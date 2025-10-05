Η βαθμολογία της Super League μετά από το ντέρμπι της Τούμπας (pic)
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Super League μετά τη νίκη που πέτυχε ο ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με σκορ 2-1. Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα της 7ης.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε με σκορ 2-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Με το Παναθηναϊκός (5β.) – Ατρόμητος (5β.) που βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
Εξάλλου το σκορ της ημέρας πέτυχε ο Λεβαδειακός με 6-0 επί του Παναιτωλικού για να ανέβει στην 4η θέση με 10 βαθμούς (όσους έχει και ο 5ος Άρης).
Από το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (7η) η οποία θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 18-19 Οκτωβρίου ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην AEL FC Arena απέναντι στην ΑΕΛ.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
- Πανσερραϊκός – Αστέρας 2-1
- ΟΦΗ – Άρης 3-0
- ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
- Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1
- 21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (σε εξέλιξη)
Η βαθμολογία της Super League
Η επόμενη (7η) αγωνιστική
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
- 17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός
- 19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός
- 20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
- 16:00 Αστέρας – Κηφισιά
- 17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός
- 19:30 Άρης – Παναθηναϊκός
- 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
