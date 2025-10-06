Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 7 αλήθειες-μύθοι για το 13ωρο
- Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
- Σε δίκη για «υπόθαλψη εγκληματία» η συνοδηγός στο τροχαίο που σκότωσε την 21χρονη Έμμα
- Παγιδευμένα 1.000 άτομα στις πλαγιές του Εβερεστ λόγω χιονοθύελλας
- Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
- Ποιος θα μπορεί να δουλέψει έως 13 ώρες την ημέρα;
- Τι αλλάζει με τη μία επιπλέον ώρα υπερωρίας;
- Πόσο αυξάνεται η αμοιβή για κάθε ώρα παραπάνω;
- Μπορεί να αρνηθεί ο εργαζόμενος υπερωρία;
- Πόσες μέρες τον χρόνο θα ισχύει το 13ωρο;
- Τι σημαίνει «τετραήμερη δεκάωρη» εργασία;
- Ποιες νέες προστασίες μπήκαν στη διαβούλευση;
«Ηλεκτροπληξία»
Ανεβαίνει με νέα νίκη
Τελος οι Παντελίδης και Γιώργος Πετράκης
Με Αλμέιδα και φοβερό Βλαχοδήμο
- Γάζα: Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια έφτασε στην Αίγυπτο με ασφάλεια
- Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
- Αθήνα: Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι
- To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
- Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
