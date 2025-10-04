Στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»: Κινούμενη άμμος

Στο μέσο μιας πρωτόγνωρης γεωστρατηγικής έντασης η Ελλάδα

Κινούμενη άμμος

Από το θέατρο του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη έως το αβέβαιο μέλλον στη Μέση Ανατολή

=============

Το 48ωρο της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα

Ηρθε, είδε και κατήγγειλε…

• Ολο το παρασκήνιο που συνδέει την ευρωπαία εισαγγελέα με τους ανοιχτούς φακέλους στην Ελλάδα

Φάκελος 1

Ποιος φοβάται ποιον σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ

• Οι κεντρώοι ή οι αντισυστημικοί θα κρίνουν τις κάλπες;

=============

Φάκελος 2

Η GOOGLE, ο Τύπος και τα δικαιώματα

• Ο μονόδρομος της επόμενης ημέρας

=============

Ερευνα

Τελευταία ευκαιρία για 15 δισ. ευρω

• Ποια έργα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ΤΑΑ

=============

Λάδι

Μικρότερη παραγωγή, ψηλά η τιμή

=============

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το ξέρατε ότι υπάρχει στρεσόμετρο;

=============

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Γιατί «σκάνε» αγροτοδάνεια ύψους 1 δισ;

=============

Παγκόσμια ημέρα ζώων

Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, εφαρμόζεται;

=============

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ – διαΝΕΟσις

Συνταγματική αναθεώρηση και Ατομικά δικαιώματα