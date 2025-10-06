Μεντιλίμπαρ: «Χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν υπήρχε κούραση»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-1 από τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός πως προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με το γκολ του Τσικίνιο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στα αίτια της ήττας από τον Δικέφαλο του Βορρά και παραδέχθηκε πως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο από τη δική του, η οποία όπως είπε, έκανε πάρα πολλά λάθη.

Αναλυτικά, η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Το παιχνίδι χωρίστηκε σε δύο διαφορετικά σημεία. Ο Ολυμπιακός ήταν τελείως διαφορετικός απ’ ότι ήταν στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο ξεκινήσαμε καλά και σκοράραμε νωρίς, ήμασταν κυρίαρχοι του αγώνα, είχαμε τον έλεγχο, παρόλα αυτά όμως δώσαμε μία μεγάλη ευκαιρία στον αντίπαλό μας στην οποία στάθηκε καλά ο τερματοφύλακάς μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο από το γκολ της ισοφάρισης και μετά χάσαμε εντελώς τον έλεγχο. Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς, κάναμε πολλά λάθη και δώσαμε στον αντίπαλο το δικαίωμα να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες και για αυτό χάσαμε τον αγώνα».

Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν σημάδια κούρασης μετά από τον αγώνα με την Άρσεναλ;

«Δε νομίζω ότι συνέβη κάτι τέτοιο, είχαμε αρκετές ημέρες ξεκούρασης και νομίζω πως από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να ξεκουραστεί πλήρως για να αγωνιστεί σε άλλο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είχε το ίδιο θέμα και είχε μία ημέρα λιγότερη για να ξεκουραστεί. Είδαμε πως οι παίκτες μας ήταν μια χαρά και κατέρρευσαν από τη στιγμή της ισοφάρισης και μετά. Τι συμβαίνει δηλαδή; Δέχεσαι το γκολ και κουράζεσαι περισσότερο; Δε συνέβη κάτι τέτοιο. Η κατάρρευσή μας δεν οφείλεται σε σωματικούς λόγους, αλλά ότι χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Πέρα από την κατάρρευση που λέτε για το δεύτερο ημίχρονο, μήπως ο ΠΑΟΚ ήταν και η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που κατάφερε αντιμετωπίσει την τακτική σας, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποια ευκαιρία.Κατά τη γνώμη μου είναι τα λάθη που κάναμε εμείς. Αν δούμε τα γκολ που δεχτήκαμε ήταν από λάθη δικά μας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ αξίζει ένα μπράβο γιατί εκμεταλλεύτηκε τα δικά μας λάθη και σκόραρε. Κάναμε δύο ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ελ Κααμπί, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ήξερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη που κάναμε εμείς και δώσαμε το δικαίωμα να μας κερδίσει».