Η βαθμολογία της Super League μετά από το ντέρμπι της Τούμπας (pic)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με σκορ 2-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα.

ΑΕΚ νωρίτερα νίκησε με ανατροπή 3-2 την Κηφισιά στο Περιστέρι και πλέον η «Ένωση» είναι πρώτη με 16 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με 14 πόντους, ενώ οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον στην τρίτη με 13 βαθμούς.

Με το Παναθηναϊκός (5β.) – Ατρόμητος (5β.) που βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Εξάλλου το σκορ της ημέρας πέτυχε ο Λεβαδειακός με 6-0 επί του Παναιτωλικού για να ανέβει στην 4η θέση με 10 βαθμούς (όσους έχει και ο 5ος Άρης).

Από το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (7η) η οποία θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 18-19 Οκτωβρίου ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην AEL FC Arena απέναντι στην ΑΕΛ.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Αστέρας 2 -1

ΟΦΗ – Άρης 3 -0

ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (σε εξέλιξη)

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη (7η) αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός

19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός

20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου