος θα πετάξει πρώτος”, αλλά το ποιος θα καταφέρει να κλιμακώσει μαζικά την τεχνολογία, συνδυάζοντας ασφάλεια, αυτονομία, αποδοτικότητα και οικονομία.

Η Κίνα μπροστά από όλους

Η EHang, κορυφαία κινεζική εταιρεία στον χώρο των eVTOL, έγινε το 2023 η πρώτη παγκοσμίως που έλαβε επίσημη πιστοποίηση τύπου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) για το πλήρως αυτόνομο μοντέλο της EH216-S — ένα ιπτάμενο ταξί για δύο επιβάτες, χωρίς πιλότο, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η EHang έχει ήδη πραγματοποιήσει χιλιάδες δοκιμαστικές πτήσεις σε περισσότερες από 40 κινεζικές πόλεις, μεταξύ αυτών στη Γκουανγκζού και το Σενζέν, και προετοιμάζει εμπορική χρήση σε συνεργασία με τοπικές αρχές και ιδιωτικούς επενδυτές. Η Κίνα, χάρη στην κρατική στήριξη, τη χαμηλότερη γραφειοκρατία και τη συντονισμένη στρατηγική μεταξύ βιομηχανίας και κράτους, έχει καταφέρει να προπορευτεί σε έναν τομέα όπου Δύση και Ανατολή ξεκίνησαν ταυτόχρονα.

Πέρα από την EHang, κινεζικά τεχνολογικά γίγαντα όπως η Xpeng AeroHT (θυγατρική της Xpeng Motors) επενδύουν σε υβριδικά μοντέλα eVTOL που μπορούν να κινούνται τόσο στον δρόμο όσο και στον αέρα. Το όχημά της, X2, έχει ήδη λάβει άδεια δοκιμαστικών πτήσεων στα ΗΑΕ και θεωρείται από τα πιο προχωρημένα project “ιπτάμενου αυτοκινήτου”.

Από την άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εταιρείες όπως η Joby Aviation (στην οποία έχει επενδύσει η Toyota) και η Archer Aviation έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, πραγματοποιώντας πτήσεις επίδειξης και εξασφαλίζοντας συνεργασίες με την NASA και μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η United Airlines. Παρότι διαθέτουν ισχυρή τεχνολογική βάση, η αμερικανική ρυθμιστική διαδικασία είναι βραδεία, με την FAA (Federal Aviation Administration) να μην έχει ακόμα εγκρίνει πλήρως κανένα eVTOL για επιβατική χρήση.

Η κατάσταση στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, οι πρωτοπόρες εταιρείες Lilium (Γερμανία) και Volocopter (Γαλλία) συνεργάζονται με αεροδρόμια όπως το Charles de Gaulle στο Παρίσι για πτήσεις επίδειξης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) κινείται εξαιρετικά προσεκτικά, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια έναντι της ταχύτητας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Κίνα διαθέτει ήδη το πρώτο λειτουργικό σύστημα αστικής εναέριας μετακίνησης, ενώ η Δύση παραμένει εγκλωβισμένη στις φάσεις πιστοποίησης και ρυθμιστικών ελέγχων.

Η τεχνολογία των eVTOL συνδυάζει ηλεκτροκίνηση, τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομη πλοήγηση, προσφέροντας αθόρυβες πτήσεις, μηδενικές εκπομπές και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Κάθε όχημα μπορεί να διανύσει αποστάσεις 30-50 χιλιομέτρων με ταχύτητες έως 160-200 χλμ./ώρα, καθιστώντας το ιδανικό για διαδρομές εντός μητροπολιτικών περιοχών, όπως μετακινήσεις από αεροδρόμια προς το κέντρο πόλεων.

Η Κίνα ποντάρει στρατηγικά στην τεχνολογία αυτή για να εδραιώσει την ηγεσία της όχι μόνο στην αερομεταφορά, αλλά και στη βιομηχανία ηλεκτροκίνησης συνολικά. Ήδη κατασκευάζει “ιπτάμενους διαδρόμους” (aerial corridors), δομές φόρτισης, και προωθεί προγράμματα “Air Taxi as a Service” σε συνεργασία με κρατικούς φορείς.

Αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπεται, μέχρι το 2030 οι πρώτες εμπορικές διαδρομές ιπτάμενων ταξί θα λειτουργούν σε μεγαλουπόλεις όπως το Πεκίνο, το Ντουμπάι, το Λος Άντζελες και το Παρίσι, ενώ ως το 2045 η παγκόσμια εναέρια κινητικότητα θα αποτελεί κανονικό στοιχείο των αστικών μεταφορών.

Η Κίνα, που κινείται με εντυπωσιακή ταχύτητα, δείχνει αποφασισμένη να είναι η πρώτη χώρα που θα “κατακτήσει τον ουρανό” της επόμενης εποχής. Και αν η ιστορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί ένδειξη, η Δύση ίσως χρειαστεί ξανά μια δεκαετία για να την προλάβει.

Από τον δρόμο στον ουρανό, το επόμενο μεγάλο άλμα των μεταφορών έχει ήδη ξεκινήσει και η πρώτη του στάση είναι το Πεκίνο.