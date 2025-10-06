magazin
Κάντε check-in στο HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η all-inclusive κωμωδία του MEGA με τους λαμπερούς γκεστ
TV 06 Οκτωβρίου 2025 | 11:46

Κάντε check-in στο HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η all-inclusive κωμωδία του MEGA με τους λαμπερούς γκεστ

Επιστροφή σε καλοκαιρινό mood, καθώς τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά  HOTΕΛ ΕΛVIRA. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Το MEGA φέρνει πίσω το καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου. Η φρέσκια κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA, μια νέα παραγωγή γεμάτη καλοκαιρινή αύρα, ανατροπές και φυσικά έρωτα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 21:00.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Ελίζα Σκολίδη, στον ρόλο της Ελβίρας. Το κοριτσάκι του μπαμπά που πασχίζει να κάνει το όνειρό της για ποιοτικό και εναλλακτικό τουρισμό πραγματικότητα. Στην προσπάθειά της αυτή, συναντά τον γοητευτικό Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) που υπόσχεται να της δώσει όλα όσα χρειάζεται για να ανοίξει και πάλι το HOTΕΛ ΕΛVIRA και να ανταπεξέλθει στα εμπόδια που της βάζει ο Παντελής Δρόσος, ο «Άρχοντας του τουρισμού» στο νησί.

Πόσο αγνά όμως είναι τα κίνητρα του Χάρι Έβανς; Ο Άγγλος επενδυτής με την ελληνική καταγωγή βρίσκεται στο νησί του Αιγαίου με μια σκοτεινή αποστολή. Απεσταλμένος μιας μεγάλης πολυεθνικής, της «Raptor», σκοπεύει να παραπλανήσει την Ελβίρα και να της πάρει τελικά το ξενοδοχείο. Όλα αλλάζουν όταν ο έρωτας παίρνει το τιμόνι…

Μια φρέσκια κωμωδία που μυρίζει καλοκαίρι

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA είναι μια νέα παραγωγή με προσεγμένη αισθητική που μεταφέρει τους κινηματογραφικούς κώδικες της κωμωδίας στη μικρή οθόνη, όπου η κάμερα παίζει μαζί με τους πρωταγωνιστές κλείνοντας το μάτι στους θεατές για να μπουν ακόμα πιο ζωντανά στο παιχνίδι.

Βασισμένο σε μια ιδέα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του σκηνοθέτη της σειράς, το HOTΕΛ ΕΛVIRA φιλοδοξεί να προσφέρει συγκίνηση, χιούμορ και ρομαντισμό στους τηλεθεατές. Η πιο καλοκαιρινή κωμωδία της σεζόν καταφθάνει εν μέσω φθινοπώρου, αλλά αρνείται να μας βάλει σε χειμωνιάτικη διάθεση! Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» μάς ταξιδεύει σε ένα νησί του Αιγαίου γεμάτο ήλιο, θάλασσα, έρωτες και τις αναπόφευκτες ελληνικές αναποδιές – όλα τα συστατικά δηλαδή που θυμίζουν έντονα Ελλάδα!

Τα λαμπερά γκεστ του HOTΕΛ ΕΛVIRA

Η σειρά είναι δομημένη σε αυτοτελείς ενότητες, με κάθε επεισόδιο να φέρνει τους πρωταγωνιστές αντιμέτωπους με ένα ή περισσότερα πρακτικά προβλήματα, όπως η γκουρμέ κουζίνα, οι πολεοδομικές άδειες, οι ψεύτικοι influencers, οι χρηματοδοτήσεις και η μαφία της περιοχής, καθιστώντας την πορεία τους μια διαρκή πρόκληση και λαμπρό πεδίο για κωμικές στιγμές.

Ένα φορμάτ – τα αυτοτελή επεισόδια – που θα δώσει την ευκαιρία σε δεκάδες λαμπερούς γκεστ να περάσουν από το ξενοδοχείο του MEGA. Μεταξύ αυτών, οι Χάρης Ρώμας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιάννης Σπαλιάρας, Τόνια Σωτηροπούλου, Ορέστης Χαλκιάς, Αργύρης Αγγέλου, Ηλίας Γκότσης κ.ά.

Μια ιδέα από τους γκεστ της σειράς παίρνουμε στο trailer που προβάλλεται ήδη στον αέρα του σταθμού:

YouTube thumbnail

Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

Οι συντελεστές της σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον περασμένο Οκτώβριο. Η κωμωδία του MEGA, 28 επεισοδίων συνολικά, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στις αρχές του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το σενάριο, το μικρό ξενοδοχείο της Ελβίρας βρίσκεται σε κάποιο γραφικό νησάκι του Αιγαίου. Ωστόσο, η πλειονότητα των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε παραλιακούς προορισμούς της Αττικής.

Το in εξασφάλισε backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του HOTΕΛ ΕΛVIRA και σας μεταφέρει το κλίμα πίσω από τις κάμερες, λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα.

Καλοκαίρι Δευτέρα με Πέμπτη στο MEGA

Μια φρέσκια κωμική σειρά γεμάτη ανατροπές, έρχεται στην οθόνη του MEGA Δευτέρα με Πέμπτη και κρατά έτσι ζωντανή την αύρα του καλοκαιριού.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί να κάνουμε check-in σε μια all inclusive κωμωδία τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00, στο MEGA.

YouTube thumbnail

Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές

Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό

Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής και άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Τι σηματοδοτεί αυτή του η κίνηση, πως αλλάζουν τα δεδομένα και γιατί ο Αλέξης θα πρέπει να θυμηθεί και πάλι τον νεότερο εαυτό του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά
Ντόμινο εξελίξεων 06.10.25

Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά

Μετά την παραίτηση Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα, η έδρα του πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα, τον Θοδωρή Δρίτσα ο οποίος ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση

Το νέο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία δεν κατάφερε να κρύψει την υποστελέχωση - Τι είπε ο Θεμιστοκλέους

Σύνταξη
Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
