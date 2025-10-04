Στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»: Κινούμενη άμμος
- Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
- Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
- Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
- 33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Στο μέσο μιας πρωτόγνωρης γεωστρατηγικής έντασης η Ελλάδα
Κινούμενη άμμος
Από το θέατρο του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη έως το αβέβαιο μέλλον στη Μέση Ανατολή
=============
Το 48ωρο της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα
Ηρθε, είδε και κατήγγειλε…
• Ολο το παρασκήνιο που συνδέει την ευρωπαία εισαγγελέα με τους ανοιχτούς φακέλους στην Ελλάδα
Φάκελος 1
Ποιος φοβάται ποιον σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ
• Οι κεντρώοι ή οι αντισυστημικοί θα κρίνουν τις κάλπες;
=============
Φάκελος 2
Η GOOGLE, ο Τύπος και τα δικαιώματα
• Ο μονόδρομος της επόμενης ημέρας
=============
Ερευνα
Τελευταία ευκαιρία για 15 δισ. ευρω
• Ποια έργα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ΤΑΑ
=============
Λάδι
Μικρότερη παραγωγή, ψηλά η τιμή
=============
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Το ξέρατε ότι υπάρχει στρεσόμετρο;
=============
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Γιατί «σκάνε» αγροτοδάνεια ύψους 1 δισ;
=============
Παγκόσμια ημέρα ζώων
Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, εφαρμόζεται;
=============
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ – διαΝΕΟσις
Συνταγματική αναθεώρηση και Ατομικά δικαιώματα
