Συνάντηση τεχνικών στο θέαμα -ακρόαμα με εργοδότες και παραγωγούς διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας

Στις 13 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση των τεχνικών στο θέαμα ακρόαμα με εργοδότες και παραγωγούς με σκοπό ένα σύγχρονο πλαίσιο ασφαλούς εργασίας.

Συγκεκριμένα, τα σωματεία των τεχνικών στο χώρο του Θεάματος Ακροάματος, του θεάτρου και των ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, έλαβαν πρωτοβουλία για επικαιροποίηση του πλαισίου υγείας και ασφάλειας της εργασίας μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καλώντας τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων πολιτιστικών οργανισμών.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου μας είπε σχετικά με τις εξελίξεις:

Τι ζητάτε στη νέα συνάντηση;

«Οσονούπω πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 4η συνάντηση των δύο πλευρών.

Οι μέχρι τώρα συναντήσεις μας διεξάγονται σε θετικό κλίμα, όπου και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανάγκη ενός επικαιροποιημένου, ισχυρότερου πλαισίου ασφαλείας και υγείας της εργασίας.

Εμείς από την πλευρά μας, ως σωματεία εργαζόμενων, έχουμε καταθέσει πρόταση, ένα σχέδιο διακήρυξης, το οποίο και αναμένουμε να αποτελέσει τη βάση για το τελικό πλαίσιο»

Γιατί αυτή η πρωτοβουλία πραγματοποιείται τη συγκεκριμένη περίοδο;

«Δυστυχώς είναι κοινή παραδοχή πως πλέον το πλαίσιο είναι απαρχαιωμένο και τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν αυξηθεί.

Πρόκειται για μια διαδικασία που θα μπορούσε να γίνει οποτεδήποτε, καθώς εδώ και χρόνια μετράμε πληθώρα περιπτώσεων στο κλάδο, από ατυχήματα όπως πτώσεις εργαζόμενων από ύψος, πτώσεις βαρέων αντικειμένων, ηλεκτροπληξίες μέχρι και θανατηφόρα δυστυχήματα.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ζήσαμε ένα ακόμα, με το θάνατο συναδέλφου τεχνικού

Παράλληλα έχουμε πολλές προειδοποιήσεις από περιστατικά όπου από τύχη αποφύγαμε τα χειρότερα, όπως στην περίπτωση της πτώσης της σκηνής στις 30 Αυγούστου στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, όπου κατέρρευσε το Roof Support (σκηνή και ικριώματα) και ο μόνος λόγος που δεν υπήρχαν τραυματισμοί ήταν η εμπειρία των τεχνικών.

Ακόμα και αν η πτώση προκλήθηκε από τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή, αυτό μας δείχνει ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες συνθήκες.

Δεν θα έπρεπε να στηριζόμαστε μόνο στην τύχη και την εμπειρία μας, αλλά στους κανόνες ασφάλειας και υγείας που θα έπρεπε να εφαρμόζονται, καθώς και στην αναγκαία και διαρκή λειτουργία των εποπτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του κράτους, για να εξασφαλίσουμε ότι καλλιτέχνες, εργαζόμενοι και κοινό θα γυρίσουμε ασφαλείς, μετά την εκδήλωση, στο σπίτι.

Έχουμε προειδοποιήσει με κάθε τρόπο για τέτοια περιστατικά και έχουμε κοινοποιήσει δεκάδες επιστολές όλα αυτά τα χρόνια

Διαπιστώνουμε όμως ότι το Υπουργείο Εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, στην καλύτερη περίπτωση, κινούνται με βραδύτατους ρυθμούς.»

Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι βασικοί άξονες που χρήζουν επικαιροποίησης;

«Ένταξη των εργασιών στησίματος και ξεστησίματος στα τεχνικά έργα, ειδική πρόβλεψη για την θερμική καταπόνηση, παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας, υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού των τεχνικών, πλαίσιο μέριμνας μετά από εργατικό ατύχημα.

Επίσης η πρόληψη, το σημαντικότερο εργαλείο για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, θεωρούμε ότι εδώ και χρόνια έχει εγκαταλειφθεί.»

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος Κώστας Κεχαγιόγλου συμπλήρωσε για το ποια είναι τα επόμενα στάδια, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων

«Σίγουρα θα πρέπει πέραν της επικαιροποίησης του πλαισίου ασφαλούς εργασίας για κάθε επάγγελμα, να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζόμενων μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Να φύγουμε από το ατομικό και να περάσουμε στο συλλογικό.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε την πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας για τους τεχνικούς στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές

Παράλληλα επιμένουμε και συντονίζουμε τη δράση μας, ώστε να συναφθούν σε όλους τους χώρους συλλογικές συμβάσεις τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και τους εργαζόμενους στην τέχνη και τον πολιτισμό, στο θέατρο, στις ζωντανές εκδηλώσεις, στις μουσικές σκηνές, στα ωδεία, στο χώρο του χορού κτλ.

Επίσης να στελεχωθούν επαρκώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εργασίας. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα και εμείς αγωνιζόμαστε για αυτά, ώστε μέσα από τις δράσεις μας και την κοινή μας πορεία όλα τα σωματεία του χώρου, να αναδείξουμε τα προβλήματα και την αναγκαιότητα αυτών των ζητημάτων.»