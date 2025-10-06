Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 7 αλήθειες-μύθοι για το 13ωρο

Διαβάστε σήμερα στα «ΝΕΑ»

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ

7 αλήθειες-μύθοι για το 13ωρο

Ποιος θα μπορεί να δουλέψει έως 13 ώρες την ημέρα; Τι αλλάζει με τη μία επιπλέον ώρα υπερωρίας; Πόσο αυξάνεται η αμοιβή για κάθε ώρα παραπάνω; Μπορεί να αρνηθεί ο εργαζόμενος υπερωρία; Πόσες μέρες τον χρόνο θα ισχύει το 13ωρο; Τι σημαίνει «τετραήμερη δεκάωρη» εργασία; Ποιες νέες προστασίες μπήκαν στη διαβούλευση;

ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

«Ηλεκτροπληξία»

• Η Λευκωσία μιλάει για «εκβιασμούς» από τον ΑΔΜΗΕ

• Εκνευρισμός στην Αθήνα με έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

• Εξελίξεις στις επόμενες ημέρες

Διαβάστε επίσης

• Διπλή τουρκική απειλή από Φιντάν και «Πίρι Ρέις»

ΝΑΪΑΛ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ: Πώς θα γίνει ο πόλεμος της επόμενης ημέρας και γιατί η Ευρώπη είναι απροετοίμαστη

Ο ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ «ΝΕΑ»

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩ ΦΥΛΑΚΗ»

• Στη συνέντευξή του ο τραγικός πατέρας επιμένει «Θα συνεχίσω μέχρι τέλους»

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ο Τσίπρας περιμένει… προσωπική πρόσκληση

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανάβει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια σπάνια σαύρα, ένας νέος σκίουρος και τροπικά έντομα

ΓΑΖΑ

Γιατί όλοι θέλουν να αρέσουν στον Τραμπ…

•…ενώ την Παρασκευή ανακοινώνεται το Νομπέλ Ειρήνης

Ο ΡΑΠΕΡ SASKE ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ «ΝΕΑ»

Το χιπ χοπ, ο Χατζιδάκις και ο Καβάφης

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

Ολα άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο

ΠΑΟ – Ατρόμητος 1-0

Ανεβαίνει με νέα νίκη

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3

ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΉ, με δέκα και με πέναλτι στο τέλος

Από Τρίπολη και Λάρισα

Τελος οι Παντελίδης και Γιώργος Πετράκης

Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα 4-1

Με Αλμέιδα και φοβερό Βλαχοδήμο