Κάντε check-in στο HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η all-inclusive κωμωδία του MEGA με τους λαμπερούς γκεστ

Το MEGA φέρνει πίσω το καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου. Η φρέσκια κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA, μια νέα παραγωγή γεμάτη καλοκαιρινή αύρα, ανατροπές και φυσικά έρωτα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 21:00.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Ελίζα Σκολίδη, στον ρόλο της Ελβίρας. Το κοριτσάκι του μπαμπά που πασχίζει να κάνει το όνειρό της για ποιοτικό και εναλλακτικό τουρισμό πραγματικότητα. Στην προσπάθειά της αυτή, συναντά τον γοητευτικό Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) που υπόσχεται να της δώσει όλα όσα χρειάζεται για να ανοίξει και πάλι το HOTΕΛ ΕΛVIRA και να ανταπεξέλθει στα εμπόδια που της βάζει ο Παντελής Δρόσος, ο «Άρχοντας του τουρισμού» στο νησί.

Πόσο αγνά όμως είναι τα κίνητρα του Χάρι Έβανς; Ο Άγγλος επενδυτής με την ελληνική καταγωγή βρίσκεται στο νησί του Αιγαίου με μια σκοτεινή αποστολή. Απεσταλμένος μιας μεγάλης πολυεθνικής, της «Raptor», σκοπεύει να παραπλανήσει την Ελβίρα και να της πάρει τελικά το ξενοδοχείο. Όλα αλλάζουν όταν ο έρωτας παίρνει το τιμόνι…

Μια φρέσκια κωμωδία που μυρίζει καλοκαίρι

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA είναι μια νέα παραγωγή με προσεγμένη αισθητική που μεταφέρει τους κινηματογραφικούς κώδικες της κωμωδίας στη μικρή οθόνη, όπου η κάμερα παίζει μαζί με τους πρωταγωνιστές κλείνοντας το μάτι στους θεατές για να μπουν ακόμα πιο ζωντανά στο παιχνίδι.

Βασισμένο σε μια ιδέα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του σκηνοθέτη της σειράς, το HOTΕΛ ΕΛVIRA φιλοδοξεί να προσφέρει συγκίνηση, χιούμορ και ρομαντισμό στους τηλεθεατές. Η πιο καλοκαιρινή κωμωδία της σεζόν καταφθάνει εν μέσω φθινοπώρου, αλλά αρνείται να μας βάλει σε χειμωνιάτικη διάθεση! Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» μάς ταξιδεύει σε ένα νησί του Αιγαίου γεμάτο ήλιο, θάλασσα, έρωτες και τις αναπόφευκτες ελληνικές αναποδιές – όλα τα συστατικά δηλαδή που θυμίζουν έντονα Ελλάδα!

Τα λαμπερά γκεστ του HOTΕΛ ΕΛVIRA

Η σειρά είναι δομημένη σε αυτοτελείς ενότητες, με κάθε επεισόδιο να φέρνει τους πρωταγωνιστές αντιμέτωπους με ένα ή περισσότερα πρακτικά προβλήματα, όπως η γκουρμέ κουζίνα, οι πολεοδομικές άδειες, οι ψεύτικοι influencers, οι χρηματοδοτήσεις και η μαφία της περιοχής, καθιστώντας την πορεία τους μια διαρκή πρόκληση και λαμπρό πεδίο για κωμικές στιγμές.

Ένα φορμάτ – τα αυτοτελή επεισόδια – που θα δώσει την ευκαιρία σε δεκάδες λαμπερούς γκεστ να περάσουν από το ξενοδοχείο του MEGA. Μεταξύ αυτών, οι Χάρης Ρώμας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιάννης Σπαλιάρας, Τόνια Σωτηροπούλου, Ορέστης Χαλκιάς, Αργύρης Αγγέλου, Ηλίας Γκότσης κ.ά.

Μια ιδέα από τους γκεστ της σειράς παίρνουμε στο trailer που προβάλλεται ήδη στον αέρα του σταθμού:

Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

Οι συντελεστές της σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον περασμένο Οκτώβριο. Η κωμωδία του MEGA, 28 επεισοδίων συνολικά, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στις αρχές του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το σενάριο, το μικρό ξενοδοχείο της Ελβίρας βρίσκεται σε κάποιο γραφικό νησάκι του Αιγαίου. Ωστόσο, η πλειονότητα των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε παραλιακούς προορισμούς της Αττικής.

Το in εξασφάλισε backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του HOTΕΛ ΕΛVIRA και σας μεταφέρει το κλίμα πίσω από τις κάμερες, λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα.

Καλοκαίρι Δευτέρα με Πέμπτη στο MEGA

Μια φρέσκια κωμική σειρά γεμάτη ανατροπές, έρχεται στην οθόνη του MEGA Δευτέρα με Πέμπτη και κρατά έτσι ζωντανή την αύρα του καλοκαιριού.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί να κάνουμε check-in σε μια all inclusive κωμωδία τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00, στο MEGA.