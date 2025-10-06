Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

«Η εξασφάλιση 1 δισ. ευρώ από νέες χορηγικές συμφωνίες μέσα στους τρεις πρώτους μήνες της σεζόν 2025/26 είναι ένα τεράστιο θετικό σημάδι για τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου και δείχνει ότι πολλές μάρκες θεωρούν τη χορηγία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μια βιώσιμη λύση απέναντι στις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες», σχολίασε ο ανώτερος αναλυτής της Ampere Analysis, Εντ Κέπι την έρευνα της εταιρίας του σύμφωνα με την οποία οι σύλλογοι των «Big 5» ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εξασφάλισαν πάνω από 1 δισ. ευρώ από νέες χορηγίες στους τρεις πρώτους μήνες της σεζόν 2025/26.

Η έρευνα αφορά στα εξής πρωταθλήματα: Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1. Να προσθέσουμε ότι η συνολική αξία των χορηγιών σε αυτά τα πρωταθλήματα εκτιμάται πλέον σε περίπου 4,6 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο «πουλάει», έστω και αν οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλους συλλόγους των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Τα δεδομένα αναδεικνύουν όχι μόνο την κλίμακα των επενδύσεων, αλλά και τις μεταβαλλόμενες τάσεις ως προς τους κλάδους που οδηγούν την εμπορική ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και εκείνους που στρέφονται αλλού. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της Ampere Analysis ο χρηματοοικονομικός τομέας παραμένει η πιο ενεργή κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας το 16% όλων των νέων ή ανανεωμένων συμφωνιών τη φετινή σεζόν — αύξηση έξι ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, οι εταιρείες ποτών ενίσχυσαν την παρουσία τους στο 10% της αγοράς, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών σημείωσαν μικρή άνοδο, φτάνοντας στο 7%. Αναμενόμενο ότι οι μάρκες αθλητικών ειδών και εξοπλισμού συνέχισαν τη σταθερή τους άνοδο, αγγίζοντας το 6%.

Αντίθετα οι τομείς των κατασκευών, της βαριάς βιομηχανίας, των τροφίμων και των επαγγελματικών υπηρεσιών περιόρισαν τις δαπάνες τους, καταγράφοντας πτώση δύο έως τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Εταιρείες συναλλαγών και συναλλάγματος, επιχειρήσεις ειδών οικιακής χρήσης και μάρκες πολυτελούς μόδας έχουν ήδη ξεπεράσει σε αριθμό συμφωνιών το σύνολο της περσινής σεζόν – με χαρακτηριστικά παραδείγματα νέων χορηγών όπως οι Vodafone, Louis Vuitton και ακόμη και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το ποδόσφαιρο κατέχει τη μερίδα του λέοντας των συνολικών συμφωνιών, η οποία σε ποσοστό μεταφράζεται στο 53 % των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από το 2021/22.,

Η Adidas παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός «παίκτης», αυξάνοντας τις δαπάνες της για την προμήθεια εμφανίσεων κατά πάνω από 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση και εξασφαλίζοντας μερίδιο 11% της συνολικής αξίας των χορηγιών στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Nike ακολουθεί με 6%, μειωμένη από 8% πέρυσι, έχοντας χάσει μεγάλους πελάτες όπως η Λίβερπουλ προς τους ανταγωνιστές της Adidas.

Η έκθεση της Ampere δείχνει ότι το 76% των χορηγικών δαπανών πλέον προέρχεται από εταιρείες που έχουν έδρα εκτός των εγχώριων αγορών κάθε πρωταθλήματος, Αυτό το ποσοστό συνεχίζει να αυξάνεται σε Premier League, Serie A και Ligue 1.

«Οι χορηγίες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τους συλλόγους και τα πρωταθλήματα που αντιμετωπίζουν στασιμότητα στα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα. Με τους νέους χορηγούς να αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το ήμισυ των νέων συμφωνιών, τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι η υγεία της αγοράς χορηγιών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όχι μόνο διατηρείται – αλλά διευρύνεται», καταλήγει ο αναλυτής Εντ Κέπι.