Ο… Έλληνας «Βασιλιάς», Ότο Ρεχάγκελ, στο γερμανικό Hall of Fame (pics, vid)

Έξι εμβληματικές μορφές του γερμανικού ποδοσφαίρου τιμήθηκαν με την είσοδό τους στο Hall of Fame της χώρας, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο γερμανικό μουσείο ποδοσφαίρου στο Ντόρτμουντ. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο δικός μας θρύλος της μπάλας, ο σπουδαίος Ότο Ρεχάγκελ.

Ο «Ρεχακλής» όλων των Ελλήνων, ο άνθρωπος που οδήγησε την Εθνική μας ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης το 2004, στα 87 του πλέον, έδωσε το παρών στη μεγάλη γιορτή, κατά την οποία τιμήθηκαν επίσης οι Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, Γκίντο Μπούχβαλντ, Χορστ Χρούμπες, Γιουπ Χάινκες και μεταθανάτια, ο Μπερτ Τράουτμαν.

«Κρίμα που δεν ήταν στη Γερμανία το 2004»

Κατά τη βράβευση του Ότο Ρεχάγκελ, προβλήθηκε βίντεο με τον θρυλικό Ρούντι Φέλερ, τον οποίο ο Ρεχάγκελ είχε παίκτη στη Βέρντερ Βρέμης, με τον νυν τεχνικό διευθυντή της Εθνικής Γερμανίας να αποθεώνει τον «Βασιλιά Ότο».

Rudi #Völler über Otto #Rehhagel nach dessen Aufnahme in die #HallOfFame des deutschen Fußballs: „Schade, dass Otto 2004 nicht Bundestrainer geworden ist. So eine Koryphäe hätte es sicherlich verdient gehabt“ pic.twitter.com/HBe5oIWQQa — ran (@ransport) October 6, 2025

«Ήταν ένας υπέροχος προπονητής. Είμαι απεριόριστα ευγνώμων σε αυτόν και δεν είμαι ο μόνος. Κανείς δεν έχει να πει κακή κουβέντα για τον Ότο. Κρίμα που δεν έγινε ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας και δεν ήταν στον πάγκο μας το 2004. Μια τέτοια κορυφαία προσωπικότητα το άξιζε σίγουρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φέλερ προκαλώντας το έντονο χειροκρότημα των παρευρισκομένων.