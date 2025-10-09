Οι νικητές και οι ηττημένοι του εμπορικού πολέμου Τραμπ

Σαρωτικές διαστάσεις έχει πάρει ο εν εξελίξει εμπορικός πόλεμος που έχει κηρύξει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και στο εσωτερικό της χώρας, με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τις οικονομικές απώλειες και τη ζημιά, που προκάλεσαν οι δασμοί Τραμπ.

Σε μία κίνηση να κατευνάσει αντιδράσεις, ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε οικονομική στήριξη τουλάχιστον για έναν από τους τομείς που έχουν πληγεί, τους Αμερικανούς αγρότες, οι οποίοι μετρούν απώλειες τους τελευταίους μήνες. Η οικονομική όμως, βοήθεια του προέδρου των ΗΠΑ προς τους αγρότες, εγείρει φόβους για νικητές και ηττημένους στον εμπορικό πόλεμο και στο εσωτερικό της χώρας.

Πίεση από βασικό μέρος της βάσης των ψηφοφόρων του δέχεται ο Τραμπ σχετικά με τις συνέπειες των δασμολογικών πολιτικών του

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει να δοθεί πακέτο δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου για την υποστήριξη των αγροτών, ιδίως των καλλιεργητών σόγιας, οι οποίοι έχουν πληγεί καθώς οι αγορές από την Κίνα – τον μεγαλύτερο αγοραστή ψυχανθών στον κόσμο – φέτος έχουν στερέψει φέτος.

Στην πραγματικότητα, το σχέδιο που εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση αποτελεί μια επανάληψη του οικονομικού πακέτου, που θέσπισε και κατά την πρώτη θητεία του, όταν ξανά θύματα του εμπορικού πολέμου, ήταν και οι αγρότες.

Επί της ουσίας, όπως εκτιμά το BBC, η κίνηση αυτή του Ντ. Τραμπ, αντικατοπτρίζει την πίεση που αντιμετωπίζει από ένα βασικό μέρος της βάσης των ψηφοφόρων του σχετικά με τις συνέπειες των δασμολογικών πολιτικών του.

Αυξάνεται το κόστος

Απογοητευμένες όμως με την πολιτική που ακολουθείται, δηλώνουν και πολλές άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης έχουν πληγεί, καθώς οι νέοι φόροι στις εισαγωγές αυξάνουν το κόστος για τις εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ και αποξενώνουν τους μακροχρόνιους πελάτες στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός ζυθοποιού από το Χάντσον του Ουισκόνσιν, ο οποίος αναγκάστηκε να κλείσει το μαγαζί με τις κάβες του και απέλυσε 20 υπαλλήλους αυτό το καλοκαίρι. Οι δασμοί ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την επιχείρησή του, με αποτέλεσμα το κόστος να αυξηθεί κατά περίπου 40%, καθώς οι προμηθευτές όλων των ειδών, από κουτιά αλουμινίου και κριθάρι μέχρι επώνυμα εμπορεύματα, αύξησαν τις τιμές.

Για τον ίδιο, αν και αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν όλοι οι κλάδοι να στηριχθούν, δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που επηρεάζονται, παρόλα αυτά δηλώνει ενοχλημένος: «Σε προσωπικό επίπεδο, φυσικά και μου φαίνεται άδικο», είπε. «Η θέση στην οποία βρισκόμαστε τώρα δεν οφείλεται σε κανονικούς οικονομικούς παράγοντες. Είναι πολιτικό κόστος».

«Επιλέγοντας νικητές και ηττημένους»

Εκπρόσωπος από τις μικρές επιχειρήσεις, δήλωσε ότι η αγορά δεν είναι αντίθετη με τα μέτρα ανακούφισης, που προορίζονται για τους αγρότες, και ειδικά για τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έκρινε όμως ότι σε αυτά θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι μικρές επιχειρήσεις.

«Δεν συμφωνούμε με την επιλογή νικητών και ηττημένων σε αυτή τη διαμάχη για τους δασμούς», είπε χαρακτηριστικά.

Απότομες απώλειες στο κρασί

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι αντιδρά στα αντίποινα από την Κίνα, αφότου το Πεκίνο σταμάτησε τις αγορές αμερικανικής σόγιας νωρίτερα φέτος.

Αλλά και άλλες βιομηχανίες, όπως το κρασί και τα αποσταγμένα οινοπνευματώδη ποτά, έχουν δει επίσης απότομες μειώσεις στις εξαγωγές τους.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές κρασιού μειώθηκαν κατά 30% φέτος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οίνου της Καλιφόρνια, ενώ οι εξαγωγές αποσταγμένων οινοπνευματωδών ποτών προς τον Καναδά έχουν μειωθεί κατά 85% φέτος, σύμφωνα με το Συμβούλιο Αποσταγμένων Οινοπνευματωδών Ποτών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Καναδάς πρόσφατα ήρε τους περισσότερους δασμούς που είχε επιβάλει σε αμερικανικά προϊόντα, αλλά τα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά παραμένουν απαγορευμένα από τα ράφια σε αρκετές καναδικές επαρχίες.

Πηγή: ot.gr