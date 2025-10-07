Τα δύο πλάνα του Μεντιλίμπαρ και τα… αστέρια

Το Τσάμπιονς Λιγκ είναι το όνειρο κάθε συλλόγου, αυτή άλλωστε είναι η μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Μια διοργάνωση λαμπερή αλλά και συνάμα ιδιαίτερα δύσκολη από όλες τις απόψεις, σωματικά και ψυχολογικά.

Το τίμημα της συμμετοχής σε αυτή είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό που έως τώρα είναι αλήθεια πως το «πληρώνει» καθώς οι δύο απώλειες του στην Ελλάδα είναι στα ντέρμπι με ΠΑΟ και ΠΑΟΚ που έγιναν αμέσως μετά την Πάφο και την Άρσεναλ αντίστοιχα.

Κορυφαίες ομάδες στην Γηραία Ήπειρο «πληρώνουν» το τίμημα του Τσάμπιονς Λιγκ καθώς η υπερφόρτωση σωματικά και ψυχολογικά είναι τεράστια. Με τον Ολυμπιακό να έχει συνάμα την ατυχία να διαχειριστεί αμέσως μετά απο τα δύο ματς που έχει δώσει έως τώρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση δύο μεγάλα ντέρμπι. Και στα δύο ματς οι βαθμολογικές απώλειες, μόνο τυχαίες δεν ήταν.

Πληρώνοντας (και) λάθη δικά του που έχουν να κάνει και με το «καθαρό μυαλό» που έλειψε σε κομβικά σημεία του αγώνα, την κούραση πνευματική και σωματική και το γεγονός συνάμα πως ο αντίπαλος, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ είχαν διαφορετική αφετηρία προς την αντιμετώπιση των ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με όλες του τις δυνάμεις και στα δύο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ την ώρα που οι αντίπαλοι του έκαναν focus στο ντέρμπι.

Ο Μεντιλίμπαρ εξάλλου ξάφνιασε με την απόφασή του να παρατάξει την ίδια ακριβώς ενδεκάδα με την Άρσεναλ και στην Τούμπα (μοναδική εξαίρεση ο Μπιανκόν αντί του τραυματία Ρέτσου) αλλάζοντας και τις συνήθειές του συνάμα. Μια επιλογή που αρχικά του βγήκε καθώς ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος στην Τούμπα, προηγήθηκε και έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι όμως στην επανάληψη «έκατσε» και τελικά έχασε απο δικά του λάθη.

Ο «Μέντι» που είχε διαφορετική προσέγγιση απο ότι στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο όπου έκανε πήγε σε μεγάλο ροτέισον με την ομάδα να μην απειλείται, να δέχεται γκολ απο δικό της λάθος και να κυριαρχεί ισοφαρίζοντας τελικά στο φινάλε. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που όμως καμία δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός που έχει μπροστά του ξανά το ίδιο μοτίβο με Μπαρτσελόνα και ΑΕΚ. Στις 21 Οκτωβρίου παίζει στην Βαρκελώνη απέναντι στην πανίσχυρη και «πληγωμένη» Μπαρτσελόνα και ακολουθεί ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι, με την διαφορά πως αυτή την φορά παίζει εντός έδρας με την ΑΕΚ. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό άπαντες θέλουν αυτό να είναι και μια νέα αρχή στην σεζόν στα ντέρμπι. Μέχρι τότε βεβαίως υπάρχει χρόνος και κυρίως προηγείται το ματς στην Λάρισα μετά την διακοπή.